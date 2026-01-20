В Украине внезапно снизили цены на популярное мясо: сколько обойдется килограмм

Для многих украинцев один из видов мяса стал более доступным.

Как в Украине переписали цены на свинину / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное:

В Украине подешевела свинина

Свиной ошеек продают более чем на 40 гривен дешевле, чем в декабре

Цены на все виды мяса в Украине достаточно высокие, но недавно один из них неожиданно подешевел. Речь идет о свинине. Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.

По состоянию на сегодня, 20 января, в супермаркетах цены на грудинку, лопатку, ошеек и подчеревину свинины ниже, чем среднемесячные показатели за декабрь прошлого года.

Как в Украине переписали цены на свинину

Свиная грудинка сегодня в среднем стоит 213,62 гривны за килограмм, тогда как в прошлом месяце ее продавали по 225,45 гривны. Подобная ситуация с лопаткой, которую можно купить по 232,98 гривны за килограмм против 233,06 гривен в декабре.

Наиболее заметно подешевел ошеек - его цена сегодня в среднем составляет 288,82 гривны. Хотя месяц назад килограмм этой части свиньи продавали по 334,11 гривны.

Более чем на 5 гривен за килограмм снизилась стоимость свиной подчеревины. Сейчас ее продают по 224 гривны, а в прошлом месяце средняя цена составляла 229,05 гривны.

Какой продукт вскоре подорожает в Украине - мнение эксперта

Главред писал , что по словам экономиста Владимира Чижа, куриные яйца, вероятно, в 2026 году подорожают еще больше, чем в прошлом году. В 2025 году они показали один из самых больших относительных ростов среди базовых продуктов - почти 90% в годовом измерении.

А учитывая существенное увеличение расходов на электроэнергию и рост стоимости кормов в 2026-м, можно добавить к той цене, которая сейчас есть в супермаркетах, не менее 15%.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Украине дорожают тепличные помидоры. Сейчас популярный овощ в среднем продается на 10% дороже, чем в середине января 2025 года.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе на украинском рынке наблюдалась тенденция к росту цен на столовую свеклу. Причиной является сокращение запасов корнеплодов надлежащего качества.

Накануне стало известно, что в Украине подорожали некоторые молочные продукты, среди которых творог. Пачка такого сыра стоит уже более 100 гривен.

Читайте также:

