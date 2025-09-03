Жир и нагар исчезнут за считанные минуты: хитрый способ очистки духовки от грязи

Отмыть духовку без долговременного трения застарелой грязи более чем реально.

https://glavred.info/lifehack/zhir-i-nagar-ischeznut-za-schitannye-minuty-hitryy-sposob-ochistki-duhovki-ot-gryazi-10694735.html Ссылка скопирована

Как избавиться от застарелого жира в духовке / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Что поможет отчистить духовку от застарелого жира

Что сделать, чтобы духовка блестела от чистоты

Грязная духовка - боль для многих хозяек, ведь для того, чтобы избавиться от остатков застарелого жира и нагара обычно требуется несколько часов кропотливой работы.

Однако Главред узнал лайфхак, который поможет очистить духовку значительно быстрее и без лишних усилий. Им в TikTok поделилась украинский блогер София Сизова.

видео дня

Что нужно для того, чтобы духовка блестела

Блогерша советует использовать натуральные ингредиенты, без всякой химии. Для чудо-средства нужны:

Вода 2 стакана

Сода 2 ст. л.

Лимонная кислота 2 ст. л.

Уксус пол стакана

Половинка лимона

Смесь ингредиентов надо вылить на противень духовки. Лимон, сок которого выжат в средство, также можно оставить. Противень необходимо поставить в разогретую до максимальной температуры духовку на 20 минут.

Последним шагом останется протереть духовку губкой и от жира и нагара, по словам блогера, не останется и следа.

Смотрите видео, как отмыть духовку одним средством:

Вас может заинтересовать:

О персоне: София Сизова София Сизова - украинский блогер, которая активно делится советами и лайфхаками по организации быта, DIY-проектами и эстетическими решениями для дома. На ее Instagram подписались более 33 тысяч подписчиков, а в TikTok за блогером следят более 9 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред