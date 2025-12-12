Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Научные факты

Наука против мифа: почему глобальный Всемирный Потоп был невозможен с точки зрения геологии

Марина Иваненко
12 декабря 2025, 21:48
31
Легенды о Великой Воде существуют по всему миру: от Шумера до Китая. Почему глобальный потоп невозможен с научной точки зрения.
Всемирный потоп: был или нет?
Всемирный потоп: был или нет? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Действительно ли был Всемирный потоп
  • Откуда начался Всемирный потоп

История о Всемирном потопе - одна из самых распространенных и древнейших легенд в мировой культуре. Она присутствует в Библии (повествование о Ное), шумерском эпосе о Гильгамеше, а также в мифах Индии, Китая, Майя и народов Африки. Это порождает закономерный вопрос: могли ли эти истории быть воспоминаниями о реальной природной катастрофе?

Ученые отвергают возможность глобального потопа в библейском масштабе, однако исследования указывают на наличие реального события - так называемого Черноморского потопа. Именно оно могло стать основой для древних мифов о Великой воде. Главред рассказывает подробнее.

видео дня

Почему Всемирный потоп невозможен: научный взгляд

1. Недостаточный объем воды

Чтобы покрыть водой самые высокие вершины, включая гору Арарат, нужно примерно 2,6 млрд кубических километров воды - это вдвое больше, чем общий объем воды, который существует на Земле (в океанах, ледниках и пресных водоемах).

Даже полное таяние ледников подняло бы уровень океана лишь на 60-70 метров, что затопило бы прибрежные города, но не материки.

2. Геологические законы

Континентальная кора (гранитная, толстая - 30-60 км) не может "утонуть" под океанической (тонкая, базальтовая). Физические свойства литосферных плит исключают сценарий, когда материки внезапно погружаются в воды океана.

Кроме того, на континентах существуют мощные слои осадочных пород - до 12 км, что противоречит идее быстрого смывания почв во время единовременного всемирного затопления.

3. Биогеография

Современное распределение животного мира не согласуется с гипотезой о восстановлении фауны из одной точки несколько тысяч лет назад.

Эндемичные виды:

  • сумчатые Австралии,
  • лемуры Мадагаскара,
  • уникальная фауна Южной Америки

- развивались изолированно в течение миллионов лет, а не тысячелетий.

Видео о том, откуда начался Всемирный потоп можно посмотреть здесь:

Гипотеза Черноморского потопа: научное объяснение мифов

Суть теории

В 1997 году американские геологи Уильям Райан и Уолтер Питман выдвинули гипотезу, что после последнего ледникового периода Черное море было большим пресноводным озером, уровень которого был на 100+ метров ниже уровня Средиземного моря.

Катастрофический прорыв

Около 7-9 тысяч лет назад глобальное потепление вызвало поднятие уровня мирового океана. Средиземноморская вода прорвала естественную перемычку в районе Босфора и хлынула в Черное море.

Последствия могли быть следующими:

  • затопление до 100 000 км² суши,
  • миграция древнего населения,
  • потеря поселений и плодородных земель.

Для людей того времени это могло выглядеть как конец света.

Критика гипотезы

В 2009 году исследование Ливию Гиосаном показало, что поднятие уровня Черного моря могло быть постепенным и не таким значительным - всего 5-10 метров.

Как локальные катастрофы становятся мифами о глобальных событиях

Несмотря на дискуссии о масштабе, ученые соглашаются: мифы о потопах возникали не на пустом месте. В долинах рек Месопотамии случались регулярные, иногда разрушительные наводнения, которые для людей бронзового века казались концом света.

Такие локальные стихийные бедствия могли передаваться в преданиях веками, приобретая универсальный и символический смысл.

Библейская история о Всемирном потопе - это, скорее всего, поэтическое отражение реальных региональных катастроф, а не глобальное событие, которое могло бы "перезагрузить" планету. Локальные наводнения, включая возможный Черноморский потоп, вполне могли вдохновить народы древнего мира на создание легенд о Великой воде.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: WAS: Популярная история

WAS: Популярная история - это украинский YouTube-канал, который в простой и динамичной форме рассказывает о событиях мировой и украинской истории. Видео отличаются качественной визуализацией, современной подачей и глубоким содержанием. Канал охватывает темы от древности до современности, часто развенчивая исторические мифы. Контент ориентирован на широкую аудиторию - от школьников до взрослых.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

наука Черное море интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Успешная операция ВСУ: остатки русских в Купянске окружены

Успешная операция ВСУ: остатки русских в Купянске окружены

22:38Фронт
РФ ударила по судам в черноморских портах: что известно о раненых и "прилетах"

РФ ударила по судам в черноморских портах: что известно о раненых и "прилетах"

21:36Украина
Евросоюз бессрочно заморозил российские активы: раскрыты детали важного решения

Евросоюз бессрочно заморозил российские активы: раскрыты детали важного решения

20:56Мир
Реклама

Популярное

Ещё
В Украине повысят тариф на электроэнергию для населения: экономист сказал когда

В Украине повысят тариф на электроэнергию для населения: экономист сказал когда

Трем знакам зодиака приготовиться: для кого наступил всплеск финансового успеха

Трем знакам зодиака приготовиться: для кого наступил всплеск финансового успеха

Гороскоп Таро на завтра 13 декабря: Скорпионам - заглянуть внутрь, Рыбам - роман

Гороскоп Таро на завтра 13 декабря: Скорпионам - заглянуть внутрь, Рыбам - роман

Китайский гороскоп на завтра 13 декабря: Тиграм - ссоры, Собакам - беспокойство

Китайский гороскоп на завтра 13 декабря: Тиграм - ссоры, Собакам - беспокойство

Мыши исчезнут за одну ночь: обычный кухонный продукт творит настоящие чудеса

Мыши исчезнут за одну ночь: обычный кухонный продукт творит настоящие чудеса

Последние новости

22:48

Что делать, если батарея сверху теплая, а снизу холодная

22:38

Успешная операция ВСУ: остатки русских в Купянске окружены

22:32

Трамп не против пустить на дно "теневой флот" РФ: всплыли неожиданные детали

22:22

Угроза "дополнительной очереди": эксперт раскрыл возможный сценарий зимних отключений

22:21

Курил и сам писал песни: какой была жизнь Степана Гиги

Россия отводит теневой флот в Балтию, удары по танкерам не последние - ЛакийчукРоссия отводит теневой флот в Балтию, удары по танкерам не последние - Лакийчук
22:09

Это не ИИ: как выглядит девушка с губами за 2 млн гривен

21:54

Трижды оказывался под дулом - какой украинский поэт чудом избежал расстрела

21:48

Наука против мифа: почему глобальный Всемирный Потоп был невозможен с точки зрения геологии

21:36

РФ ударила по судам в черноморских портах: что известно о раненых и "прилетах"

Реклама
21:02

Познакомился с родным братом Эскобара: Дмитрий Комаров рассказал о важной съемке

20:56

Евросоюз бессрочно заморозил российские активы: раскрыты детали важного решения

20:55

Праздничный Лондон: от королевских елок до украинского Рождества в британском стиле

20:53

Декабрь время для "хирургии" сада: почему зимняя обрезка эффективнее весеннейВидео

20:46

Риск ДТП возрастает в разы: какой популярный напиток не стоит употреблять водителям

20:25

Взорван крупный НПЗ в РФ и важные цели оккупантов: детали мощных ударов ВСУ

20:23

"На протезе еще не выступала": ветеран Руслана Данилкина идет на "Танцы со звездами"

20:22

"Сердце остановилось": умер украинский певец Степан Гига

20:05

Россияне ищут в Украине дома для радиоретрансляторов "Шахедов": кто под угрозой

19:57

Графики отключения света для Киева и области 13 декабря: какими будут ограничения ДТЭКФото

19:56

Как скрыть отросшие корни волос: топ причесок, которые легко повторить дома

Реклама
19:52

Готовые формулы зимнего стиля: как одеться тепло и модно в этом сезоне

19:45

УАФ применила рекордное наказание: Ротань получил ощутимый штраф и не только

19:45

Детское Евровидение-2025: где смотреть украинцам и как голосовать

19:39

"Так делать не надо": какой сюрприз украинские спецслужбы готовят россиянам

19:27

Цены резко упали на 10%: продавцы массово снижают стоимость популярного продукта

19:24

РФ пошла на прорыв с танками и пехотой: в ВСУ назвали опасное направление

19:10

Почему Москва цепляется за "окончательное решение" вопроса территориймнение

19:03

Выборы в Украине: Подоляк назвал три ключевых условия для их проведения

18:42

Полезен или опасен: история самой скандальной добавки СССР

18:41

В ПриватБанке сбой с "Национальным кэшбэком": что говорят в банке

18:41

Света не будет во всех регионах Украины: появились графики отключений на 13 декабря

18:29

В Австралии парашютист повис на самолете во время прыжка и чудом выжилВидео

18:17

Иракли Макацария станет отцом в третий раз: кого ждет пара

17:58

Не для красоты: зачем на самом деле нужны цветные щетинки на зубных щеткахВидео

17:51

Не только Крым и Донбасс: какие еще ключевые пункты мирного плана Кремль отверг

17:39

Доллар и евро внезапно полетели вниз: появился новый курс валют на 15 декабря

17:29

Мирный план предусматривает вступление Украины в ЕС в сжатые сроки: названы даты

16:56

"Довел до слез": Вакарчук расстрогал моментом с подросшими детьмиВидео

16:49

Обязательно ли называть ребенка по церковному календарю - ответ священникаВидео

16:28

Зеленский прибудет с важным визитом в Берлин – какая цель поездки

Реклама
16:25

Дрисколла отстранили от мирных переговоров по Украине: какая причина

16:18

Чудо-средство для очистки аэрогриля: легко смоется нагар и жир

16:06

Антитренды зимы 2026: о каких неактуальных сочетаниях стоит забыть в этом сезонеВидео

15:57

Вкусное рождественское печенье за 25 минут: простой рецепт, который получится у всех

15:48

Уничтожили Ан-26 на старте, а еще две "жирные" цели: детали операции ГУР в КрымуВидео

15:25

Зеленский приехал в Купянск после успешной операции Сил обороны: детали

15:24

У Путина допускают выход войск РФ из Донбасса: что предлагают взамен

15:20

Более 45 лет назад СССР устроил в Украине "чернобыль" под землей - в каком городе

15:00

"Серьезный вызов": военный сообщил об опасных попытках прорыва оккупантов

14:47

Billboard назвал лучшие песни 2025 года: в лидерах - трек вымышленной группыВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена Зеленская
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять