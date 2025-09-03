Жир и нагар исчезнут за считанные минуты: хитрый способ очистки духовки от грязи

Вы узнаете:
- Что поможет отчистить духовку от застарелого жира
- Что сделать, чтобы духовка блестела от чистоты
Грязная духовка - боль для многих хозяек, ведь для того, чтобы избавиться от остатков застарелого жира и нагара обычно требуется несколько часов кропотливой работы.
Однако Главред узнал лайфхак, который поможет очистить духовку значительно быстрее и без лишних усилий. Им в TikTok поделилась украинский блогер София Сизова.
Что нужно для того, чтобы духовка блестела
Блогерша советует использовать натуральные ингредиенты, без всякой химии. Для чудо-средства нужны:
- Вода 2 стакана
- Сода 2 ст. л.
- Лимонная кислота 2 ст. л.
- Уксус пол стакана
- Половинка лимона
Смесь ингредиентов надо вылить на противень духовки. Лимон, сок которого выжат в средство, также можно оставить. Противень необходимо поставить в разогретую до максимальной температуры духовку на 20 минут.
Последним шагом останется протереть духовку губкой и от жира и нагара, по словам блогера, не останется и следа.
Смотрите видео, как отмыть духовку одним средством:
@sizovasofiaa Простой способ отмыть духовку ✅?? 2 ? воды 2 ? соды 2 ? лимонной кислоты 1/2 ? уксуса 1/2 лимона ? Если средство почти испарилось- выключайте духовку ✅ На стенках могут быть белые пятна - это сода. После надо протереть стенки духовки губкой, можно добавить моющее для посуды и смыть водой. #лайфхак #лайфхакдлядома#кухня#духовка#лайфаки#уборка#полезно#чистота♬ оригинальный звук - Sonya
Вас может заинтересовать:
- Будет работать дольше и эффективнее: какую деталь в пылесосе нужно всегда чистить
- Бактерии и запах исчезнут мгновенно: как правильно мыть деревянную кухонную доску
- Счет за коммуналку заметно "похудеет": хитрый фокус сэкономит кучу денег
О персоне: София Сизова
София Сизова - украинский блогер, которая активно делится советами и лайфхаками по организации быта, DIY-проектами и эстетическими решениями для дома. На ее Instagram подписались более 33 тысяч подписчиков, а в TikTok за блогером следят более 9 тысяч пользователей.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред