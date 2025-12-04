Укр
Захват Доброполья россиянами: в Генштабе сказали, кто сейчас контролирует село

Мария Николишин
4 декабря 2025, 15:19
В Генштабе отметили, что российская пропаганда сейчас очень активно распространяет фейки.
Захват Доброполья россиянами: в Генштабе сказали, кто сейчас контролирует село
В Генштабе ответили на заявления россиян / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Главное:

  • Заявления россиян о захвате Доброполья - ложь
  • Населенный пункт находится под контролем ВСУ
  • Российская ДРГ, которая проникла в село, уже уничтожена

Оккупанты распространили ложь о якобы захвате одного из сел возле Гуляйполя. Однако, в Генеральном штабе ВСУ заявили, что российская пропаганда сейчас очень активно распространяет фейки.

В частности, россияне заявили, что якобы контролируют Доброполье возле Гуляйполя Запорожской области.

"Информационные вбросы оккупантов не соответствуют действительности", - говорится в сообщении Генштаба.

В ведомстве отметили, что суть заключается в том, что российская диверсионно-разведывательная группа проникла на окраины села, воспользовавшись погодными условиями.

"На данный момент эта ДРГ уничтожена, а населенный пункт находится под контролем Вооруженных Сил Украины", - добавили в Генштабе.

Кроме того, отмечается, что в ходе контрдиверсионных мероприятий еще на подходе к населенному пункту было уничтожено 3 военнослужащих противника, а еще два (вероятно те, которые имели задание продемонстрировать российские флаги в якобы захваченном ими селе) - были уничтожены чуть позже.

Также Генштаб опубликовал видео с украинскими воинами 33-го отдельного штурмового полка, которые уверенно и решительно выполнили боевую задачу.

Захват Доброполья россиянами: в Генштабе сказали, кто сейчас контролирует село

Ситуация в районе Гуляйполя

Командующий Штурмовых войск ВСУ Валентин Манько заявлял, что оккупанты постепенно обостряли ситуацию в районе города Гуляйполе.

По его словам, несмотря на давление противника, украинские подразделения не попали в окружение оккупантов.

Он также добавил, что по состоянию на сейчас, на Запорожском направлении ежедневно фиксируют от 20 до 40 боестолкновений.

Захват Доброполья россиянами: в Генштабе сказали, кто сейчас контролирует село
Гуляйполе / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал Главред, интенсивные бои за город Покровск, что в Донецкой области, продолжаются. Кроме этого, враг пытается продвигаться в Днепропетровской и Запорожской областях.

Аналитики DeepState заявили, что армии страны-агрессора России за последние сутки удалось продвинуться в Волчанске, а также вблизи прилегающих населенных пунктов на Харьковщине.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский говорил, что украинские бойцы в районе Покровска и Мирнограда не дают возможности захватчикам накопить штурмовые пехотные группы и продвигаться в обход этих населенных пунктов.

Об источнике: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

война в Украине Доброполье Генштаб ВСУ новости Украины война России и Украины Фронт
