ВСУ придется с боем выйти из важного города: в ISW озвучили тревожный прогноз

Что сообщили аналитики:
- Россияне не могут быстро захватить Покровск
- Украинские военные отбивают некоторые позиции в Покровске
- В Мирнограде существует угроза окружения украинской группировки
Оккупационные войска страны-агрессора России медленно продвигаются в Покровске, что в Донецкой области. При этом противник несет большие потери и до сих пор не может захватить город.
Как сообщили аналитики американского Института изучения войны(ISW), украинские военные уже ослабили привлеченные к наступательной операции российские части и отбрасывают оккупантов с позиций, которые те, кое-где, успели занять.
Как аналитики оценивают ситуацию в Покровске
Отсутствие желаемого результата в Покровске для оккупантов в ISW объясняют тем, что армия РФ оптимизирована только для позиционной войны и может достигать медленных темпов продвижения.
Украинский военный обозреватель Константин Машовец отметил, что пока враг медленно сует вперед, украинские военные проводят контратаки. Так они уже отбросили оккупантов к южной окраине Родинского.
Также российские войска не могут перебросить бронетехнику через реку Казенный Торец к своему плацдарму к западу от реки. По этой причине российская пехота вынуждена действовать без поддержки на плацдарме. Это также способствует ограничению темпов продвижения россиян.
Как изменилась ситуация в Мирнограде
В соседнем с Покровском городе Мирноград продолжаются ожесточенные бои. Над населенным пунктом нависла серьезная угроза. Машовец убежден, что в случае российского присутствия в районе к югу от Красного Лимана и между Покровском и Мирноградом, украинским военным придется вынужденно отойти из последнего из этих городов с боем. Таким образом ВСУ смогут избежать окружения.
Как оценивают ситуацию в Мирнограде военные
Главред писал, что по словам руководителя отделения коммуникаций 79-й бригады Десантно-штурмовых войск Романа Писаренко, в районе Мирнограда ситуация остается одной из самых напряженных на всей линии фронта.
Российские войска перебросили сюда значительные силы - от батальонов и полков до целых бригад, фактически формируя группировку уровня армии. По его словам, противник не прекращает штурмовых действий, пытаясь прорвать оборону украинских подразделений. Несмотря на интенсивное давление, бойцы 79-й бригады удерживают позиции. Оккупанты могут продвигаться лишь на несколько метров в "серой" зоне, не имея возможности закрепиться.
Ситуация на Покровском направлении - последние новости
Напомним, Главред писал, что Силы обороны Украины остановили оккупационные войска страны-агрессора России вдоль железной дороги на севере города Покровск, что в Донецкой области. Украинским военным удалось занять правильную полосу обороны.
Ранее командующий Десантно-штурмовых войск ВСУ Олег Апостол заявил, что Покровск продолжает обороняться, и украинские силы до сих пор удерживают свои позиции в городе и контролируют часть его районов.
Накануне сообщалось, что в Покровске плотный туман существенно усложнил работу украинских подразделений, особенно воздушной разведки. Это ограничивает видимость, а также возможность выявлять и уничтожать противника.
Другие новости:
- РФ атаковала Вышгород "Шахедами" с коварной начинкой: в чем опасность
- "Есть конструктив в разговоре": Зеленский раскрыл первые детали переговоров в США
- Сегодня Уиткофф поедет в Москву на переговоры с Путиным: что известно
Об источнике: Институт изучения войны (ISW)
Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.
Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред