Цены на продукты в Украине после Нового года: Марчук – о том, что и на сколько подорожает в январе

Украинцев ждет новое подорожание продуктов уже в начале 2026 года, впрочем, цены на некоторые из них поразят приятно, прогнозирует Денис Марчук.

Хлеб, яйца и не только подорожают в Украине уже в январе – Марчук / Коллаж: Главред

Новый год – новые цены, в том числе и на основные продукты питания. Почти сразу после праздников украинцев ждут ценовые сюрпризы, но не все они станут очередным ударом по кошельку.

Заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук рассказал Главреду, как изменятся цены на продукты в Украине в начале 2026 года, что и на сколько подорожает в январе-феврале, а какие продукты, наоборот, порадуют ценой после новогодних праздников.

Как, по вашему прогнозу, после Нового года в Украине изменятся цены на основные продукты питания? Могут ли цены откатиться назад после новогоднего ажиотажа и традиционного подорожания на праздники?

Да, нас ждут определенные позитивные изменения в начале 2026 года. Так, например, молочной продукции с высоким процентом жирности, в частности сливок и сливочного масла, сейчас много на складах перерабатывающих предприятий. Поэтому уже сейчас цены на эту продукцию на прилавках магазинов начали снижаться. А с января, когда уменьшится спрос населения, произойдет еще большее снижение цены – на 10-15%. Поэтому молочная продукция высокой жирности с нового года станет более доступной, соответственно, цена порадует украинцев.

Цены на молочную продукцию высокой жирности порадуют украинцев в январе, отметил Денис Марчук / Фото: ua.depositphotos.com

А что будет происходить с ценами на молоко? Говоря о положительной тенденции – снижении цен на сливки и прочее, вы о нем не упомянули. Молоко будет дорожать?

Традиционно закупочные цены на молоко зимой растут. Хотя сейчас переработчики снизили цену более чем на 2 гривны 18 копеек, но почему-то мы этого на замечаем на ценниках на прилавках магазинов. Поэтому здесь вопрос к регулятору – почему он не регулирует цены на прилавках магазинов, и почему остается несоответствие: закупочная цена на молоко снижается, а на прилавках магазинов она остается неизменной. Именно национальный регулятор должен поставить соответствующий вопрос торговым сетям и на законодательном уровне урегулировать отношения между производителями и реализаторами, в частности молока.

Цены на овощи "борщевого набора" сейчас у нас достаточно низкие из-за хорошего урожая в 2025 году. Как долго в новом году цены на овощи будут оставаться на таком уровне, когда начнется рост?

За счет того, что достаточно долго погода была благоприятной, и днем была плюсовая температура, что позволяло тратить меньше на хранение овощей, а также за счет действительно хорошего урожая цены на овощи сейчас значительно ниже, чем в прошлом году. Белокочанная капуста, свекла, морковь и т.д. примерно на 80% дешевле, чем в прошлом году.

Впрочем, во время морозов, когда хранение овощей потребует подключения дополнительных источников энергетики в условиях длительных отключений света, цены на овощи могут начать расти. Условно говоря, если в январе будут сильные морозы, овощи несколько подорожают; если же морозов не будет, цены будут более-менее стабильными.

Однако в конце февраля или в начале весны цены на овощи неизбежно начнут меняться, потому что на складах продукция будет терять свой товарный вид, и качественного предложения станет меньше, и это будет толкать вверх цены на овощи борщевого набора. В зависимости от количества предложения цены на овощи в это время подскочат на 10-20%.

В конце февраля овощи борщевого набора подорожают на 10-20%, предупредил Марчук / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

А что будет происходить с ценами на тепличные овощи, в частности огурцы и помидоры?

С тепличными овощами ситуация сложнее. Потому что сезон тепличных овощей у нас закончился, соответственно, предложение, которое сегодня есть на рынке, – это импорт. А закупка овощей, например, в Турции, очень дорогая. Именно поэтому сейчас наблюдается подорожание тепличного предложения, прежде всего огурцов и помидоров.

