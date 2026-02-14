Популярный украинский певец сообщил о трагедии в семье

Дэвид Аксельрод сообщил о том, что у него умерла мама.

Девид Аксельрод, Елена Мозговая / коллаж: Главред, фото: instagram.com/david__axelrod

Популярный украинский певец и муж продюсера Елены Мозговой Дэвид Аксельрод поделился трагической новостью.

Как написал он на своей странице в Instagram, у него умерла мать.

"Прощай Мама…..Покойся с миром. Я люблю тебя. 19.02.1962-14.02.2026", - написал украинский артист и защитник Украины.

Он также поделился архивными фото своей матери, которая была невероятной красавицей.

У Аксельрода умерла мама / Фото Instagram/david__axelrod

У Аксельрода умерла мама / Фото Instagram/david__axelrod

У Аксельрода умерла мама / Фото Instagram/david__axelrod

Елена Мозговая и Дэвид Аксельрод роман

Елена Мозговая и Дэвид Аксельрод познакомились в далеком 2006 году, а впоследствии между ними начался роман. Пара поженилась в январе 2015-го, а уже в феврале того же года родилась их общая дочь Соломия.

О персоне: Елена Мозговая Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).

