Сильные морозы ударят на Масленичную неделю: какой будет погода с 16 февраля

Устойчивой весны ждать пока не стоит, говорят в Укргидрометцентре.

ильные морозы ударят на Масленичную неделю / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Какой будет погода на Масленичную неделю

Когда в Украине похолодает

После нескольких по-настоящему весенних дней погода в Украине вновь готовит зимний сюрприз. Уже в ближайшие дни страну накроет новая волна холода — постепенная, но ощутимая.

В отдельных регионах ночные морозы могут достигать -18 градусов. Впрочем, синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха в интервью Обозревателю уверяет: возвращение зимы будет недолгим.

Несмотря на плюсовые температуры и оттепель, которые в последние дни радовали украинцев, устойчивой весны ждать пока не стоит. По словам Натальи Птухи, нынешнее потепление — лишь временное явление.

"Весной это называть еще нельзя, ведь в ближайшей синоптической перспективе, то есть ближайшие пять дней, у нас будут колебания. На 16–17 число снова снижение температуры, возможно, уже не такое интенсивное, как предыдущие, но все же. Поэтому пока что говорим об оттепели, о повышении температуры, но, к сожалению, не о весне", — отметила синоптик.

Дожди сменятся снегом

В субботу, 14 февраля, в большинстве регионов страны, за исключением западных и северных областей, ожидаются небольшие и умеренные осадки преимущественно в виде дождя. Днем столбики термометров покажут от 0 до +5 градусов.

Ночью температура уже начнет понижаться — от +3 до -4 градусов. При этом на Закарпатье и на юге Украины сохранится более теплая погода: ночью +1…+6°, днем +4…+9°, а в Крыму воздух может прогреться до +13 градусов.

Однако уже в воскресенье, 15 февраля, ситуация изменится. В Украину зайдет активный циклон с юго-запада.

"Выход более активного циклона с юго-запада повлечет в западных, Винницкой и северных областях дождь с переходом в снег. На Житомирщине, Киевщине, Черниговщине может быть даже значительный снег", — предупредила Наталья Птуха.

Из-за колебаний температуры в пределах 0…-5 градусов на дорогах возможна гололедица. В то же время на большей части юго-востока и частично в центре страны осадки будут преимущественно в виде дождя, а температурные показатели останутся преимущественно плюсовыми.

С понедельника — настоящее зимнее похолодание

С 16 февраля в Украине начнется более ощутимое снижение температуры. По словам синоптика, будет реализован уже знакомый этой зимой сценарий.

"Проходит циклон с юго-запада, выходит через северо-восточные области Украины, далее путешествует к нашим северо-восточным соседям, а на нас начинает распространяться холодная воздушная масса из северных широт — из стран Балтии, где будет формироваться антициклон. Это спокойная погода преимущественно без осадков, но с холодной воздушной массой", — пояснила эксперт.

В понедельник, 16 февраля, в западных, северных и Винницкой областях ночью ожидается -8…-14 градусов. В остальных регионах будет несколько теплее — от -1 до -7 градусов. При этом на востоке и юго-востоке местами температура может подниматься до +5 градусов. Во вторник, 17 февраля, в Украине установится ясная, но морозная погода.

О персоне: Наталья Птуха Наталья Птуха – выпускница кафедры метеорологии и климатологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 2012 года работает синоптиком в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины (УкрГМЦ). В 2021 выступила инициатором создания пресс-офиса данного государственного учреждения, начальник отдела взаимодействия со СМИ УкрГМЦ. Сотрудничает со столичными и национальными каналами телевидения, радиостанциями и источниками информации.

