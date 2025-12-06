Укр
Просто и полезно - ученые назвали продукты, которые лучше всего влияют на сердце

Юрий Берендий
6 декабря 2025, 03:02
Ученые назвали ежедневные продукты, богатые полифенолами, которые могут существенно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и замедлить старение сердца.
Какие продукты полезны для сердца - как чай и кофе влияют на сердце / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • Какие продукты полезны для сердца
  • Как чай и кофе влияют на сердце
  • Какова польза оливкового масла

Ученые все чаще доказывают, что питание играет ключевую роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, а особую пользу для сердца имеют продукты, богатые полифенолами. Об этом сообщает профильное издание Science Daily.

Главред выяснил, что полезно есть для сердца.

видео дня

Какие продукты самые полезные для сердца

Люди, которые регулярно употребляют чай, кофе, ягоды, какао, орехи, цельнозерновые продукты и оливковое масло, могут значительно улучшить состояние сердечно-сосудистой системы.

Команда из Королевского колледжа Лондона сообщила, что рацион с высоким содержанием полифенолов напрямую связан со снижением прогнозируемого риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Полифенолы - это природные растительные соединения, которые поддерживают работу не только сердца, но и мозга и кишечника, а также обладают мощными противовоспалительными свойствами.

Что показало десятилетнее исследование в Британии

В исследовании, опубликованном в журнале BMC Medicine, более десяти лет наблюдали за более чем 3100 взрослыми из когорты TwinsUK.

Учёные установили, что рацион, богатый определёнными группами полифенолов, связан с более здоровым артериальным давлением и уровнем холестерина, а значит - со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Также исследователи впервые проанализировали биомаркеры в моче, которые появляются во время переработки полифенолов в организме. Люди с высоким уровнем таких метаболитов имели лучшие показатели здоровья сердца и высокий уровень "хорошего" холестерина HDL.

Что нужно есть для здоровья сердца

Для анализа пищевых привычек ученые использовали новую шкалу потребления полифенолов - PPS. Она учитывает 20 самых распространенных в Великобритании продуктов, богатых полифенолами, среди которых:

  • чай
  • кофе
  • ягоды
  • оливковое масло
  • орехи
  • цельнозерновые продукты

PPS показала еще более тесную связь со здоровьем сердца, чем обычные оценки общего потребления полифенолов, ведь учитывает весь рацион в комплексе.

Как питание влияет на сердце

Профессор Ана Родригес-Матеос объяснила, почему даже небольшие изменения в питании могут дать мощный эффект.

"Наши результаты показывают, что долгосрочное соблюдение диеты, богатой полифенолами, может существенно замедлить рост сердечно-сосудистого риска по мере старения людей. Даже небольшие, но постоянные изменения в сторону таких продуктов, как ягоды, чай, кофе, орехи и цельнозерновые продукты, могут со временем помочь защитить сердце", - сказала Ана Родригес-Матеос.

Смотрите видео о том, какие продукты полезны для сердца:

Первый автор исследования доктор Йонг Ли добавил, что это исследование предоставляет убедительные доказательства того, что регулярное включение продуктов, богатых полифенолами, в рацион является простым и эффективным способом поддержания здоровья сердца.

"Эти растительные соединения широко представлены в повседневных продуктах питания, что делает эту стратегию практичной для большинства людей", - сказал Йонг Ли.

Как старение влияет на сердце

Исследователи также обратили внимание, что сердечно-сосудистый риск естественно возрастает с возрастом. Однако у людей, которые регулярно потребляли полифенолы, этот рост происходил значительно медленнее даже в течение 11 лет наблюдений.

Ученые подчеркнули, что дальнейшие исследования диетических вмешательств помогут еще точнее определить оптимальные стратегии защиты сердца.

Об источнике: Science Daily

Science Daily - американский онлайн-сайт, посвященный новостям научных исследований. Он был основан в 1995 году Dan и Michele Hogan.

Основной функцией ресурса является сбор и публикация пресс-релизов и материалов от университетов, научных институтов и исследовательских организаций - иногда с минимальной редакционной обработкой.

На сайте представлены различные тематики, такие как медицина и здоровье, экология, технологии, биология, общество, обучение.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

наука продукты питания правильное питание
