В США сомневаются в серьезности намерений России по окончанию войны

Анна Косик
14 февраля 2026, 11:50
178
Американские чиновники пока не знают, при каких условиях РФ согласится на мир.
Путин, Рубио
США не уверены, подойдут ли условия заключения мирного договора обеим сторонам / Коллаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin, скриншот из видео

Что сказал Рубио:

  • США не знают, действительно ли Россия хочет закончить войну
  • Американские чиновники продолжают проверять готовность Украины и РФ к уступкам
  • Обе стороны уже достигли прогресса в переговорах

На полях Мюнхенской конференции по безопасности госсекретарь США Марко Рубио выразил сомнения по поводу того, действительно ли страна-агрессор Россия хочет закончить войну в Украине.

Как сообщает Clash Report, такое мнение американского чиновника прозвучало в ответ на вопрос, действительно ли РФ стремится достичь мира.

видео дня

"Мы (администрация США – Главред) не знаем. Мы не знаем, серьезно ли россияне настроены закончить войну, как они заявляют, и на каких условиях они готовы это сделать, и сможем ли мы найти условия, которые будут приемлемы для Украины и на которые Россия согласится, но мы будем продолжать это проверять", – подчеркнул он.

В то же время Рубио отметил, что за годы войны обе стороны достигли прогресса, по крайней мере, на техническом уровне, а впереди у Украины и России новые переговоры.

Закончится ли война в Украине в этом году - прогноз

Главред писал , что по словам секретаря комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Романа Костенко, в случае отказа Украины уступать территории завершение войны в 2026 году или до лета 2026-го выглядит маловероятным.

В то же время, даже если пойти на такие уступки, это может лишь временно остановить противника - максимум на месяц, после чего российские войска перегруппируются на другом направлении, и боевые действия возобновятся.

Мирные переговоры - последние новости

Напомним, Главред писал, что по словам главы Министерства иностранных дел Украины Андрея Сибиги, США готовы ратифицировать гарантии безопасности для Украины в Конгрессе.

Ранее сообщалось, что отказ кремлевского диктатора от гарантий безопасности Украине является большим препятствием на пути к заключению мирного соглашения, чем позиция Киева по территориям.

Недавно президент Зеленский заявил, что Украина не потерпит поражения в войне против России, а вопросы безопасности и национальных интересов остаются безусловным приоритетом. Любые договоренности должны быть справедливыми и предусматривать надежные гарантии для государства.

Clash Report

Clash Report — это международный информационный канал, специализирующийся на освещении актуальных событий, в частности зоны боевых действий, международных конфликтов и политических процессов в мире. Он активно публикует новости и репортажи о ситуации в Украине, США, странах Ближнего Востока и других странах мира.

война в Украине Марко Рубио мирные переговоры
