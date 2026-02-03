Укр
Скачок цен на 15%: в Украине рекордно выросла стоимость ходового продукта

Мария Николишин
3 февраля 2026, 14:28
Аналитики не исключают, что подорожание - временное явление.
Цены на помидоры в Украине / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • В Украине подорожали тепличные помидоры
  • Этот овощ уже продают по 110-130 гривен за килограмм
  • Всего за неделю стоимость поднялась на 15%

Цены на тепличные помидоры в Украине в очередной раз выросли. Стоимость подскочила из-за сокращения предложения на внутреннем рынке. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что основным поставщиком помидоров на украинский рынок традиционно выступает Турция, но последние несколько недель поставки из этой страны уменьшались, а активность покупателей сохраняется.

Сегодня тепличные помидоры предлагаются к продаже в диапазоне 110-130 грн/кг, что минимум на 15% дороже, чем в конце прошлой недели.

По словам аналитиков, более существенное подорожание в данном сегменте могло негативно повлиять на покупательскую активность, и оптовые компании с розничными сетями могли сократить объемы дальнейших закупок.

В EastFruit добавляют, что сейчас тепличные помидоры в Украине реализуются в среднем на 27% дороже, чем в начале февраля 2025 года. Однако многие участники рынка сходятся во мнении, что такая ценовая ситуация в данном сегменте — это временное явление.

Цены на овощи в феврале

Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин говорил, что отсутствие свежих помидоров не является критическим для граждан, ведь тепличные овощи сейчас существенно подорожали из-за невысокого спроса и занимают менее 1% в потребительской корзине украинцев.

Он также добавил, что существенного роста цен на овощи ожидать не стоит.

Почему растут цены на продукты / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, по состоянию на первые дни февраля 2026 года средние цены на белый и репчатый лук, а также чеснок значительно выше, чем среднемесячные показатели за предыдущий месяц.

Также в Украине снова дорожают тепличные огурцы. Сейчас продавцы предлагают к продаже огурцы в диапазоне 120-150 грн/кг, что в среднем на 10% дороже, чем неделей ранее.

Кроме того, в Украине сейчас сложная ситуация в энергосистеме, что сказывается и на ценах даже на самые необходимые товары. Среди них подсолнечное масло, которое может подорожать уже весной.

Об источнике: EastFruit

EastFruit – это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (английская, украинская, русская) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

