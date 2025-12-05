Укр
В центре Киева открыли главную елку страны: как она выглядит

Виталий Кирсанов
5 декабря 2025, 20:15
Елка украшена четырьмя с половиной тысячами игрушек, подсвечена теплой гирляндой.
В центре Киева открыли главную елку страны
В центре Киева открыли главную елку страны / коллаж: Главред, фото: t.me/vitaliy_klitschko

Кратко:

  • Елку установили и украсили в сердце столицы
  • Святой Николай прибыл в Украину

В пятницу, 5 декабря, в Киеве на Софийской площади, накануне Дня Святого Николая, зажгли огни на главной елке страны. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Он отметил, что по традиции ее установили и украсили в сердце столицы.

Елка, как и в прошлом году, - искусственная, высотой 16 метров. Она украшена четырьмя с половиной тысячами игрушек, подсвечена теплой гирляндой.

По словам городского головы, ее тематика вдохновлена фресками Софии Киевской, которые "сквозь века сохраняют тепло, мягкие оттенки времени и тишины, в которой живет сила".

Мэр подчеркнул, что новогоднее дерево делает площадь символическим местом силы, света и тихого зимнего праздника.

Он выразил благодарность нашим защитникам и защитницам за возможность ощущать атмосферу праздника и надеяться на чудеса.

"Чтим отвагу и подвиг каждого военного! И делаем все для помощи и поддержки воинов", - добавил Кличко.

Святой Николай прибыл в Украину

Кстати, в Украину уже прибыл Святой Николай. Он уже пересек границу через пункт пропуска Рава-Русская, что во Львовской области. Об этом сообщила Государственная пограничная служба в пятницу, 5 декабря.

"Только что через пункт пропуска Рава-Русская прибыл сам Святой Николай - оформленный по всем правилам пограничниками 7 пограничного Карпатского отряда. Он уже на украинской земле и готов творить чудеса", - говорится в сообщении.

Завтра, 6 декабря, в 10:00, в пункте пропуска Рава-Русская откроется резиденция Николая.

"Все путешественники, которые будут пересекать границу на въезд в Украину, попадут в настоящую сказку - праздничная фотозона, добрый Николай и, конечно, подарки для самых маленьких путешественников", - отметили пограничники.

Каждый ребенок, который въедет в Украину в этот день в пунктах пропуска во Львовской области, получит сладкий сюрприз, а также праздничную открытку с особым QR-кодом.

Предновогодние новости

Покупка новогодней ёлки - одно из самых ожидаемых событий сезона. Несмотря на то, что это очень увлекательное семейное мероприятие, ежегодно разгораются жаркие споры о том, какую ёлку купить - благородную пихту, голубую ель или традиционную сосну. Главред разобрался, какую елку лучше купить на Новый год 2026.

Также Главред писал, где никогда не следует ставить рождественскую елку. Чтобы дерево простояло долго, при выборе места для его установки нужно учесть несколько важных моментов.

Каждый хочет, чтобы новогодняя ёлка как можно дольше выглядела красиво. Однако сохранить живую ёлку здоровой может быть непросто. Один из ключевых факторов -достаточное количество воды. Существует множество рецептов идеальной воды для ёлки. Эксперты рассказали, какие добавки лучше, а каких следует избегать?

Елка Виталий Кличко День святого Николая Софийская площадь Новый год 2026
"Ситуация в Покровске тяжелая": в ДШВ рассказали, есть ли оцепление города

