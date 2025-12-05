Линии боестолкновения уже нет: военный сделал тревожное заявление о фронте

Ключевые тезисы:
- Правила войны абсолютно изменились
- Уже неуместно говорить о линии боевого соприкосновения
- Теперь на поле боя совершенно по-другому расположены позиции
Сейчас неуместно употреблять формулировку "линия боевого соприкосновения", потому что ее фактически не существует. Более правильное понятие - кил-зоны, то есть размытые "серые зоны", где перемешаны позиции обеих сторон. Об этом заявил подполковник, заместитель командира 3 армейского корпуса Максим Жорин в эфире 24 Канала.
По его словам, правила войны абсолютно изменились. То, что существовало еще год назад, уже не работает.
Он добавил, что теперь на поле боя совершенно по-другому расположены позиции, фортификации.
"Все совсем не похоже на рисунки учебников или то, что описано в доктринах западных стран. Всего этого нет. Теперь есть отдельные позиции, которые расположены иначе, которые создают между собой определенные мешки. Это другие инженерные заграждения перед позициями, другая маскировка и позиций, и фортификационных сооружений, поэтому изменилось абсолютно все", - подчеркнул Жорин.
Подполковник говорит, что нет понятия одной полосы для врага, а другой - для позиций ВСУ.
"На многих участках очень сильная инфильтрация войск. Есть некоторые места, где перекрещиваются позиции наши и противника. Это усложняет логистику для обеих сторон", - говорит он.
Жорин подчеркнул, что это реалии сегодняшней войны.
"Звучит абсурдно, но иногда наши позиции могут быть впереди позиций противника и наоборот. Это уже совсем не похоже на каноническую, традиционную линию боевого столкновения, которая была последние 100 лет", - подытожил заместитель командира.
Цели россиян на фронте
Военно-политический аналитик, соучредитель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев говорил, что задача россиян на Запорожском направлении - это прорваться к Камышевахе.
По его словам, это позволит оккупантам выйти к Запорожью на расстояние артиллерийского огня (10-15 км), чтобы держать под огневым контролем жилые микрорайоны города.
"Это нужно России, чтобы создать искусственный хаос, спровоцировать панику и внутренние миграционные процессы", - считает он.
Ситуация на фронте - последние новости
Как сообщал Главред, российские оккупанты пытаются окружить Мирноград в Донецкой области. Там до сих пор остаются украинские военные и гражданские.
Начальник управления коммуникации группировки Объединенных сил Виктор Трегубов заявил, что армия страны-агрессора России продвигается в Волчанске на Харьковщине и пытается закрепиться на руинах города. Украинские защитники удерживают позиции в южных и западных районах Волчанска, хотя город почти полностью разрушен.
Командир 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Евгений Ласийчук говорил, что ситуация в Покровске сейчас тяжелая, оккупанты пытаются прорвать оборону и обойти город с флангов. Очень сложной, но контролируемой является ситуация и вокруг Мирнограда.
Читайте также:
- Захват Доброполья россиянами: в Генштабе сказали, кто сейчас контролирует село
- Угроза нависла над тремя городами: известны следующие цели россиян на фронте
- Резкий всплеск активности на одном из направлений: военный предупредил об угрозе
О персоне: Максим Жорин
Максим Жорин - заместитель командира 3-й ОШБр, командир полка "Азов" (2016-2017), подполковник ВСУ, начальник Центрального штаба Национального Корпуса. С первого дня полномасштабной агрессии РФ против Украины, 24 февраля 2022 года, принял участие в формировании Киевского добровольческого отряда ТрО "Азов - Киев", который в марте расширился до батальона ТрО "Азов - Киев", а затем - отдельного полка специального назначения ВСУ, который позже перешел в ряды ССО.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред