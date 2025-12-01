ВСУ придется с боем выйти из важного города: в ISW озвучили тревожный прогноз

Угроза окружения украинской группировки нависла над одним из городов Донецкой области.

Как изменилась ситуация на Покровском направлении / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ

Что сообщили аналитики:

Россияне не могут быстро захватить Покровск

Украинские военные отбивают некоторые позиции в Покровске

В Мирнограде существует угроза окружения украинской группировки

Оккупационные войска страны-агрессора России медленно продвигаются в Покровске, что в Донецкой области. При этом противник несет большие потери и до сих пор не может захватить город.

Как сообщили аналитики американского Института изучения войны(ISW), украинские военные уже ослабили привлеченные к наступательной операции российские части и отбрасывают оккупантов с позиций, которые те, кое-где, успели занять.

Покровск / Инфографика: Главред

Как аналитики оценивают ситуацию в Покровске

Отсутствие желаемого результата в Покровске для оккупантов в ISW объясняют тем, что армия РФ оптимизирована только для позиционной войны и может достигать медленных темпов продвижения.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец отметил, что пока враг медленно сует вперед, украинские военные проводят контратаки. Так они уже отбросили оккупантов к южной окраине Родинского.

Также российские войска не могут перебросить бронетехнику через реку Казенный Торец к своему плацдарму к западу от реки. По этой причине российская пехота вынуждена действовать без поддержки на плацдарме. Это также способствует ограничению темпов продвижения россиян.

Как изменилась ситуация в Мирнограде

В соседнем с Покровском городе Мирноград продолжаются ожесточенные бои. Над населенным пунктом нависла серьезная угроза. Машовец убежден, что в случае российского присутствия в районе к югу от Красного Лимана и между Покровском и Мирноградом, украинским военным придется вынужденно отойти из последнего из этих городов с боем. Таким образом ВСУ смогут избежать окружения.

Как оценивают ситуацию в Мирнограде военные

Главред писал, что по словам руководителя отделения коммуникаций 79-й бригады Десантно-штурмовых войск Романа Писаренко, в районе Мирнограда ситуация остается одной из самых напряженных на всей линии фронта.

Российские войска перебросили сюда значительные силы - от батальонов и полков до целых бригад, фактически формируя группировку уровня армии. По его словам, противник не прекращает штурмовых действий, пытаясь прорвать оборону украинских подразделений. Несмотря на интенсивное давление, бойцы 79-й бригады удерживают позиции. Оккупанты могут продвигаться лишь на несколько метров в "серой" зоне, не имея возможности закрепиться.

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Напомним, Главред писал, что Силы обороны Украины остановили оккупационные войска страны-агрессора России вдоль железной дороги на севере города Покровск, что в Донецкой области. Украинским военным удалось занять правильную полосу обороны.

Ранее командующий Десантно-штурмовых войск ВСУ Олег Апостол заявил, что Покровск продолжает обороняться, и украинские силы до сих пор удерживают свои позиции в городе и контролируют часть его районов.

Накануне сообщалось, что в Покровске плотный туман существенно усложнил работу украинских подразделений, особенно воздушной разведки. Это ограничивает видимость, а также возможность выявлять и уничтожать противника.

