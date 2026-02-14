Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Сильные морозы ударят на Масленичную неделю: какой будет погода с 16 февраля

Сергей Кущ
14 февраля 2026, 00:27
5
Устойчивой весны ждать пока не стоит, говорят в Укргидрометцентре.
ильные морозы ударят на Масленичную неделю
ильные морозы ударят на Масленичную неделю / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какой будет погода на Масленичную неделю
  • Когда в Украине похолодает

После нескольких по-настоящему весенних дней погода в Украине вновь готовит зимний сюрприз. Уже в ближайшие дни страну накроет новая волна холода — постепенная, но ощутимая.

В отдельных регионах ночные морозы могут достигать -18 градусов. Впрочем, синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха в интервью Обозревателю уверяет: возвращение зимы будет недолгим.

видео дня

Несмотря на плюсовые температуры и оттепель, которые в последние дни радовали украинцев, устойчивой весны ждать пока не стоит. По словам Натальи Птухи, нынешнее потепление — лишь временное явление.

"Весной это называть еще нельзя, ведь в ближайшей синоптической перспективе, то есть ближайшие пять дней, у нас будут колебания. На 16–17 число снова снижение температуры, возможно, уже не такое интенсивное, как предыдущие, но все же. Поэтому пока что говорим об оттепели, о повышении температуры, но, к сожалению, не о весне", — отметила синоптик.

Дожди сменятся снегом

В субботу, 14 февраля, в большинстве регионов страны, за исключением западных и северных областей, ожидаются небольшие и умеренные осадки преимущественно в виде дождя. Днем столбики термометров покажут от 0 до +5 градусов.

Ночью температура уже начнет понижаться — от +3 до -4 градусов. При этом на Закарпатье и на юге Украины сохранится более теплая погода: ночью +1…+6°, днем +4…+9°, а в Крыму воздух может прогреться до +13 градусов.

Однако уже в воскресенье, 15 февраля, ситуация изменится. В Украину зайдет активный циклон с юго-запада.

"Выход более активного циклона с юго-запада повлечет в западных, Винницкой и северных областях дождь с переходом в снег. На Житомирщине, Киевщине, Черниговщине может быть даже значительный снег", — предупредила Наталья Птуха.

Из-за колебаний температуры в пределах 0…-5 градусов на дорогах возможна гололедица. В то же время на большей части юго-востока и частично в центре страны осадки будут преимущественно в виде дождя, а температурные показатели останутся преимущественно плюсовыми.

С понедельника — настоящее зимнее похолодание

С 16 февраля в Украине начнется более ощутимое снижение температуры. По словам синоптика, будет реализован уже знакомый этой зимой сценарий.

"Проходит циклон с юго-запада, выходит через северо-восточные области Украины, далее путешествует к нашим северо-восточным соседям, а на нас начинает распространяться холодная воздушная масса из северных широт — из стран Балтии, где будет формироваться антициклон. Это спокойная погода преимущественно без осадков, но с холодной воздушной массой", — пояснила эксперт.

В понедельник, 16 февраля, в западных, северных и Винницкой областях ночью ожидается -8…-14 градусов. В остальных регионах будет несколько теплее — от -1 до -7 градусов. При этом на востоке и юго-востоке местами температура может подниматься до +5 градусов. Во вторник, 17 февраля, в Украине установится ясная, но морозная погода.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, по прогнозу метеоролога Игоря Кибальчича, 14-15 февраля погоду будут определять циклоны и теплые воздушные массы с юга Европы. Ожидаются осадки, туманы, порывистый ветер и колебания давления. Температура будет выше климатической нормы, особенно на юге.

Также в Полтаве и области 13 февраля ожидается облачная погода с прояснениями, днем - небольшой дождь, местами гололед. 14 февраля прогнозируют облачную погоду с дождем и местами туманом, температура - 0...+5°.

Кроме этого, на выходных 14-15 февраля погоду в Украине будут определять циклоны, сообщила синоптик Наталья Диденко. В субботу циклон с центром над Днепропетровской областью принесет дожди в восточные, южные и частично центральные области, небольшие осадки возможны и на западе.

Вам может быть интересно:

О персоне: Наталья Птуха

Наталья Птуха – выпускница кафедры метеорологии и климатологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 2012 года работает синоптиком в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины (УкрГМЦ). В 2021 выступила инициатором создания пресс-офиса данного государственного учреждения, начальник отдела взаимодействия со СМИ УкрГМЦ. Сотрудничает со столичными и национальными каналами телевидения, радиостанциями и источниками информации.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода Погода в Украине Наталия Птуха
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Сильные морозы ударят на Масленичную неделю: какой будет погода с 16 февраля

Сильные морозы ударят на Масленичную неделю: какой будет погода с 16 февраля

00:27Синоптик
Шахеды идут над домами: в Киеве гремят взрывы

Шахеды идут над домами: в Киеве гремят взрывы

23:19Война
США готовы ратифицировать гарантии безопасности: Сибига заявил об историческом моменте

США готовы ратифицировать гарантии безопасности: Сибига заявил об историческом моменте

22:45Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра 14 февраля: Петухам - гнев, Свиньям - стресс

Китайский гороскоп на завтра 14 февраля: Петухам - гнев, Свиньям - стресс

Гороскоп Таро на завтра 14 февраля: Львам - идти вперед, Водолею - новая эра

Гороскоп Таро на завтра 14 февраля: Львам - идти вперед, Водолею - новая эра

ВСУ пошли в контратаки на границе двух областей: ISW сообщил, как изменился фронт

