Наука против мифа: почему глобальный Всемирный Потоп был невозможен с точки зрения геологии

О чем вы узнаете:
- Действительно ли был Всемирный потоп
- Откуда начался Всемирный потоп
История о Всемирном потопе - одна из самых распространенных и древнейших легенд в мировой культуре. Она присутствует в Библии (повествование о Ное), шумерском эпосе о Гильгамеше, а также в мифах Индии, Китая, Майя и народов Африки. Это порождает закономерный вопрос: могли ли эти истории быть воспоминаниями о реальной природной катастрофе?
Ученые отвергают возможность глобального потопа в библейском масштабе, однако исследования указывают на наличие реального события - так называемого Черноморского потопа. Именно оно могло стать основой для древних мифов о Великой воде. Главред рассказывает подробнее.
Почему Всемирный потоп невозможен: научный взгляд
1. Недостаточный объем воды
Чтобы покрыть водой самые высокие вершины, включая гору Арарат, нужно примерно 2,6 млрд кубических километров воды - это вдвое больше, чем общий объем воды, который существует на Земле (в океанах, ледниках и пресных водоемах).
Даже полное таяние ледников подняло бы уровень океана лишь на 60-70 метров, что затопило бы прибрежные города, но не материки.
2. Геологические законы
Континентальная кора (гранитная, толстая - 30-60 км) не может "утонуть" под океанической (тонкая, базальтовая). Физические свойства литосферных плит исключают сценарий, когда материки внезапно погружаются в воды океана.
Кроме того, на континентах существуют мощные слои осадочных пород - до 12 км, что противоречит идее быстрого смывания почв во время единовременного всемирного затопления.
3. Биогеография
Современное распределение животного мира не согласуется с гипотезой о восстановлении фауны из одной точки несколько тысяч лет назад.
Эндемичные виды:
- сумчатые Австралии,
- лемуры Мадагаскара,
- уникальная фауна Южной Америки
- развивались изолированно в течение миллионов лет, а не тысячелетий.
Видео о том, откуда начался Всемирный потоп можно посмотреть здесь:
Гипотеза Черноморского потопа: научное объяснение мифов
Суть теории
В 1997 году американские геологи Уильям Райан и Уолтер Питман выдвинули гипотезу, что после последнего ледникового периода Черное море было большим пресноводным озером, уровень которого был на 100+ метров ниже уровня Средиземного моря.
Катастрофический прорыв
Около 7-9 тысяч лет назад глобальное потепление вызвало поднятие уровня мирового океана. Средиземноморская вода прорвала естественную перемычку в районе Босфора и хлынула в Черное море.
Последствия могли быть следующими:
- затопление до 100 000 км² суши,
- миграция древнего населения,
- потеря поселений и плодородных земель.
Для людей того времени это могло выглядеть как конец света.
Критика гипотезы
В 2009 году исследование Ливию Гиосаном показало, что поднятие уровня Черного моря могло быть постепенным и не таким значительным - всего 5-10 метров.
Как локальные катастрофы становятся мифами о глобальных событиях
Несмотря на дискуссии о масштабе, ученые соглашаются: мифы о потопах возникали не на пустом месте. В долинах рек Месопотамии случались регулярные, иногда разрушительные наводнения, которые для людей бронзового века казались концом света.
Такие локальные стихийные бедствия могли передаваться в преданиях веками, приобретая универсальный и символический смысл.
Библейская история о Всемирном потопе - это, скорее всего, поэтическое отражение реальных региональных катастроф, а не глобальное событие, которое могло бы "перезагрузить" планету. Локальные наводнения, включая возможный Черноморский потоп, вполне могли вдохновить народы древнего мира на создание легенд о Великой воде.
Вас может заинтересовать:
- Просто и полезно - ученые назвали продукты, которые лучше всего влияют на сердце
- Какой популярный продукт может замедлить старение - ученые сделали новое открытие
- Не случайно: ученые объяснили, почему люди просыпаются до будильника
Об источнике: WAS: Популярная история
WAS: Популярная история - это украинский YouTube-канал, который в простой и динамичной форме рассказывает о событиях мировой и украинской истории. Видео отличаются качественной визуализацией, современной подачей и глубоким содержанием. Канал охватывает темы от древности до современности, часто развенчивая исторические мифы. Контент ориентирован на широкую аудиторию - от школьников до взрослых.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред