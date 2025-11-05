Кабмин утвердил "Зимнюю поддержку": Свириденко объяснила, кто получит 6500 грн

Свириденко отметила, что программа будет способствовать покрытию базовых потребностей в холодное время года и укрепит социальную помощь.

https://glavred.info/ukraine/kabmin-utverdil-zimnyuyu-podderzhku-sviridenko-obyasnila-kto-poluchit-6500-grn-10712729.html Ссылка скопирована

Правительство утвердило единовременные выплаты 6500 грн / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/yulia.svyrydenko, УНИАН

Кратко:

Правительство ввело единовременные выплаты 6500 грн

Более 660 тысяч украинцев получат финансовую поддержку в рамках программы

Программа реализуется в рамках пакета "Зимняя поддержка"

Кабинет министров Украины утвердил программу единовременных денежных выплат в размере 6500 гривен для граждан, нуждающихся в наибольшей социальной поддержке. Программа реализуется в рамках пакета "Зимняя поддержка", сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram.

Кто получит помощь

По словам премьер-министра, помощь будет оказана таким категориям:

видео дня

Дети-сироты

Дети под опекой

Дети с инвалидностью в приемных семьях

Дети внутренне перемещенных лиц (ВПЛ)

ВПЛ с инвалидностью

Одинокие пенсионеры

Как будут начисляться средства

"Средства будут начисляться автоматически через Пенсионный фонд. Запуск программы запланирован на начало декабря. Потратить средства можно будет на лекарства, одежду, обувь", - отметила Свириденко.

Кроме того, премьер-министр добавила, что более 660 тысяч украинцев получат финансовую поддержку в рамках этого пакета.

Программа поможет наиболее уязвимым слоям населения покрыть основные потребности в холодное время года и поддержит социально незащищенные категории граждан.

Выплаты украинцам - последние новости

Как сообщал Главред, 1 ноября президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров разработать и запустить комплексную программу "зимней поддержки" для населения. Программа должна действовать уже в декабре 2025 года.

Кроме того, с 1 января 2026 года в Украине меняется порядок выплат семьям погибших защитников и других граждан, отдавших жизнь при исполнении обязанностей перед государством. Ежемесячная помощь семьям погибших возрастет на 50%.

Напомним, что в среду, 5 ноября, Верховная Рада приняла законопроект об увеличении единовременного пособия при рождении ребенка в Украине до 50 тысяч гривен. Об этом сообщил народный депутат, председатель финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев в Telegram.

Читайте также:

О персоне: Юлия Свириденко Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя Министра, а с июля 2020 года - первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 г. назначена на должность Первого вице-премьер-министра Украины - Министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина. 17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред