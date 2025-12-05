Линии боестолкновения уже нет: военный сделал тревожное заявление о фронте

Подполковник отметил, то, что существовало еще год назад, уже не работает.

Правила войны абсолютно изменились

Уже неуместно говорить о линии боевого соприкосновения

Теперь на поле боя совершенно по-другому расположены позиции

Сейчас неуместно употреблять формулировку "линия боевого соприкосновения", потому что ее фактически не существует. Более правильное понятие - кил-зоны, то есть размытые "серые зоны", где перемешаны позиции обеих сторон. Об этом заявил подполковник, заместитель командира 3 армейского корпуса Максим Жорин в эфире 24 Канала.

По его словам, правила войны абсолютно изменились. То, что существовало еще год назад, уже не работает.

Он добавил, что теперь на поле боя совершенно по-другому расположены позиции, фортификации.

"Все совсем не похоже на рисунки учебников или то, что описано в доктринах западных стран. Всего этого нет. Теперь есть отдельные позиции, которые расположены иначе, которые создают между собой определенные мешки. Это другие инженерные заграждения перед позициями, другая маскировка и позиций, и фортификационных сооружений, поэтому изменилось абсолютно все", - подчеркнул Жорин.

Подполковник говорит, что нет понятия одной полосы для врага, а другой - для позиций ВСУ.

"На многих участках очень сильная инфильтрация войск. Есть некоторые места, где перекрещиваются позиции наши и противника. Это усложняет логистику для обеих сторон", - говорит он.

Жорин подчеркнул, что это реалии сегодняшней войны.

"Звучит абсурдно, но иногда наши позиции могут быть впереди позиций противника и наоборот. Это уже совсем не похоже на каноническую, традиционную линию боевого столкновения, которая была последние 100 лет", - подытожил заместитель командира.

Цели россиян на фронте

Военно-политический аналитик, соучредитель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев говорил, что задача россиян на Запорожском направлении - это прорваться к Камышевахе.

По его словам, это позволит оккупантам выйти к Запорожью на расстояние артиллерийского огня (10-15 км), чтобы держать под огневым контролем жилые микрорайоны города.

"Это нужно России, чтобы создать искусственный хаос, спровоцировать панику и внутренние миграционные процессы", - считает он.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, российские оккупанты пытаются окружить Мирноград в Донецкой области. Там до сих пор остаются украинские военные и гражданские.

Начальник управления коммуникации группировки Объединенных сил Виктор Трегубов заявил, что армия страны-агрессора России продвигается в Волчанске на Харьковщине и пытается закрепиться на руинах города. Украинские защитники удерживают позиции в южных и западных районах Волчанска, хотя город почти полностью разрушен.

Командир 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Евгений Ласийчук говорил, что ситуация в Покровске сейчас тяжелая, оккупанты пытаются прорвать оборону и обойти город с флангов. Очень сложной, но контролируемой является ситуация и вокруг Мирнограда.

О персоне: Максим Жорин Максим Жорин - заместитель командира 3-й ОШБр, командир полка "Азов" (2016-2017), подполковник ВСУ, начальник Центрального штаба Национального Корпуса. С первого дня полномасштабной агрессии РФ против Украины, 24 февраля 2022 года, принял участие в формировании Киевского добровольческого отряда ТрО "Азов - Киев", который в марте расширился до батальона ТрО "Азов - Киев", а затем - отдельного полка специального назначения ВСУ, который позже перешел в ряды ССО.