Всеукраинская ассоциация пекарей прогнозирует рост цен на хлеб в 2026 году более чем на 20%, правда, отмечает, что цены на хлеб простой рецептуры должны оставаться стабильными. Что, по вашей оценке, будет происходить с ценами на хлеб? Какие есть основания для существенного его подорожания?

Здесь, к сожалению, сохраняется тенденция к подорожанию. Поэтому 2026 год будет похож на 2024-й и 2025-й, когда по итогам года цена на хлеб выросла более чем на 20%. Такой же скачок цен на хлеб ожидается и в новом году.

В первую очередь это обусловлено ценами на электроэнергию, которая необходима для производственного процесса. При отсутствии света нет возможности ни замесить тесто, ни запечь хлеб, ни расфасовать. Это приводит к дополнительным затратам на производство.

Но, конечно, подорожает не весь хлеб, а в основном премиальная продукция, рецептура которой требует дополнительных затрат на маргарин, высший сорт пшеницы (или ржи) и другие ингредиенты. Цены на социальный хлеб действительно будут оставаться более-менее стабильными. Этот хлеб потому и называется социальным, что цены на основные ингредиенты фактически не меняются. Но если немного меняется технология, и в рецептуру добавляется что-то еще или больше чего-то, то такой хлеб уже выходит из категории социального, и цена на него не подлежит корректировке со стороны государства.

Цены на хлеб в 2026 году подскочат минимум на 20%, отметил Марчук / Фото: ua.depositphotos.com

Какая ситуация с ценами на мясо вырисовывается на 2026 год? Какие виды мяса могут больше всего подорожать?

На мясную продукцию у нас сейчас более-менее стабильная цена. Цены на свинину несколько выросли в течение года, а накануне зимних праздников еще немного подскочили. Впрочем, во второй половине января, скорее всего, цена на свинину стабилизируется, а, возможно, даже пойдет вниз.

Вы сказали о ценах на свинину, а как насчет говядины и курятины? Они могут подорожать?

Что касается говядины, то тенденция и в Украине, и в мире на подорожание. Потому что ограничение количества говядины в мире приводит к росту цены на нее. Мы увеличили экспорт говядины на внешние рынки и получили в этом сезоне неплохие прибыли. Если говядина на внешних рынках дорогая, то и внутри страны аналогично.

Уже сейчас цены на говядину в Украине высокие. Если их еще повысить, то это мясо просто никто не будет покупать. Поэтому здесь нужно исходить из платежеспособности украинцев и возможности реализации продукции. Если какая-то категория товаров является очень дорогой, но их все равно покупают, конечно, бизнес заинтересован в том, чтобы и в дальнейшем повышать цены. Если же продукция не реализуется, как бы ни хотелось, но цену на нее невозможно будет повысить.

Поэтому говядина в Украине является достаточно дорогой и не так широко потребляется у нас, как та же свинина. Мы больше потребляем курятины, и это определяется платежеспособностью украинцев. Накануне праздников курятина демонстрировала тенденцию к подорожанию, но увидим, что будет в январе-феврале. Ведь когда спрос снизится, это в определенной степени стабилизирует рынок, и имеющееся производство будет удовлетворять спрос. Перед праздниками из-за большого спроса производителям приходится работать с большими затратами, что, конечно же, отражается на цене продукции.

В течение января-февраля яйца подорожают на 10%, отметил Марчук / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что после Нового года и до теплого сезона будет происходить с ценами на яйца?

Накануне праздников спрос на яйца достаточно высокий, а предложение за счет уменьшения предложения от домашних домохозяйств сократилось. Вообще, рынок яиц у нас очень зависим от цен на корма, затрат на логистику и электроэнергию. Поэтому в течение января-февраля цена на них вырастет примерно на 10%.

Как после Нового года могут измениться цены на крупы и макаронные изделия?

Цены на крупы и макаронные изделия должны оставаться стабильными. По крайней мере сейчас я не вижу тенденции к росту цен на них и перспективы каких-то колоссальных изменений. Предложения на рынке достаточно.

О персоне: Денис Марчук Денис Марчук – заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

