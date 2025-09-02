Бактерии и запах исчезнут мгновенно: как правильно мыть деревянную кухонную доску

Отмыть деревянную дощечку для нарезки не так просто, если не знать об одной хитрости.

Как отмыть деревянную доску / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Вы узнаете:

Чем можно отмыть деревянную дощечку

Как часто стоит отчищать кухонную дощечку

Для нарезки овощей, фруктов, мяса и других продуктов многие используют деревянную кухонную доску. Она часто удобнее, чем пластиковая, однако имеет один весомый недостаток.

Дело в том, что на деревянной дощечке быстро накапливаются бактерии и в нее въедаются резкие запахи. Главред узнал, что нужно сделать, чтобы отчистить дощечку.

Лайфхак с содой и лимоном

Украинский блогер София Сизова в TikTok рассказала о лайфхаке, который поможет отмыть деревянную разделочную дощечку. Для этого нужно взять два простых средства - соду и лимон.

"Насыпьте соду и протрите половинкой лимона (дощечку - Главред). Бактерии и, соответственно, запах уберутся", - утверждает блогерша.

Как часто нужно мыть деревянную доску

Даже при регулярной очистке средством для мытья посуды дощечка накапливает в себе запахи и бактерии, поэтому Сизова советует отмывать деревянные кухонные дощечки по крайней мере раз в два месяца.

Смотрите видео, как отмыть деревянную дощечку:

О персоне: София Сизова София Сизова - украинский блогер, которая активно делится советами и лайфхаками по организации быта, DIY-проектами и эстетическими решениями для дома. На ее Instagram подписались более 33 тысяч подписчиков, а в TikTok за блогером следят более 9 тысяч пользователей.

