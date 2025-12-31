Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Интервью

Цены на продукты в Украине после Нового года: Марчук – о том, что и на сколько подорожает в январе

Надежда Майная
31 декабря 2025, 16:07
42
Украинцев ждет новое подорожание продуктов уже в начале 2026 года, впрочем, цены на некоторые из них поразят приятно, прогнозирует Денис Марчук.
Цены на ряд основных продуктов питания украинцев уже в начале года пойдут вверх – Марчук
Хлеб, яйца и не только подорожают в Украине уже в январе – Марчук / Коллаж: Главред

Новый год – новые цены, в том числе и на основные продукты питания. Почти сразу после праздников украинцев ждут ценовые сюрпризы, но не все они станут очередным ударом по кошельку.

Заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук рассказал Главреду, как изменятся цены на продукты в Украине в начале 2026 года, что и на сколько подорожает в январе-феврале, а какие продукты, наоборот, порадуют ценой после новогодних праздников.

Как, по вашему прогнозу, после Нового года в Украине изменятся цены на основные продукты питания? Могут ли цены откатиться назад после новогоднего ажиотажа и традиционного подорожания на праздники?

видео дня

Да, нас ждут определенные позитивные изменения в начале 2026 года. Так, например, молочной продукции с высоким процентом жирности, в частности сливок и сливочного масла, сейчас много на складах перерабатывающих предприятий. Поэтому уже сейчас цены на эту продукцию на прилавках магазинов начали снижаться. А с января, когда уменьшится спрос населения, произойдет еще большее снижение цены – на 10-15%. Поэтому молочная продукция высокой жирности с нового года станет более доступной, соответственно, цена порадует украинцев.

Сливки и некоторые другие виды молочки подешевеют в начале 2026 года, прогнозирует Марчук
Цены на молочную продукцию высокой жирности порадуют украинцев в январе, отметил Денис Марчук / Фото: ua.depositphotos.com

А что будет происходить с ценами на молоко? Говоря о положительной тенденции – снижении цен на сливки и прочее, вы о нем не упомянули. Молоко будет дорожать?

Традиционно закупочные цены на молоко зимой растут. Хотя сейчас переработчики снизили цену более чем на 2 гривны 18 копеек, но почему-то мы этого на замечаем на ценниках на прилавках магазинов. Поэтому здесь вопрос к регулятору – почему он не регулирует цены на прилавках магазинов, и почему остается несоответствие: закупочная цена на молоко снижается, а на прилавках магазинов она остается неизменной. Именно национальный регулятор должен поставить соответствующий вопрос торговым сетям и на законодательном уровне урегулировать отношения между производителями и реализаторами, в частности молока.

Цены на овощи "борщевого набора" сейчас у нас достаточно низкие из-за хорошего урожая в 2025 году. Как долго в новом году цены на овощи будут оставаться на таком уровне, когда начнется рост?

За счет того, что достаточно долго погода была благоприятной, и днем была плюсовая температура, что позволяло тратить меньше на хранение овощей, а также за счет действительно хорошего урожая цены на овощи сейчас значительно ниже, чем в прошлом году. Белокочанная капуста, свекла, морковь и т.д. примерно на 80% дешевле, чем в прошлом году.

Впрочем, во время морозов, когда хранение овощей потребует подключения дополнительных источников энергетики в условиях длительных отключений света, цены на овощи могут начать расти. Условно говоря, если в январе будут сильные морозы, овощи несколько подорожают; если же морозов не будет, цены будут более-менее стабильными.

Однако в конце февраля или в начале весны цены на овощи неизбежно начнут меняться, потому что на складах продукция будет терять свой товарный вид, и качественного предложения станет меньше, и это будет толкать вверх цены на овощи борщевого набора. В зависимости от количества предложения цены на овощи в это время подскочат на 10-20%.

Белокочанная капуста, свекла, морковь и т.д. примерно на 80% дешевле, чем в прошлом году, отметил Марчук
В конце февраля овощи борщевого набора подорожают на 10-20%, предупредил Марчук / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

А что будет происходить с ценами на тепличные овощи, в частности огурцы и помидоры?

С тепличными овощами ситуация сложнее. Потому что сезон тепличных овощей у нас закончился, соответственно, предложение, которое сегодня есть на рынке, – это импорт. А закупка овощей, например, в Турции, очень дорогая. Именно поэтому сейчас наблюдается подорожание тепличного предложения, прежде всего огурцов и помидоров.

Всеукраинская ассоциация пекарей прогнозирует рост цен на хлеб в 2026 году более чем на 20%, правда, отмечает, что цены на хлеб простой рецептуры должны оставаться стабильными. Что, по вашей оценке, будет происходить с ценами на хлеб? Какие есть основания для существенного его подорожания?

Здесь, к сожалению, сохраняется тенденция к подорожанию. Поэтому 2026 год будет похож на 2024-й и 2025-й, когда по итогам года цена на хлеб выросла более чем на 20%. Такой же скачок цен на хлеб ожидается и в новом году.

В первую очередь это обусловлено ценами на электроэнергию, которая необходима для производственного процесса. При отсутствии света нет возможности ни замесить тесто, ни запечь хлеб, ни расфасовать. Это приводит к дополнительным затратам на производство.

Но, конечно, подорожает не весь хлеб, а в основном премиальная продукция, рецептура которой требует дополнительных затрат на маргарин, высший сорт пшеницы (или ржи) и другие ингредиенты. Цены на социальный хлеб действительно будут оставаться более-менее стабильными. Этот хлеб потому и называется социальным, что цены на основные ингредиенты фактически не меняются. Но если немного меняется технология, и в рецептуру добавляется что-то еще или больше чего-то, то такой хлеб уже выходит из категории социального, и цена на него не подлежит корректировке со стороны государства.

Цены на социальный хлеб в 2026 году останутся более-менее стабильными, отметил Марчук
Цены на хлеб в 2026 году подскочат минимум на 20%, отметил Марчук / Фото: ua.depositphotos.com

Какая ситуация с ценами на мясо вырисовывается на 2026 год? Какие виды мяса могут больше всего подорожать?

На мясную продукцию у нас сейчас более-менее стабильная цена. Цены на свинину несколько выросли в течение года, а накануне зимних праздников еще немного подскочили. Впрочем, во второй половине января, скорее всего, цена на свинину стабилизируется, а, возможно, даже пойдет вниз.

Вы сказали о ценах на свинину, а как насчет говядины и курятины? Они могут подорожать?

Что касается говядины, то тенденция и в Украине, и в мире на подорожание. Потому что ограничение количества говядины в мире приводит к росту цены на нее. Мы увеличили экспорт говядины на внешние рынки и получили в этом сезоне неплохие прибыли. Если говядина на внешних рынках дорогая, то и внутри страны аналогично.

Уже сейчас цены на говядину в Украине высокие. Если их еще повысить, то это мясо просто никто не будет покупать. Поэтому здесь нужно исходить из платежеспособности украинцев и возможности реализации продукции. Если какая-то категория товаров является очень дорогой, но их все равно покупают, конечно, бизнес заинтересован в том, чтобы и в дальнейшем повышать цены. Если же продукция не реализуется, как бы ни хотелось, но цену на нее невозможно будет повысить.

Поэтому говядина в Украине является достаточно дорогой и не так широко потребляется у нас, как та же свинина. Мы больше потребляем курятины, и это определяется платежеспособностью украинцев. Накануне праздников курятина демонстрировала тенденцию к подорожанию, но увидим, что будет в январе-феврале. Ведь когда спрос снизится, это в определенной степени стабилизирует рынок, и имеющееся производство будет удовлетворять спрос. Перед праздниками из-за большого спроса производителям приходится работать с большими затратами, что, конечно же, отражается на цене продукции.

До конца зимы яйца в Украине ощутимо подорожают, отметил Марчук
В течение января-февраля яйца подорожают на 10%, отметил Марчук / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что после Нового года и до теплого сезона будет происходить с ценами на яйца?

Накануне праздников спрос на яйца достаточно высокий, а предложение за счет уменьшения предложения от домашних домохозяйств сократилось. Вообще, рынок яиц у нас очень зависим от цен на корма, затрат на логистику и электроэнергию. Поэтому в течение января-февраля цена на них вырастет примерно на 10%.

Как после Нового года могут измениться цены на крупы и макаронные изделия?

Цены на крупы и макаронные изделия должны оставаться стабильными. По крайней мере сейчас я не вижу тенденции к росту цен на них и перспективы каких-то колоссальных изменений. Предложения на рынке достаточно.

О персоне: Денис Марчук

Денис Марчук – заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

хлеб экономика мясо говядина молоко свинина яйца борщевой набор курятина продукты питания цены на продукты молочные продукты овощи Денис Марчук Новый год 2026
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Цены на продукты в Украине после Нового года: Марчук – о том, что и на сколько подорожает в январе

Цены на продукты в Украине после Нового года: Марчук – о том, что и на сколько подорожает в январе

16:07Интервью
Трамп обозвал Келлога "идиотом" из-за слов о Зеленском - что он сказал

Трамп обозвал Келлога "идиотом" из-за слов о Зеленском - что он сказал

15:46Мир
Больные и безграмотные: Коордштаб впервые назвал число пленных россиян в Украине

Больные и безграмотные: Коордштаб впервые назвал число пленных россиян в Украине

14:57Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 31 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 31 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

По всей Украине усиливают патрули с участием военных и полиции: в чем причина

По всей Украине усиливают патрули с участием военных и полиции: в чем причина

"Моя группа сыграла последний концерт": Хлывнюк высказался про циничное преступление РФ

"Моя группа сыграла последний концерт": Хлывнюк высказался про циничное преступление РФ

Поздравления с наступающим Новым Годом 2026: картинки и пожелания

Поздравления с наступающим Новым Годом 2026: картинки и пожелания

Неудачи останутся в 2025 году: какие знаки зодиака скоро начнут новую жизнь

Неудачи останутся в 2025 году: какие знаки зодиака скоро начнут новую жизнь

Последние новости

16:27

"Мы хотим устроить бой": Усик назвал сроки нового поединка

15:46

Трамп обозвал Келлога "идиотом" из-за слов о Зеленском - что он сказал

15:34

"Нож в сердце": близкий друг Каменских раскрыл истинное желание пары

15:32

Жизнь трех знаков зодиака резко изменится к лучшему: к кому идет счастье

14:57

Больные и безграмотные: Коордштаб впервые назвал число пленных россиян в Украине

Цены на продукты в Украине после Нового года: Марчук – о том, что и на сколько подорожает в январеЦены на продукты в Украине после Нового года: Марчук – о том, что и на сколько подорожает в январе
14:55

За день до Нового года цены рванули вверх: в Укране подорожали базовые продукты

14:52

Украинцам объяснили, почему не стоит говорить "с прошедшим" и "с наступающим"

14:31

Высыхает на глазах: 82-летняя Регина Дубовицкая напугала Сеть

13:50

Очень вкусная закуска за 15 минут: рецепт бюджетного рулета на Новый год

Реклама
13:49

В США весь 2025 год шла внутренняя война за Украину – NYT

13:46

Ирина Билык заинтриговала переменами: "Билык - это любовь"

13:15

Курс доллара в январе 2026: банкир ответил, ждать ли сюрпризов в начале года

13:13

"Мира нам всем": знаменитости поздравили читателей Главреда с Новым годом

12:54

Страны Европы могут разместить в Украине тысячи военных – подробности

12:41

Погодный удар под Новый год: Украину накрыли морозы, метели и сильный ветер

12:39

"Не захлебнитесь": Елена Мозговая дерзко приструнила хейтеров

12:35

Солнечные панели больше не нужны: новое устройство клеят прямо на стены

12:21

Путин отдал новый приказ по фронту: СМИ узнали, что должна сделать армия РФ

12:14

Два ангелочка: Михаил Поплавский впервые показал "секретных" внуков

12:07

Война РФ против Украины в январе пересечет историческую черту: в чем Путин превзойдет Гитлера

Реклама
11:55

Отключение света в Украине — графики на 31 декабря (обновляется)

11:35

Почти 100 часов без света: в Вышгороде восстановили электроснабжение

11:28

Гороскоп на завтра 1 января: Львам - сюрпризы, Стрельцам - приятная встреча

11:26

69-летний Мэл Гибсон бросил 35-летнюю маму своего ребенка

11:18

Обращаться к гадалкам — тяжкий грех: священник объяснил, чем это чреватоВидео

11:12

Россиянам утерли нос: над городом в Донецкой области подняли украинский флаг

11:05

Никакой плесени и налета: "ленивый" способ делает душ идеально чистым за минутуВидео

11:03

Праздничная классика СССР: как выглядел новогодний стол практически в каждой семье

10:25

Европа настроена скептически: о чем предупреждали Зеленского перед встречей с Трампом

10:13

Слава Каминская показала подросшую дочь: как она выглядит

10:07

Новый год без переедания: эксперт назвала правила, которые спасут от набора веса

10:02

Лунный календарь стрижек на январь 2026

09:56

"Атака" как повод: РФ возобновила ультиматумы и заявления о капитуляции Украины - ISW

09:50

С пивом и на песке: Кейт и Уильям поделились ранее не опубликованными фото

09:28

РФ не может погрузить в блэкаут Украину, но существует другая угроза - эксперт

09:09

Гороскоп Таро на завтра 1 января: Козерогам - скачок карьеры, Весам - достижения

08:54

Часть украинцев могут не отключать от света: Кабмин готовит важное решение

08:46

С Новым годом 2026: красивые поздравления в прозе и стихах и картинки

08:40

По всей Украине усиливают патрули с участием военных и полиции: в чем причина

08:27

Дочь Джессики Альбы будет учиться в одном из лучших университетов мира

Реклама
08:19

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 31 декабря (обновляется)

08:10

Критично для врага на фронте: партизаны устроили диверсию на территории РФ

08:10

РФ срочно засекретила местонахождение и передвижения Путинамнение

08:10

Карта Deep State онлайн за 31 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

07:39

Дроны атаковали Туапсе: есть "прилеты" в причал и НПЗ, вспыхнул пожар

06:53

Горели многоэтажки, ранены дети: РФ ударила по жилым домам в ОдессеФото

06:10

Как у Кремля наметился дефицит переговорных ходовмнение

06:00

Передал полномочия Уильяму и Кейт: королевскую семью ждут перемены

05:30

Большие перемены и новые деньги: гороскоп для Рыб на 2026 годВидео

04:30

Неудачи останутся в 2025 году: какие знаки зодиака скоро начнут новую жизнь

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий КозловскийЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять