Цена на популярный овощ для салата резко пошла вверх: сколько стоит килограмм

Продавцы повышают цены из-за высокого спроса и ограниченного предложения на рынке.

Аналитики фиксируют рост цен на овощи / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, freepik.com

Кратко:

Цены на тепличные огурцы в Украине выросли на 10% за неделю

Теперь овощи продают в диапазоне 115–145 грн/кг

Подорожание коснулось как местной, так и импортной продукции

На этой неделе украинские потребители почувствовали подорожание тепличных огурцов: по сравнению с прошлой пятницей, цены на овощи выросли на 10% и сейчас торгуются в диапазоне 115–145 грн за килограмм.

Причины роста цен на рынке

Аналитики проекта EastFruit отмечают, что основной причиной роста цен является стабильно высокий спрос на огурцы при ограниченном предложении на рынке. Выборки овощей в местных комбинатах остаются небольшими и нестабильными из-за сезонного фактора, что затрудняет поставки.

Чтобы компенсировать нехватку продукции, поставщики активно импортировали огурцы, преимущественно из Турции, однако имеющегося предложения все равно оказалось недостаточно для удовлетворения спроса, который продолжает расти.

Влияние на цены для потребителей

В таких условиях продавцы получили возможность повышать отпускные цены как на продукцию местных комбинатов, так и на импортные овощи. Это способствует удорожанию овощей на внутреннем рынке и формирует новые ценовые ориентиры для потребителей.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

В итоге тепличные огурцы в Украине уже продают в среднем на 15% дороже, чем в январе 2025 года, что отражает длительную тенденцию роста цен на овощи из-за сезонных и импортных факторов.

Почему дорожают тепличные овощи – объяснение эксперта

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук отмечает, что в январе в Украине ожидается рост цен на тепличные овощи, прежде всего на огурцы и помидоры.

По его словам, сезон украинских теплиц уже завершился, поэтому сегодняшнее предложение на рынке формируется преимущественно за счет импорта. Закупка овощей за рубежом, например в Турции, является достаточно дорогой, что напрямую влияет на повышение цен на внутреннем рынке.

Об источнике: EastFruit EastFruit — это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (английская, украинская, русская) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

