Наука против мифа: почему глобальный Всемирный Потоп был невозможен с точки зрения геологии

Легенды о Великой Воде существуют по всему миру: от Шумера до Китая. Почему глобальный потоп невозможен с научной точки зрения.

История о Всемирном потопе - одна из самых распространенных и древнейших легенд в мировой культуре. Она присутствует в Библии (повествование о Ное), шумерском эпосе о Гильгамеше, а также в мифах Индии, Китая, Майя и народов Африки. Это порождает закономерный вопрос: могли ли эти истории быть воспоминаниями о реальной природной катастрофе?

Ученые отвергают возможность глобального потопа в библейском масштабе, однако исследования указывают на наличие реального события - так называемого Черноморского потопа. Именно оно могло стать основой для древних мифов о Великой воде. Главред рассказывает подробнее.

Почему Всемирный потоп невозможен: научный взгляд

1. Недостаточный объем воды

Чтобы покрыть водой самые высокие вершины, включая гору Арарат, нужно примерно 2,6 млрд кубических километров воды - это вдвое больше, чем общий объем воды, который существует на Земле (в океанах, ледниках и пресных водоемах).

Даже полное таяние ледников подняло бы уровень океана лишь на 60-70 метров, что затопило бы прибрежные города, но не материки.

2. Геологические законы

Континентальная кора (гранитная, толстая - 30-60 км) не может "утонуть" под океанической (тонкая, базальтовая). Физические свойства литосферных плит исключают сценарий, когда материки внезапно погружаются в воды океана.

Кроме того, на континентах существуют мощные слои осадочных пород - до 12 км, что противоречит идее быстрого смывания почв во время единовременного всемирного затопления.

3. Биогеография

Современное распределение животного мира не согласуется с гипотезой о восстановлении фауны из одной точки несколько тысяч лет назад.

Эндемичные виды:

сумчатые Австралии,

лемуры Мадагаскара,

уникальная фауна Южной Америки

- развивались изолированно в течение миллионов лет, а не тысячелетий.

Гипотеза Черноморского потопа: научное объяснение мифов

Суть теории

В 1997 году американские геологи Уильям Райан и Уолтер Питман выдвинули гипотезу, что после последнего ледникового периода Черное море было большим пресноводным озером, уровень которого был на 100+ метров ниже уровня Средиземного моря.

Катастрофический прорыв

Около 7-9 тысяч лет назад глобальное потепление вызвало поднятие уровня мирового океана. Средиземноморская вода прорвала естественную перемычку в районе Босфора и хлынула в Черное море.

Последствия могли быть следующими:

затопление до 100 000 км² суши,

миграция древнего населения,

потеря поселений и плодородных земель.

Для людей того времени это могло выглядеть как конец света.

Критика гипотезы

В 2009 году исследование Ливию Гиосаном показало, что поднятие уровня Черного моря могло быть постепенным и не таким значительным - всего 5-10 метров.

Как локальные катастрофы становятся мифами о глобальных событиях

Несмотря на дискуссии о масштабе, ученые соглашаются: мифы о потопах возникали не на пустом месте. В долинах рек Месопотамии случались регулярные, иногда разрушительные наводнения, которые для людей бронзового века казались концом света.

Такие локальные стихийные бедствия могли передаваться в преданиях веками, приобретая универсальный и символический смысл.

Библейская история о Всемирном потопе - это, скорее всего, поэтическое отражение реальных региональных катастроф, а не глобальное событие, которое могло бы "перезагрузить" планету. Локальные наводнения, включая возможный Черноморский потоп, вполне могли вдохновить народы древнего мира на создание легенд о Великой воде.

