Можно ли есть шоколад с белым налетом: окончательный ответ удивит многих

Мария Николишин
4 февраля 2026, 16:30
Странный белый налет часто появляется на шоколаде.
Можно ли есть шоколад, который побелел / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему шоколад покрывается налетом
  • Можно ли есть такой шоколад

Шоколад — один из самых популярных десертов в мире. Многие люди его просто обожают. Но иногда на нем может появиться белый налет, который портит внешний вид.

Главред решил разобраться, можно ли есть шоколад с белым налетом.

Почему на шоколаде появляется белый налет

Popular Science рассказывает, что существует два основных вида шоколадного налета: сахарный и жировой. Они появляются из-за различных факторов и не означают, что продукт испортился.

Как появляется сахарный налет на шоколаде

Если достать шоколадную плитку из холодильника и оставить ее без упаковки на столе, вода из окружающего теплого воздуха может конденсироваться на поверхности холодного шоколада. Именно эта влага растворяет часть сахара на поверхности шоколада. Когда вода испаряется, сахар остается в виде более мелких кристаллов, образуя белое порошкообразное покрытие.

Как появляется жировой налет на шоколаде

Шоколад также может побелеть, если не хранится в холодильнике. Если оставить шоколадную плитку на солнце, а затем охладить, это может привести к образованию белого налета. Этот налет называется жировым и образуется, когда какао-масло внутри шоколада медленно меняет свою форму.

Вреден ли белый налет на шоколаде

Белый налет на шоколаде не вреден. Также не нужно волноваться, что истек срок годности. Если белый налет виден только на поверхности, шоколад можно смело употреблять.

Что нельзя хранить в холодильнике / Инфографика: Главред

Читайте также:

Об источнике: Popular Science

Popular Science — американский популярно-научный журнал и веб-сайт, посвященный темам науки, технологий, инноваций и их практической пользе для повседневной жизни.

Журнал основан в мае 1872 года Эдвардом Л. Юмансом как Popular Science Monthly с целью распространения научных знаний среди образованных читателей, не обязательно профессиональных ученых.

В ранних выпусках публиковались материалы таких известных ученых, как Чарльз Дарвин, Луи Пастер и другие.

Он активно работает онлайн: с 1999 года имеет собственный сайт, где публикуются новости, разъяснения, тренды и проекты (DIY, технологии, наука) с регулярным обновлением.

