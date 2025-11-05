Кабмин утвердил "Зимнюю поддержку": Свириденко объяснила, кто получит 6500 грн

Кратко:
- Правительство ввело единовременные выплаты 6500 грн
- Более 660 тысяч украинцев получат финансовую поддержку в рамках программы
- Программа реализуется в рамках пакета "Зимняя поддержка"
Кабинет министров Украины утвердил программу единовременных денежных выплат в размере 6500 гривен для граждан, нуждающихся в наибольшей социальной поддержке. Программа реализуется в рамках пакета "Зимняя поддержка", сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram.
Кто получит помощь
По словам премьер-министра, помощь будет оказана таким категориям:
- Дети-сироты
- Дети под опекой
- Дети с инвалидностью в приемных семьях
- Дети внутренне перемещенных лиц (ВПЛ)
- ВПЛ с инвалидностью
- Одинокие пенсионеры
Как будут начисляться средства
"Средства будут начисляться автоматически через Пенсионный фонд. Запуск программы запланирован на начало декабря. Потратить средства можно будет на лекарства, одежду, обувь", - отметила Свириденко.
Кроме того, премьер-министр добавила, что более 660 тысяч украинцев получат финансовую поддержку в рамках этого пакета.
Программа поможет наиболее уязвимым слоям населения покрыть основные потребности в холодное время года и поддержит социально незащищенные категории граждан.
Выплаты украинцам - последние новости
Как сообщал Главред, 1 ноября президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров разработать и запустить комплексную программу "зимней поддержки" для населения. Программа должна действовать уже в декабре 2025 года.
Кроме того, с 1 января 2026 года в Украине меняется порядок выплат семьям погибших защитников и других граждан, отдавших жизнь при исполнении обязанностей перед государством. Ежемесячная помощь семьям погибших возрастет на 50%.
Напомним, что в среду, 5 ноября, Верховная Рада приняла законопроект об увеличении единовременного пособия при рождении ребенка в Украине до 50 тысяч гривен. Об этом сообщил народный депутат, председатель финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев в Telegram.
Читайте также:
- Новые выплаты украинцам 2025: на что можно потратить 1000 Зеленского
- Ездить станет дороже: Укрзализныця повышает стоимость билетов, но не всех
- Под Новый год цены подскочат: к праздникам популярный в Украине продукт подорожает
О персоне: Юлия Свириденко
Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя Министра, а с июля 2020 года - первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 г. назначена на должность Первого вице-премьер-министра Украины - Министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина.
17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред