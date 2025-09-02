Бактерии и запах исчезнут мгновенно: как правильно мыть деревянную кухонную доску

Вы узнаете:
- Чем можно отмыть деревянную дощечку
- Как часто стоит отчищать кухонную дощечку
Для нарезки овощей, фруктов, мяса и других продуктов многие используют деревянную кухонную доску. Она часто удобнее, чем пластиковая, однако имеет один весомый недостаток.
Дело в том, что на деревянной дощечке быстро накапливаются бактерии и в нее въедаются резкие запахи. Главред узнал, что нужно сделать, чтобы отчистить дощечку.
Лайфхак с содой и лимоном
Украинский блогер София Сизова в TikTok рассказала о лайфхаке, который поможет отмыть деревянную разделочную дощечку. Для этого нужно взять два простых средства - соду и лимон.
"Насыпьте соду и протрите половинкой лимона (дощечку - Главред). Бактерии и, соответственно, запах уберутся", - утверждает блогерша.
Как часто нужно мыть деревянную доску
Даже при регулярной очистке средством для мытья посуды дощечка накапливает в себе запахи и бактерии, поэтому Сизова советует отмывать деревянные кухонные дощечки по крайней мере раз в два месяца.
Смотрите видео, как отмыть деревянную дощечку:
@sizovasofiaa Полезные лайфхаки для дома ?? ? Деревянная дощечка - раз в 2 месяца обязательно мойте: сода + половинка лимона ? → чистота, без бактерий и запаха. ? Утюг - очистка изнутри! 1 ложка лимонной кислоты + 250 мл горячей воды ?, залить в резервуар и включить самый горячий режим ? → одежда без пятен. ? Черная одежда - пользуйтесь гелем именно для черного Asevi Black @Global Trade UA ? → цвет сохраняется, вещи выглядят новыми. ? Концентрированный кондиционер Asevi Sensation- дарит вещам стойкий аромат и мягкость ✨. #лайфхак#идея#полезно#лайфхаки#уборка♬ оригинальный звук - Sonya
О персоне: София Сизова
София Сизова - украинский блогер, которая активно делится советами и лайфхаками по организации быта, DIY-проектами и эстетическими решениями для дома. На ее Instagram подписались более 33 тысяч подписчиков, а в TikTok за блогером следят более 9 тысяч пользователей.
