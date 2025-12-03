Россияне захватили три села и продвинулись возле Покровска и Гуляйполя - DeepState

Главное:
- Аналитики DeepState обновили карту боевых действий
- Враг захватил три села в Запорожье и Донецкой области
- Также зафиксировано продвижение в Покровске и вблизи Гуляйполя
Армия страны-агрессора России оккупировала три населенных пункта в Донецкой и Запорожской областях.
Также оккупанты продвинулись в Покровске и вблизи Гуляйполя. Об этом сообщают аналитики Deepstate.
"Враг оккупировал Балаган, Сладкое и Затишье, а также продвинулся в Покровске, вблизи Новоэкономичного и Гуляйполя", - говорится в сообщении.
Отмечается, что россияне оккупировали село Балаган Покровского района Донецкой области.
В Запорожской области враг захватил села Сладкое и Затишье, что вблизи Гуляйполя.
Кроме этого оккупанты продвинулись в Покровске, вблизи Новоэкономичного в Донецкой области и возле Гуляйполя в Запорожье.
Какова ситуация в Покровске - мнение эксперта
Как писал Главред, российские заявления о якобы полном контроле над Покровском не имеют ничего общего с реальностью. Об этом в эфире Radio NV заявил военный эксперт и бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.
Комментируя ситуацию на Покровско-Мирноградском направлении, он подчеркнул, что бои продолжаются и остаются чрезвычайно напряженными.
По его словам, обстановка там крайне сложная, поскольку на этом участке фронта сосредоточено около 140 тысяч российских военных. Это фактически создает "магнит", который стягивает значительные силы и ресурсы оккупантов.
Ситуация на фронте - последние новости Покровска
Как сообщал Главред, оккупанты заявили об установлении своего флага в Покровске, но украинские военные отмечают, что это "картинка" для российской пропаганды, которая не отражает реального положения дел на фронте.
Кроме того, военный обозреватель BILD Юлиан Рьопке сообщал о якобы полной оккупации российскими войсками города Покровск в Донецкой области.
Позже сообщалось, что распространенная немецким изданием Bild о полном захвате Покровска российскими войсками, не соответствует действительности. Ситуация в городе остается сложной, боевые действия продолжаются. Об этом в комментарии Укринформу сообщил офицер Главного управления коммуникаций и спикер Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховой.
Об источнике: DeepState
DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.
