"Никогда не говорила на русском": предательство Повалий вылезло боком ее матери

Таисия Повалий с матерью / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Таисия Повалий

Украинская продюсерка Анжела Норбоева рассказала ранее неосвещенные факты из биографии предательницы Украины Таисии Повалий. Как оказалось, выбор дочери трагически отразился на судьбе ее матери, сообщает OBOZ.UA.

По словам Норбоевой, Таисия никогда не имела собственной четкой позиции и всегда принимала сторону своего мужа Игоря Лихуты. Также, по ее утверждению, певица была жадной до денег и получила крупную сумму за поддержку Партии регионов.

Таисия Повалий - позиция / фото: instagram.com, Таисия Повалий

"Она всегда была аморфной, не имела собственного слова или позиции. Она делала то, что говорил муж, Игорь Лихута. По натуре — такая, не боец. Потом была история с Партией регионов — я считаю, это был ее первый неправильный шаг. Знаю, что сначала она отказалась идти в парламент, потому что даже Игорь понимал, что это дорога в никуда. Но потом ей заплатили большие деньги — миллион долларов", — рассказала Анжела.

Продюсерка была поражена тем, как Повалий рьяно выслуживается перед террористической РФ, благодаря ее за "спасение". Она сравнила певицу с Ани Лорак, которая, несмотря на выбор в пользу страны-агрессора, старается не говорить ничего плохого об Украине.

Таисия Повалий сбежала в РФ / фото: instagram.com, Таисия Повалий

"Она тоже живет и работает в Москве, но не выходит в камеры с подобными заявлениями. И к ней у меня нет ни гнева, ни такой злости, как к Таисии, которая лезет в камеры со словами: "Спасибо России, что все мне дала", что мы с россиянами — братья. Я просто не понимаю, как такое можно говорить. Это же твой народ, твоя страна. Ты же из Киевской области. Как ты можешь такое произносить вслух?", — задалась вопросом знаменитость.

Также Анжела заметила, что выбор Таисии мог трагически повлиять на судьбу ее матери, которую певица забрала с собой в РФ. Продюсерка напомнила, что Нина Даниловна даже не знала русского языка и была искренней украинкой.

Таисия Повалий - мама Нина Даниловна / фото: instagram.com, Таисия Повалий

"Я все время думаю и о ее маме — как ей там? Человеку, который всю жизнь прожил в Украине, привыкать к новой жизни. Тем более Нина Даниловна никогда не говорила на русском языке — она украинка-украинка. И всегда такой была. Тая, ну сиди ты там — молчи в тряпку", — заявила Норбоева.

О персоне: Таисия Повалий Таисия Повалий - советская и российская певица. Бывшая народная артистка Украины (лишена звания в 2015 году), народная артистка Ингушетии (2012). С 2012 по 2014 год — народный депутат Украины от "Партии регионов". С сентября 2022 года находится под санкциями Украины, сообщает "Википедия".

