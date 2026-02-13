"Движется со скоростью улитки": Рютте высмеял армию Путина

Украины должна не ослабевать, а усиливаться, убежден генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Марк Рютте оценил продвижение армии РФ / коллаж: Главред, фото: Офис президента, минобороны РФ

Главное:

РФ уже нельзя воспринимать как могущественного медведя

Армия РФ движется по Украине со скоростью садовой улитки

Россия несёт тяжёлые потери, продолжая войну против Украины, хотя параллельно пытается демонстрировать силу и устойчивость.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в комментарии The Guardian.

"Они (РФ — Ред.) хотят, чтобы мы воспринимали россиян как могущественного медведя. Однако можно утверждать, что они движутся по Украине со скоростью садовой улитки. Так что не попадаем в ловушку российской пропаганды", — отметил он.

Глава Альянса подчеркнул, что поддержка Украины должна не ослабевать, а усиливаться. По его мнению, союзникам следует наращивать помощь Киеву.

Рассказывая о встрече министров стран НАТО в Брюсселе, Рютте сообщил, что почувствовал перемены в подходах европейских лидеров к вопросам обороны.

"Мы годами, десятилетиями жаловались на то, что в Европе мы недостаточно тратим на оборону. Это изменилось после саммита в Гааге. Изменение мышления состоит в том, что вчера в комнате мы все ощущали четкое объединение видения и единства", — сказал он.

Попытка расшатать Альянс: взгляд эксперта

Бывший российский дипломат Борис Бондарев считает, что Кремль может попытаться проверить НАТО на прочность. По его оценке, стратегическая цель Москвы — ослабить внутреннее единство Альянса и спровоцировать его раскол.

Если это произойдёт, европейские страны окажутся без системы коллективной защиты и станут более уязвимыми перед Россией. В таких условиях, полагает эксперт, им пришлось бы искать договорённости с Москвой, поскольку поодиночке ни одно государство не способно обеспечить себе полноценную безопасность.

Как сообщал Главред, генсекретарь Альянса Марк Рютте ранее говорил, что Россия, возможно, через 5-7 лет нападет на одну из стран НАТО. По словам Рютте, Альянсу нужно подготовиться к всевозможным сценариям.

Россия готовится к войне и может напасть на страну НАТО, считают аналитики американского Института изучения войны. К такому выводу они пришли после заявления президента США Дональда Трампа о том, что Путина интересуют не только украинские территории.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев разразился пропагандистскими воплями в адрес Марка Рютте, который сказал, что Китай может напасть на Тайвань, а для отвлечения внимания Запада способен подбить Россию на атаку на НАТО. Медведев в ответ выступил с "угрозами" и странными обвинениями в адрес Рютте.

О персоне: Марк Рютте Марк Рютте (нид. Mark Rutte; род. 14 февраля 1967, Гаага, Нидерланды) - нидерландский политик, лидер Народной партии за свободу и демократию с 2006 до 2023 год. Премьер-министр Нидерландов с 14 октября 2010 года до 2 июля 2024 года. 26 июня 2024 года назначен генеральным секретарем НАТО, заступил на должность 1 октября 2024 года, пишет Википедия.

