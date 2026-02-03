Скачок цен на 15%: в Украине рекордно выросла стоимость ходового продукта

Аналитики не исключают, что подорожание - временное явление.

Цены на тепличные помидоры в Украине в очередной раз выросли. Стоимость подскочила из-за сокращения предложения на внутреннем рынке. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что основным поставщиком помидоров на украинский рынок традиционно выступает Турция, но последние несколько недель поставки из этой страны уменьшались, а активность покупателей сохраняется.

Сегодня тепличные помидоры предлагаются к продаже в диапазоне 110-130 грн/кг, что минимум на 15% дороже, чем в конце прошлой недели.

По словам аналитиков, более существенное подорожание в данном сегменте могло негативно повлиять на покупательскую активность, и оптовые компании с розничными сетями могли сократить объемы дальнейших закупок.

В EastFruit добавляют, что сейчас тепличные помидоры в Украине реализуются в среднем на 27% дороже, чем в начале февраля 2025 года. Однако многие участники рынка сходятся во мнении, что такая ценовая ситуация в данном сегменте — это временное явление.

Цены на овощи в феврале

Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин говорил, что отсутствие свежих помидоров не является критическим для граждан, ведь тепличные овощи сейчас существенно подорожали из-за невысокого спроса и занимают менее 1% в потребительской корзине украинцев.

Он также добавил, что существенного роста цен на овощи ожидать не стоит.

Как сообщал Главред, по состоянию на первые дни февраля 2026 года средние цены на белый и репчатый лук, а также чеснок значительно выше, чем среднемесячные показатели за предыдущий месяц.

Также в Украине снова дорожают тепличные огурцы. Сейчас продавцы предлагают к продаже огурцы в диапазоне 120-150 грн/кг, что в среднем на 10% дороже, чем неделей ранее.

Кроме того, в Украине сейчас сложная ситуация в энергосистеме, что сказывается и на ценах даже на самые необходимые товары. Среди них подсолнечное масло, которое может подорожать уже весной.

