Кабмин утвердил "Зимнюю поддержку": Свириденко объяснила, кто получит 6500 грн

Руслан Иваненко
5 ноября 2025, 22:04
Свириденко отметила, что программа будет способствовать покрытию базовых потребностей в холодное время года и укрепит социальную помощь.
Свириденко
Правительство утвердило единовременные выплаты 6500 грн / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/yulia.svyrydenko, УНИАН

Кратко:

  • Правительство ввело единовременные выплаты 6500 грн
  • Более 660 тысяч украинцев получат финансовую поддержку в рамках программы
  • Программа реализуется в рамках пакета "Зимняя поддержка"

Кабинет министров Украины утвердил программу единовременных денежных выплат в размере 6500 гривен для граждан, нуждающихся в наибольшей социальной поддержке. Программа реализуется в рамках пакета "Зимняя поддержка", сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram.

Кто получит помощь

По словам премьер-министра, помощь будет оказана таким категориям:

  • Дети-сироты
  • Дети под опекой
  • Дети с инвалидностью в приемных семьях
  • Дети внутренне перемещенных лиц (ВПЛ)
  • ВПЛ с инвалидностью
  • Одинокие пенсионеры

Как будут начисляться средства

"Средства будут начисляться автоматически через Пенсионный фонд. Запуск программы запланирован на начало декабря. Потратить средства можно будет на лекарства, одежду, обувь", - отметила Свириденко.

Кроме того, премьер-министр добавила, что более 660 тысяч украинцев получат финансовую поддержку в рамках этого пакета.

Программа поможет наиболее уязвимым слоям населения покрыть основные потребности в холодное время года и поддержит социально незащищенные категории граждан.

Выплаты украинцам - последние новости

Как сообщал Главред, 1 ноября президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров разработать и запустить комплексную программу "зимней поддержки" для населения. Программа должна действовать уже в декабре 2025 года.

Кроме того, с 1 января 2026 года в Украине меняется порядок выплат семьям погибших защитников и других граждан, отдавших жизнь при исполнении обязанностей перед государством. Ежемесячная помощь семьям погибших возрастет на 50%.

Напомним, что в среду, 5 ноября, Верховная Рада приняла законопроект об увеличении единовременного пособия при рождении ребенка в Украине до 50 тысяч гривен. Об этом сообщил народный депутат, председатель финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев в Telegram.

Читайте также:

О персоне: Юлия Свириденко

Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя Министра, а с июля 2020 года - первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 г. назначена на должность Первого вице-премьер-министра Украины - Министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина.

17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

