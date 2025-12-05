Как легко отмыть внутреннее стекло духовки: эффективное домашнее средство

Вы узнаете:
- Чем отмыть жир со стекла духовки
- Как очистить внутреннее стекло микроволновой печи
Отмыть духовку задача не из простых. А чтобы отчистить стеклянную дверцу духовой печи обычно надо потратить немало времени, усилий и моющих средств. Только если не знать об экологическом чудо-средстве.
Главред узнал, как приготовить его из доступных ингредиентов и как правильно нанести на стекло, чтобы духовка заблестела чистотой. Об этом в TikTok рассказала украинский блогер София Сизова.
Как приготовить средство для мытья стекла на дверце духовки
Для чудо-средства нужно взять 1/2 стакана воды, 1/3 белого уксуса и одну столовую ложку сока лимона. Все ингредиенты смешиваем в пульверизаторе и хорошо встряхиваем его.
"Распылите на стекло и протрите чистой тряпкой. Если загрязнения большие, оставьте средство на несколько минут. Стекло будет без разводов и можно не волноваться, что при нагревании в пищу попадут химические компоненты", - отметила Сизова.
Блогер также отметила, что это экологическое средство можно использовать не только для стекла в духовой печи, но и в микроволновке.
Смотрите видео, как приготовить средство для мытья внутреннего стекла духовки:
@sizovasofiaa Стекло будет чистым, а уборка экономичной ?✅ ?Ингредиенты: ?1/2 стакана теплой воды ?1/3 стакана уксуса ?1 стол ложка лимонного сока #лайфхак#рек#рецепт#духовка#микроволновка#кухня#уборка#чистота#полезно#идея#дом♬ оригинальный звук - Сизова София
Читайте также:
- Почему сковородки липкие и жирные после мытья: эксперты рассказали, как отмыть их до блеска
- Как быстро и красиво завернуть голубцы: лучший способ, который сэкономит время
- Как выбрать свежую рыбу в магазине: признаки, которые замечают только продавцы
О персоне: София Сизова
София Сизова - украинский блогер, которая активно делится советами и лайфхаками по организации быта, DIY-проектами и эстетическими решениями для дома. На ее Instagram подписались более 33 тысяч подписчиков, а в TikTok за блогером следят более 9 тысяч пользователей.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред