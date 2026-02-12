Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Энергетика

Темная пятница для Черкасской области: когда будут отключать свет 13 февраля

Юрий Берендий
12 февраля 2026, 23:13
139
13 февраля в Черкасской области введут графики почасовых отключений электроэнергии из-за последствий российских обстрелов и повреждения энергосистемы.
Темная пятница для Черкасской области: когда будут отключать свет 13 февраля
Отключение света Черкассы - когда не будет света в Черкасской области 13 февраля / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • Когда не будет света в Черкассах и области 13 февраля
  • Как будут действовать графики "Черкассыоблэнерго" 13 февраля

В пятницу, 13 февраля, по всей территории Черкасской области будут действовать графики отключения электроэнергии для населения и промышленности. О том, когда не будет света 13 февраля в Черкасской области сообщило "Черкассыоблэнерго".

В облэнерго сообщили, что ограничения вводятся из-за непрерывных обстрелов со стороны врага и последствий предыдущих массированных ракетно-дроновых атак.

видео дня

Отключение света 13 февраля Черкасская область очередь 1.1

1.1: 00:30 – 03:30, 05:30 – 09:30, 12:00 – 15:30, 18:00 – 21:30

Отключение света 13 февраля Черкасская область очередь 1.2

1.2: 01:30 – 04:30, 06:30 – 10:30, 13:00 – 16:30, 19:00 – 22:30

Отключение света 13 февраля Черкасская область очередь 2.1

2.1: 03:00 – 06:00, 08:00 – 12:00, 14:30 – 18:00, 20:30 – 00:00

Отключение света 13 февраля Черкасская область очередь 2.2

2.2: 00:00 – 01:00, 04:00 – 07:00, 09:00 – 13:00, 15:30 – 19:00, 21:30 – 00:00

Отключение света 13 февраля Черкасская область очередь 3.1

3.1: 00:00 – 02:00, 04:00 – 08:00, 10:30 – 14:00, 16:30 – 20:00, 22:30 – 00:00

Отключение света 13 февраля Черкасская область очередь 3.2

3.2: 00:00 – 00:30, 03:30 – 06:30, 08:30 – 12:30, 15:00 – 18:30, 21:00 – 00:00

Отключение света 13 февраля Черкасская область очередь 4.1

4.1: 02:30 – 05:30, 07:30 – 11:30, 14:00 – 17:30, 20:00 – 23:30

Отключение света 13 февраля Черкасская область очередь 4.2

4.2: 00:00 – 02:30, 04:30 – 08:30, 11:00 – 14:30, 17:00 – 20:30, 23:00 – 00:00

Отключение света 13 февраля Черкасская область очередь 5.1

5.1: 00:00 – 01:30, 04:00 – 07:30, 09:30 – 13:30, 16:00 – 19:30, 22:00 – 00:00

Отключение света 13 февраля Черкасская область очередь 5.2

5.2: 02:00 – 05:00, 07:00 – 11:00, 13:30 – 17:00, 19:30 – 23:00

Отключение света 13 февраля Черкасская область очередь 6.1

6.1: 01:00 – 04:00, 06:00 – 10:00, 12:30 – 16:00, 18:30 – 22:00

Отключение света 13 февраля Черкасская область очередь 6.2

6.2: 00:00 – 03:00, 05:00 – 09:00, 11:30 – 15:00, 17:30 – 21:00, 23:30 – 00:00

Согласно распоряжению НЭК "Укрэнерго", 13 февраля в Черкасской области для промышленных предприятий и бизнеса в течение суток будут действовать графики ограничения мощности.

энергетика, генерация, электричество, электроэнергия, аэс, гэс, тэс, атомная, отключения инфографика
Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Как найти свою группу отключения света

Найти свою группу графиков отключения света в Черкасской области можно по ссылке.

Как узнать графики отключения света по адресу

Найти свой график отключения света в Черкасской области можно по ссылке.

Как узнать графики отключения света по лицевому счету

Найти свой график отключения света по личному счету в Черкасской области можно по ссылке.

Как узнать свою очередь аварийных отключений

Узнать свою очередь аварийных отключений света в Черкасской области можно по ссылке.

Пункты несокрушимости в Черкассах - где найти пункты несокрушимости в Черкасской области

Перечень адресов пунктов несокрушимости в Черкассах и области можно найти по ссылке.

Отключение света в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 13 февраля во всех регионах Украины в течение суток будут действовать ограничения потребления электроэнергии. Об этом сообщили в Укрэнерго.

Бывший руководитель "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон отметил, что городские власти Киева должны пересмотреть подход к системе теплоснабжения, особенно на Левом берегу, где зависимость от крупных теплоэлектроцентралей делает районы более уязвимыми к возможным повторным атакам со стороны России.

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко пояснил, что энергосистема Украины продолжает работать в сложных условиях из-за поврежденной инфраструктуры и ограниченных возможностей передачи электроэнергии между регионами. По его словам, ситуация остается особенно напряженной в четырех городах, среди которых и столица.

Другие новости:

О компании: "Укрэнерго"

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

    Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

    Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

    Черкассы Черкасская область Черкасчина веерные отключения Новости Черкассы отключения света Отключение света Черкасская область
    Новости партнеров

    Главное за день

    Ещё
    Прилет в многоэтажку и пострадавшие: рой "шахедов" атакует Одессу, детали

    Прилет в многоэтажку и пострадавшие: рой "шахедов" атакует Одессу, детали

    23:07Война
    Какой будет мирная сделка с РФ - Зеленский выдвинул условия и объяснил позицию Украины

    Какой будет мирная сделка с РФ - Зеленский выдвинул условия и объяснил позицию Украины

    21:56Война
    Последствия атак заставляют экономить: как будут отключать свет 13 февраля

    Последствия атак заставляют экономить: как будут отключать свет 13 февраля

    20:45Энергетика
    Реклама

    Популярное

    Ещё
    Наталья Могилевская "сбежала" от детей и мужа - причина

    Наталья Могилевская "сбежала" от детей и мужа - причина

    Затмение в Водолее 17 февраля: кого ждёт прорыв, а кого — серьёзные испытания

    Затмение в Водолее 17 февраля: кого ждёт прорыв, а кого — серьёзные испытания

    Доллар и евро резко пошли в пике: появился курс валют на 13 февраля

    Доллар и евро резко пошли в пике: появился курс валют на 13 февраля

    Растет гурманом: Леся Никитюк показала 8-месячного сына за трапезой

    Растет гурманом: Леся Никитюк показала 8-месячного сына за трапезой

    Гороскоп Таро на завтра 13 февраля: Скорпиону - новая жизнь, Ракам - действие

    Гороскоп Таро на завтра 13 февраля: Скорпиону - новая жизнь, Ракам - действие

    Последние новости

    00:01

    В поисках себя: 12-летний Гарри Галкин сменил имидж

    12 февраля, четверг
    23:53

    Обычная яичница заиграет новыми красками: какой секретный ингредиент стоит добавить

    23:26

    Не ромкомами едиными: лучшие триллеры для просмотра в День всех влюбленных

    23:20

    Последствия атак бьют по свету: обновленный график для Днепропетровщины на 13 февраляФото

    23:13

    Темная пятница для Черкасской области: когда будут отключать свет 13 февраля

    Конец экспорту нефти и конец России: Загородний – о том, как Трамп убивает российскую нефтянкуКонец экспорту нефти и конец России: Загородний – о том, как Трамп убивает российскую нефтянку
    23:07

    Прилет в многоэтажку и пострадавшие: рой "шахедов" атакует Одессу, детали

    23:04

    Украинский известный певец пошел на крайние меры - причина

    22:17

    "Одна девушка": Андрей Фединчик рассказал о личной жизни

    21:56

    Какой будет мирная сделка с РФ - Зеленский выдвинул условия и объяснил позицию Украины

    Реклама
    21:47

    Осень будет непростой: Украина узнала соперников в Лиге наций 2026/2027

    21:44

    Почему нельзя облизывать губы: эксперты раскрыли правду

    21:29

    Житомирскую область накроет непогода: синоптики предупреждают о 1-м уровне опасности

