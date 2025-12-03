Укр
Россияне захватили три села и продвинулись возле Покровска и Гуляйполя - DeepState

Инна Ковенько
3 декабря 2025, 16:20
165
На Запорожье враг захватил два села вблизи Гуляйполя, в Донецкой области - село Балаган вблизи Покровска.
Ситуация на фронте 3 декабря - DeepState обновили карту боевых действий
Ситуация на фронте 3 декабря - DeepState обновили карту боевых действий / Коллаж: главред, фото: DeepState, Freepik

Главное:

  • Аналитики DeepState обновили карту боевых действий
  • Враг захватил три села в Запорожье и Донецкой области
  • Также зафиксировано продвижение в Покровске и вблизи Гуляйполя

Армия страны-агрессора России оккупировала три населенных пункта в Донецкой и Запорожской областях.

Также оккупанты продвинулись в Покровске и вблизи Гуляйполя. Об этом сообщают аналитики Deepstate.

видео дня

"Враг оккупировал Балаган, Сладкое и Затишье, а также продвинулся в Покровске, вблизи Новоэкономичного и Гуляйполя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что россияне оккупировали село Балаган Покровского района Донецкой области.

В Запорожской области враг захватил села Сладкое и Затишье, что вблизи Гуляйполя.

Кроме этого оккупанты продвинулись в Покровске, вблизи Новоэкономичного в Донецкой области и возле Гуляйполя в Запорожье.

Какова ситуация в Покровске - мнение эксперта

Как писал Главред, российские заявления о якобы полном контроле над Покровском не имеют ничего общего с реальностью. Об этом в эфире Radio NV заявил военный эксперт и бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

Комментируя ситуацию на Покровско-Мирноградском направлении, он подчеркнул, что бои продолжаются и остаются чрезвычайно напряженными.

По его словам, обстановка там крайне сложная, поскольку на этом участке фронта сосредоточено около 140 тысяч российских военных. Это фактически создает "магнит", который стягивает значительные силы и ресурсы оккупантов.

Ситуация на фронте - последние новости Покровска

Как сообщал Главред, оккупанты заявили об установлении своего флага в Покровске, но украинские военные отмечают, что это "картинка" для российской пропаганды, которая не отражает реального положения дел на фронте.

Кроме того, военный обозреватель BILD Юлиан Рьопке сообщал о якобы полной оккупации российскими войсками города Покровск в Донецкой области.

Позже сообщалось, что распространенная немецким изданием Bild о полном захвате Покровска российскими войсками, не соответствует действительности. Ситуация в городе остается сложной, боевые действия продолжаются. Об этом в комментарии Укринформу сообщил офицер Главного управления коммуникаций и спикер Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховой.

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

Читайте также:

Об источнике: DeepState

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

