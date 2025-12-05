Как легко отмыть внутреннее стекло духовки: эффективное домашнее средство

Лайфхак для быстрой очистки стекла в духовке.

Лучшее средство против загрязнений на внутреннем стекле духовки / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Чем отмыть жир со стекла духовки

Как очистить внутреннее стекло микроволновой печи

Отмыть духовку задача не из простых. А чтобы отчистить стеклянную дверцу духовой печи обычно надо потратить немало времени, усилий и моющих средств. Только если не знать об экологическом чудо-средстве.

Главред узнал, как приготовить его из доступных ингредиентов и как правильно нанести на стекло, чтобы духовка заблестела чистотой. Об этом в TikTok рассказала украинский блогер София Сизова.

Как приготовить средство для мытья стекла на дверце духовки

Для чудо-средства нужно взять 1/2 стакана воды, 1/3 белого уксуса и одну столовую ложку сока лимона. Все ингредиенты смешиваем в пульверизаторе и хорошо встряхиваем его.

"Распылите на стекло и протрите чистой тряпкой. Если загрязнения большие, оставьте средство на несколько минут. Стекло будет без разводов и можно не волноваться, что при нагревании в пищу попадут химические компоненты", - отметила Сизова.

Блогер также отметила, что это экологическое средство можно использовать не только для стекла в духовой печи, но и в микроволновке.

Как убрать неприятный запах из микроволновки / Инфографика: Главред

Смотрите видео, как приготовить средство для мытья внутреннего стекла духовки:

О персоне: София Сизова София Сизова - украинский блогер, которая активно делится советами и лайфхаками по организации быта, DIY-проектами и эстетическими решениями для дома. На ее Instagram подписались более 33 тысяч подписчиков, а в TikTok за блогером следят более 9 тысяч пользователей.

