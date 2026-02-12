Не нужно тереть часами: найдено дешевое средство, которое быстро очистит духовку

Одно натуральное средство буквально растворяет застарелый жир.

Как отмыть духовку / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube

Вы узнаете:

Почему чистая духовка важна для безопасности и качества пищи

Как часто нужно чистить духовку

Какое средство лучше всего подходит для очистки духовки

Чистая духовка — это не только вопрос эстетики, но и безопасности и качества приготовления пищи. Остатки жира и пригоревших частиц могут выделять неприятный запах, дымиться и влиять на вкус блюд. Регулярная очистка помогает поддерживать гигиену, продлевает срок службы прибора и делает процесс приготовления более приятным.

Главред узнал о копейчном и натуральном средстве, которое сделает духовку чистой.

Почему стоит избегать химических средств

Многие магазинные очистители содержат агрессивные химические компоненты, пары которых могут быть вредными для здоровья. Особенно нежелательно использовать такие средства в помещении, где готовят пищу. Именно поэтому все больше людей выбирают натуральные и экологичные альтернативы.

Почему важно чистить духовку регулярно

Поддержание чистоты кухонной техники должно быть регулярной привычкой, а не ежегодным подвигом. Эксперты Daily Express советуют проводить полную очистку духовки ежемесячно. Это гарантирует, что прибор всегда будет готов к использованию, а испарения от остатков пищи не попадут в ваши блюда. Чистая духовка прогревается более равномерно, что особенно важно для выпечки.

Какое натуральное средство поможет быстро очистить духовку

Хотя белый уксус и пищевая сода являются популярными домашними средствами, существует гораздо более мощная альтернатива. Опытные хозяйки утверждают, что лучшим борцом с застарелым жиром являются кристаллы соды (карбонат натрия).

В отличие от многих магазинных спреев, этот метод не оставляет после себя едких испарений, что критически важно для помещения, где готовится еда для семьи. Кристаллы соды имеют высокий уровень щелочности, что позволяет им расщеплять масла и пригоревшие органические остатки гораздо быстрее других средств.

Как подготовить духовку к очистке

Процесс не требует сложных приспособлений. Для этого понадобятся:

пачка соды (лучше выбирать мелкую, порошкообразную);

бутылка-распылитель с теплой водой;

губка или мягкая щетка.

Как долго оставлять чистящие средства перед тем, как смыть их / Инфографика - Главред

Перед началом убедитесь, что духовка полностью остыла. Пользовательница сети Net Mums по имени Джо поделилась проверенным алгоритмом, который позволяет очистить даже самые грязные дверцы и дно прибора.

Опрыскайте водой дно духовки и стеклянные дверцы. Насыпьте щедрый тонкий слой соды на влажные поверхности. Еще раз опрыскайте соду водой из распылителя, пока не образуется густая влажная паста. Оставьте эту смесь работать. Если загрязнения незначительные, достаточно 10-30 минут. Для достижения идеального результата лучше оставить пасту на ночь.

Как легко удалить грязь после очистки

Когда паста выполнила свою работу, вы заметите, что она стала коричневой - это означает, что жир растворился. Далее остается только вытереть грязь влажной щеткой или губкой. В завершение обязательно промойте поверхность чистой теплой водой, чтобы удалить остатки соды.

Об источнике: Daily Express Daily Express — ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании. Издание является главной газетой Express Newspapers, которая является дочерней компанией холдинга Northern & Shell, единственным владельцем которого является Ричард Десмонд.

