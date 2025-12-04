Захват Доброполья россиянами: в Генштабе сказали, кто сейчас контролирует село

Главное:
- Заявления россиян о захвате Доброполья - ложь
- Населенный пункт находится под контролем ВСУ
- Российская ДРГ, которая проникла в село, уже уничтожена
Оккупанты распространили ложь о якобы захвате одного из сел возле Гуляйполя. Однако, в Генеральном штабе ВСУ заявили, что российская пропаганда сейчас очень активно распространяет фейки.
В частности, россияне заявили, что якобы контролируют Доброполье возле Гуляйполя Запорожской области.
"Информационные вбросы оккупантов не соответствуют действительности", - говорится в сообщении Генштаба.
В ведомстве отметили, что суть заключается в том, что российская диверсионно-разведывательная группа проникла на окраины села, воспользовавшись погодными условиями.
"На данный момент эта ДРГ уничтожена, а населенный пункт находится под контролем Вооруженных Сил Украины", - добавили в Генштабе.
Кроме того, отмечается, что в ходе контрдиверсионных мероприятий еще на подходе к населенному пункту было уничтожено 3 военнослужащих противника, а еще два (вероятно те, которые имели задание продемонстрировать российские флаги в якобы захваченном ими селе) - были уничтожены чуть позже.
Также Генштаб опубликовал видео с украинскими воинами 33-го отдельного штурмового полка, которые уверенно и решительно выполнили боевую задачу.
Ситуация в районе Гуляйполя
Командующий Штурмовых войск ВСУ Валентин Манько заявлял, что оккупанты постепенно обостряли ситуацию в районе города Гуляйполе.
По его словам, несмотря на давление противника, украинские подразделения не попали в окружение оккупантов.
Он также добавил, что по состоянию на сейчас, на Запорожском направлении ежедневно фиксируют от 20 до 40 боестолкновений.
Ситуация на фронте - что известно
Как сообщал Главред, интенсивные бои за город Покровск, что в Донецкой области, продолжаются. Кроме этого, враг пытается продвигаться в Днепропетровской и Запорожской областях.
Аналитики DeepState заявили, что армии страны-агрессора России за последние сутки удалось продвинуться в Волчанске, а также вблизи прилегающих населенных пунктов на Харьковщине.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский говорил, что украинские бойцы в районе Покровска и Мирнограда не дают возможности захватчикам накопить штурмовые пехотные группы и продвигаться в обход этих населенных пунктов.
Генштаб ВСУ
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.
Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.
