Опасный тупик: эксперт раскрыл, сколько войск РФ стянуты к Покровску

Руслан Иваненко
2 декабря 2025, 18:47
70
Эксперт объяснил, какие риски представляет возможное повторение сценариев Бахмута или Угледара для украинских сил обороны.
Опасный тупик: эксперт раскрыл, сколько войск РФ стянуты к Покровску
Часть Покровска и в дальнейшем остается "серой" зоной/ Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, Нацполиция

Кратко:

  • РФ не установила полный контроль над Покровском
  • Бои на Покровско-Мирноградском направлении продолжаются
  • Часть города остается "серой зоной"

Заявления российских пропагандистов о якобы полном контроле оккупантов над Покровском не соответствуют действительности. Об этом в эфире Radio NV сообщил военный эксперт и бывший спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев.

Ситуация на Покровско-Мирноградском направлении

Оценивая ситуацию на Покровско-Мирноградском направлении, он отметил, что боевые действия там продолжаются и остаются крайне напряженными.

видео дня

"Чрезвычайно сложная ситуация. Обусловлена она тем, что около 140 тысяч российских военнослужащих находятся на этом участке фронта. Такой себе "магнит", который притягивает вражеские силы и средства", - отметил Селезнев.

По его словам, командование должно принять решение о дальнейшей целесообразности удержания нынешних рубежей.

"Надеюсь, что мы не допустим развития такого формата ситуации, которая была в районе Угледара или во время боев за Бахмут, когда наши воины буквально с боями прорывались, выходя из окружения, защищая определенные рубежи и позиции", - отметил эксперт.

Заявления Путина о "полном контроле Покровска"

Он подчеркнул, что заявления Владимира Путина о полном контроле РФ над Покровском не соответствуют реальности.

"Лезть в помиральную яму или доверять словам Путина, мол, они полностью держат Покровск под контролем, - это неправда", - сказал Селезнев.

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

По его словам, бои продолжаются, а часть города до сих пор находится в "серой зоне".

"Бои в Покровске продолжаются. Часть города все еще остается "серой" зоной. Соответственно, логистические маршруты так же находятся под нашим контролем. Иначе нашим воинам было бы точно туго: и в Покровске, и в Мирнограде", - подытожил он.

Какая ситуация в Покровске - мнение военного

Как писал Главред, в Покровске ситуация остается крайне напряженной, и линия боевых действий фактически проходит вдоль железнодорожного пути. Об этом в эфире Киев24 рассказал начальник отделения коммуникаций 155-й отдельной механизированной бригады Артем Прибыльнов, подчеркнув, что именно этот участок стал серьезным препятствием для российских штурмовых групп.

По словам офицера, открытая местность превратилась для оккупантов в опасную зону поражения. Украинские подразделения активно используют штурмовые действия и управляемые авиационные средства, эффективно уничтожая живую силу противника.

"В Покровске очень много вражеской пехоты, ее постоянно уничтожают. Иногда это выглядит как очень жуткие картины", - отметил Прибыльнов, подчеркнув интенсивность и жесткость боев в этом районе.

Ситуация на фронте - новости по теме

Как писал Главред, российские оккупационные войска заявили об установлении российского флага в городе Покровск Донецкой области. По данным украинских военных речь идет о "картинке" для российской пропаганды о якобы контроле над городом.

Кроме того, российское командование продолжает распространять сообщения о якобы успешных действиях своих войск, однако украинские источники не подтверждают заявления начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, которые часто не соответствуют реальному на фронте.

Недавно аналитики DeepState сообщали, что российские захватчики продолжают попытки захватить Покровск и Мирноград в Донецкой области. Ситуация в регионе остается критической, но украинские силы активно обороняют территорию.

О персоне: Владислав Селезнев

Владислав Селезнев - украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины.

До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев.

После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины.

В период с ноября 2014 по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