ВСУ пошли в контратаки на границе двух областей: ISW сообщил, как изменился фронт

Гороскоп на сегодня 14 февраля: Весам - радость, Близнецам - заботы

Гороскоп на сегодня 14 февраля: Весам - радость, Близнецам - заботы

Любовь ворвется неожиданно: каким знакам зодиака совсем скоро повезет

Любовь ворвется неожиданно: каким знакам зодиака совсем скоро повезет

Последние новости

00:27

Сильные морозы ударят на Масленичную неделю: какой будет погода с 16 февраля

13 февраля, пятница
23:43

Отключение электроэнергии 14 февраля в Украине: предупреждение о новых графиках

23:19

Шахеды идут над домами: в Киеве гремят взрывы

23:10

Настоящие чистюли: пять знаков зодиака, которые помешаны на порядке

23:03

Почему "трясет" именно Полтавщину: эксперт назвал причину частых землетрясений

Землетрясения в Украине не связаны с войной, влияние баллистики более длительное - ГриньЗемлетрясения в Украине не связаны с войной, влияние баллистики более длительное - Гринь
22:45

США готовы ратифицировать гарантии безопасности: Сибига заявил об историческом моменте

22:42

Салат всего из трех ингредиентов: бомбический рецептВидео

22:25

Референдум и встреча с Путиным: Зеленский назвал решающую дату для Украины

22:12

Агентура РФ в МАГАТЭ собирает информацию для ударов по Украине – эксперт

Реклама
22:05

Как распознать действительно умного человека: его выдают 5 признаков

21:41

Джастин Трюдо приобрел любовное гнездышко для Кэти Перри

21:13

В Киеве экстренно меняют формат обучения в школах и детсадах: что нужно знать

21:08

Украинцев будут отучать пить: в Кабмине рассказали о плане на 3 года

21:06

Жена Виктора Павлика решила отказаться от фамилии

20:47

"Трогательный момент": вдова Оззи Осборна задумала воскресить покойного музыканта

20:45

"Зеленскому придется действовать": громкое заявление Трампа о завершении войны

20:27

350 землетрясений произошло в Украине за 3 года: связано ли это с войной

20:15

Как будут отключать свет в Ровно 14 февраля: новый график для Ровенской области

20:00

Цель определена: РФ готовит ракетный удар по Украине, названы сроки

19:47

Уборка вашего жилья уже никогда не будет прежней: топ-5 правил идеального клининга

Реклама
19:42

"Движется со скоростью улитки": Рютте высмеял армию Путина

19:10

Почему Трамп до весны не выйдет из мирных переговоровмнение

18:59

"Это недопустимо!": ПриватБанк блокирует счета военных

18:55

"Штаты могут влупить": прогноз мощного удара США, который опрокинет РФ

18:44

"Гонка оказалась нервной": украинец впервые в истории стал чемпионом "Формулы-4"Видео

18:41

"Тепла уже не увидят": тревожный прогноз отключения батарей в Киеве

18:31

Миропорядка, основанного на правах и правилах, больше не существует - Мерц

18:26

Заблокировали везде: скандал с Тодоренко набирает обороты в РФ

17:47

Ванна будет как новая: как избавиться от плесени в ванной комнатеВидео

17:35

Черная плесень исчезнет за минуты: секретное "оружие" скрывается в холодильникеВидео

17:26

В одном из городов Украины планируют усилить контроль электроснабжения - детали

17:17

В одном регионе Украины расширили зону принудительной эвакуации детей: детали

17:15

"Было отчаяние": Фединчик раскрыл, как пережил измену Наталки Денисенко

16:50

Доллар и евро внезапно взлетели: свежий курс валют на 16 февраля

16:50

Суперголоволомка: найдите 3 отличия на картинке снеговика и оленя за 75 с

16:30

Имя вне закона: суд постановил вернуть "Иисусу Христосу" старые данные

16:17

Стюардесса назвала 4 вещи, которые запрещено делать во время полета

16:04

Густой туман и гололед: синоптики предупредили жителей Харькова об опасной погоде

16:04

Новый циклон ворвался в Украину: синоптики предупредили об опасности

15:59

"Сказала нет": звезда "Дизель Шоу" жестко высказался о поступке Яне Глущенко

Реклама
15:57

Как символ современной борьбы: какое славное слово вернула в украинский язык война

15:40

Подешевели неожиданно: в Украине упали цены на популярные продукты

15:35

Скачки температуры, дожди и снег: когда Украину атакует непогода, точная дата

15:15

ВСУ уничтожили РЛС за 100 млн $ и ряд "жирных" целей врага: детали от Генштаба

15:03

Слова "катышки" не существует в украинском языке - как правильно сказатьВидео

14:56

"Без прикрас": Майкл Дуглас готовит откровенные мемуары о карьере и борьбе с раком

14:14

Когда состоится следующий раунд трехсторонних переговоров - первые детали

14:04

Что не показывают в фильмах о Средневековье: правда о гигиене, науке и женщинах

14:02

В разы ускорит рост волос: какое дешевое аптечное средство стоит добавлять в шампунь

13:55

Почему 14 февраля нельзя лечить зубы: какой церковный праздник

Новости Киева
Погода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийЕлена ЗеленскаяПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять