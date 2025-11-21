Враг уничтожен: у ВСУ важный успех на критическом направлении под Покровском

В Покровске врагу приходится проводить пополнение потерь среди личного состава, рассказали в ДШВ.

ВСУ отражают вражеские атаки / Коллаж: Главред, фото: СВ ВСУ, 152 ОЕБр

Главное:

ВСУ удерживают определенные рубежи в северной части Покровска

Украинские войска контролируют позиции южнее железной дороги

Силы обороны Украины удерживают определенные рубежи в северной части Покровска Донецкой области, а также контролируют позиции южнее железной дороги, которые важны для дальнейшей деоккупации.

Как сообщает 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ, враг пытается пересечь железную дорогу, чтобы увеличить зону оккупации города, но эти попытки блокируются.

"Войска противника в Покровске стачиваются. Как результат - врагу приходится проводить пополнение потерь среди личного состава", - говорится в сообщении.

В ВСУ рассказали, что российское командование уже задействовало в полосе ответственности корпуса оперативный резерв УВ "Центр" - подразделения 76-й воздушно-десантной дивизии РФ.

В ДШВ отметили, что для противодействия дальнейшему продвижению врага и проведения зачисток в Покровске Силы обороны наращивают собственную группировку, в частности количество экипажей БПЛА.

"Одной из ключевых задач наших защитников остается полное перекрытие логистических путей противника в город, в том числе, с применением тактической и армейской авиации", - говорится в сообщении.

Ситуация вокруг Мирнограда

Как отметили в 7 корпусе, на северных окраинах Мирнограда завершается зачистка от вражеской пехоты.

"Также привлекаем дополнительные ресурсы для выявления и ликвидации противника, перемещение которого зафиксировано в южной части города. Немногочисленные вражеские группы пытались просочиться в Гришино, что к северо-западу от Покровска. Но украинские военные вовремя обнаружили и ликвидировали противника", - добавили украинские военные.

Что происходит в Покровске: данные аналитиков

Российские оккупационные войска продвинулись в Покровске, сообщил OSINT-проекта DeepState.

"Враг продвинулся в Покровске, Степногорске, вблизи Владимировки и Шахового", - говорится в сообщении OSINT-проекта в Telegram в пятницу.

Ситуация в Покровске - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что возле Покровска оккупанты устраивают "сафари" на людей. Захватчики продолжают свое так называемое "сафари" на людей - атакуют FPV-дронами.

Напомним, представитель Украинской добровольческой армии (УДА) Сергей Братчук заявлял, что россияне сосредоточили более 150 тысяч личного состава в районе Покровско-Мирноградской агломерации.

Как сообщал Главред, старший сержант Рон (разведка 42-й бригады) сообщил, что на Покровском направлении россияне сосредоточили около 170 тыс. личного состава. Оккупанты действуют малыми группами, пытаясь загнать город в тактическое кольцо.

Об источнике: Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины - отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, предназначенный действовать как воздушный десант, а также для выполнения боевых задач в тактическом и оперативном тылу врага. В состав войск входят воздушно-десантные, аэромобильные и штурмовые части, пишет Википедия.