    21:25

    Многодетная мать Рианна решилась на еще один важный шаг

    21:24

    Свет будут отключать не всем: графики отключений для Львовщины на 13 февраля

    21:02

    Лысая Симоньян появилась на публичном мероприятии

    21:00

    Что нельзя делать на Масленицу: народные приметы и запреты

    20:45

    Последствия атак заставляют экономить: как будут отключать свет 13 февраля

    20:41

    Никита Добрынин об увлечениях 4-летнего сына Льва: "У него много артистизма"

    20:35

    Забытое благозвучное слово: как на украинском на самом деле называется "стрекоза"

    19:55

    Масленица 2026: что на самом деле означает каждый день Сыропустной неделиВидео

    Реклама
    19:53

    В Днепр придет потепление, но с характером: что приготовила погода на выходные

    19:34

    Редкие "одноногие" существа напугали местных: что выбросил шторм на побережье Британии (фото)

    19:27

    Когда восстановят ТЭЦ в Киеве - Шмыгаль назвал обнадеживающие сроки

    19:11

    Скандал на мировой арене: чем Гераскевич разозлил МОК и кто его поддержалВидео

    19:10

    Что пытается сделать Путин украинцаммнение

    18:45

    В Украине разгорелся громкий скандал из-за корма для кошек: что говорят ветеринарыВидео

    18:27

    Рада готовит масштабную реформу мобилизации: к чему следует готовиться украинцам

    17:51

    "Шанс очень велик": в Раде назвали сценарий завершения войны

    17:44

    Появился всего 40 лет назад - какой город Украины является самым молодым

    17:32

    Скандал вокруг Интернационального легиона: в ВСУ прокомментировали слухи о "ликвидации"

    17:12

    Украинские звезды мощно поддержали дисквалифицированного украинского спортсмена

    17:04

    Проклятая "чертова дюжина": почему мир боится пятницу 13-го до сих порВидео

    16:32

    Почему левый берег Киева замерзает без отопления, а на правом оно есть: объяснение эксперта

    16:28

    Доллар и евро резко пошли в пике: появился курс валют на 13 февраля

    16:21

    Сколько могут стоить доллар и евро в ближайшие дни: неожиданный прогноз

    16:08

    Скандал на Олимпийских играх получил продолжение - какую награду получил Гераскевич

    16:02

    Жена Виталия Козловского рассказала о болезни с осложнением

    15:58

    Зачем стучать по дереву и как это делать правильно: в чем смысл приметы

    15:51

    МОК вляпался в новый скандал на фоне дисквалификации Гераскевича

    15:31

    Королева показала проукраинскую маму Люду и "убила" ее комплиментом

    Реклама
    15:31

    Можно ли праздновать День святого Валентина: священник расставил точки над "і"Видео

    15:22

    Украина нанесла рекордный удар по России - по чему удалось попасть и где

    14:49

    "Момент стыда": Зеленский и МИД - о дисквалификации Гераскевича

    14:31

    Верховная Рада пустует, деятельность парламента приостановлена - в чем причина

    14:13

    Почему педаль тормоза "бьет" зимой - главные ошибки водителей

    14:08

    Красивые поздравления с Днем Святого Валентина - картинки, проза и стихи

    14:07

    Не нужно тереть часами: найдено дешевое средство, которое быстро очистит духовку

    14:05

    Салат из капусты, который будут есть все: простой рецепт вкусного блюда

    13:57

    Божественный рецепт: блины по-особенному на Масленицу 2026Видео

    13:01

    Что нужно сделать с кустами смородины ранней весной: уход для большого урожаяВидео

    Новости Киева
    Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
    Новости Украины
    Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
    Рецепты
    Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
    Регионы
    Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
    Синоптик
    Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
    Интересное
    Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
    Новости шоу бизнеса
    Елена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
    Поздравления
    С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
    Мода и красота
    Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
    Экономика
    Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
    Лайфхаки и хитрости
    СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

    ©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

    O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
    Мы используем cookies
    Принять