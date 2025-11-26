Ситуация на грани: под Мирноградом продолжаются ожесточенные бои, РФ собрала там целую армию

Военные РФ пытаются продвинуться в направлении участка Мирноград-Покровск, чтобы перерезать сухопутный коридор.

Военный рассказал о ситуации возле Мирнограда

На направлении Мирнограда продолжаются одни из самых жестких боев

Оккупанты могут продвигаться только на метры в "серой зоне"

Силы обороны не позволяют врагу перерезать путь Мирноград-Покровск

В районе Мирнограда Донецкой области ситуация остается одной из самых напряженных на всей линии фронта. Российские войска перебросили сюда значительные силы - от батальонов и полков до целых бригад, фактически формируя группировку уровня армии.

Об этом сообщил руководитель отделения коммуникаций 79-й бригады Десантно-штурмовых войск Роман Писаренко в эфире Ранок.LIVE.

По его словам, противник не прекращает штурмовых действий, пытаясь прорвать оборону украинских подразделений. Несмотря на интенсивное давление, бойцы 79-й бригады удерживают позиции. Оккупанты могут продвигаться лишь на несколько метров в "серой" зоне, не имея возможности закрепиться.

Основная цель российских войск - прорыв в направлении Мирноград-Покровск, чтобы попытаться перерезать важный сухопутный коридор. Однако украинские Силы обороны надежно контролируют этот маршрут и не позволяют врагу реализовать замысел.

"Враг не способен перерезать сухопутный коридор между Мирноградом и Покровском, ведь Силы обороны надежно удерживают логистический путь", - подчеркнул Писаренко.

Какие города могут стать целью войск РФ в случае оккупации Покровска - мнение эксперта

Как отмечает военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан, в случае захвата Покровска российские войска могут получить возможность продвинуться дальше на несколько украинских городов. По его оценке, следующими потенциальными целями оккупантов станут Доброполье, Константиновка, Дружковка, Краматорск и Славянск.

Эксперт объясняет, что противник будет стремиться перерезать пути снабжения Славянско-Краматорской агломерации с западного направления, что делает эти населенные пункты стратегически важными для обороны. Свитан отмечает, что контроль над Покровском значительно облегчит врагу маневрирование и продвижение вглубь территории Украины.

Ситуация в Донецкой области - последние новости

Напомним, Главред писал, что по словам президента Владимира Зеленского, на Покровском направлении в Донецкой области российские оккупационные силы сосредоточили более 150 тысяч человек, которые продолжают идти на штурм позиций Сил обороны Украины.

Впоследствии стало известно, что Силы обороны Украины удерживают определенные рубежи в северной части Покровска в Донецкой области, а также контролируют позиции южнее железной дороги, которые являются важными для дальнейшей деоккупации.

Несмотря на давление российских оккупантов, как сообщил главнокомандующий Сырский, украинским бойцам удалось провести контрнаступательные действия на Добропольском направлении, в промежутке с конца августа по октябрь этого года.

Что известно о 79-й бригаде Тактическое соединение Десантно-штурмовых войск Украины с пунктом постоянной дислокации в Николаеве. В 2014 году, после захвата РФ Крыма, военнослужащие бригады с бронетехникой и зенитными установками были переброшены к Перекопскому перешейку и несли службу на блокпосту. С 2014 года подразделения 79-й бригады на востоке Украины участвовали в боевых действиях против российских оккупантов. С началом вторжения РФ в 2022 году бригада участвовала в битве за Донбасс, а также остановила наступление российских войск на Донецкую область, сообщает Википедия.

