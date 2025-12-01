Укр
Ситуация критическая: DeepState раскрыл детали боев за ключевые города Донетчины

Руслан Иваненко
1 декабря 2025, 22:03
Противник усиливает свои подразделения на уже зачищенных территориях, пытаясь закрепиться в регионе.
Украинские войска проводят зачистку районов / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, скриншот

Кратко:

  • Российские оккупанты атакуют Покровск и Мирноград
  • Ситуация в регионе остается критической
  • Украинские войска держат оборону и ведут зачистку районов

Российские захватчики продолжают попытки захватить Покровск и Мирноград в Донецкой области. Ситуация в регионе остается критической, но украинские силы активно обороняют территорию.

"Противник продолжает распыляться по Покровску и его окрестностям, пытаясь установить физический контроль в районе. Больше всего фиксаций врага осуществляется в центральной и северной частях города", - сообщает мониторинговый проект DeepState в Telegram.

Защитники Украины осуществляют зачистку отдельных районов, при этом основные операции ведутся с помощью дронов, которые постоянно пытаются обнаружить и уничтожить противника. Оккупанты продолжают усиливать свои подразделения в уже зачищенных районах.

Проблемные участки

Особенно проблемным остается участок вблизи населенного пункта Ровно и на отрезке между Покровском и Красным Лиманом. Здесь противник обустраивает засады, минирует территорию и устанавливает инженерные заграждения: "Это затрудняет логистику через данную местность и ставит под большой вопрос передвижение в направлении Мирнограда".

Логистика и ограниченное передвижение

Сейчас доставка ресурсов в Мирноград осуществляется с помощью наземных роботизированных комплексов и дронов.

"Техника или автомобили уже долгое время не применяются, а каждое физическое выдвижение в какую-то точку - это почти 100% попадание в засаду противника и вхождение с ним в огневой контакт. В частности, бойцы сетуют, что кроме своих зон ответственности, они получают задачу удерживать соответствующий "перешеек", что требует дополнительных ресурсов, хотя было бы целесообразнее отдать этот участок дополнительных подразделениям, которые обеспечат прохождение логистики и разгрузят ресурсы других бригад", - говорится в сообщении.

Битва за Покровск и Мирноград продолжается, а ситуация на фронте остается напряженной.

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

Какие дальнейшие планы РФ - мнение эксперта

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан, оценивает, что во время зимнего наступления основной целью РФ будет захват Донецкой и Запорожской областей.

"Абсолютно точно россияне будут пытаться растягивать нас по флангам, в частности в Харьковской области, в районе Волчанска, то есть на Купянском направлении. Плюс в Херсонской области противник продолжит давить на Херсон", - отмечает эксперт.

По его словам, эти действия свидетельствуют о стремлении РФ создать стратегическое давление на ключевые регионы и попытаться перегруппировать силы для наступательных операций в зимний период.

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал Главред, оккупационные войска страны-агрессора России медленно продвигаются в Покровске, что в Донецкой области. При этом противник несет большие потери и до сих пор не может захватить город.

Кроме того, в 7-м корпусе ДШВ рассказали о ситуации на Покровском направлении, где фиксируются единичные случаи появления врага у логистических коридоров. Впрочем, несмотря на сложную обстановку, ВСУ продолжают сдерживать врага.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины почти полностью освободили Купянск на Харьковщине, опровергнув российские утверждения о якобы установленном контроле над городом.

