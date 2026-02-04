Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

"Губища накачала": что с собой сделала предательница Ани Лорак

Элина Чигис
4 февраля 2026, 10:31
110
Ани Лорак попала в немилость поклонников не только из-за неудачной песни.
Ани Лорак
Ани Лорак нарвалась на критику / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак

Кратко:

  • Ани Лорак показала новый клип
  • Как она сейчас выглядит

Российская певица Ани Лорак, которая родом из Украины, но предала родную страну и продолжает развлекать жителей страны-террористки РФ, презентовала новую песню.

На своей странице в соцсетях запроданка опубликовала видео, в котором предстала в открытом черном платье с разрезами, дополнив образ массивными золотыми серьгами. Также Лорак выбрала сдержанную прическу и яркий макияж.

видео дня

Но поклонники певицы не оценили ни ее новую песню, ни ее внешний вид, написав негативные комментарии.

"Все песни как под копирку, я уже перестала их различать";

"Кошмар, губища накачала";

"Кто её визажист?";

"Теперь не только за клипы платить надо, а еще и за ботоферму с комплиментами", - отметили подписчики Лорак.

Отношения Ани Лорак с дочерью

Предательница Лорак часто жалеется на трудный переходной возраст дочери Софии, которую она родила от украинского бизнесмена турецкого происхождения Мурата Налчаджиоглу. Сейчас артистка состоит в браке с испанцем Исааком Виджраку, но, поговаривают, что София не нашла с ним общий язык и даже не была на свадьбе мамы с новым мужем на Мальдивах.

Ани Лорак с дочерью Софией
Ани Лорак с дочерью Софией / фото: instagram.com, Ани Лорак

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, украинская дизайнер Эльвира Гасанова, которая отшивает одежду для первой леди Украины Елены Зеленской, не берет с нее денег. Как рассказала Гасанова, она очень хотела работать вместе с первой леди.

А также певец Дзидзьо впервые отреагировал на разговоры о том, что у него родился ребенок. Но артист решил далее скрывать личную жизнь.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Ани Лорак

Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Ани Лорак новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ оставила пять областей Украины без света - где введены аварийные отключения

РФ оставила пять областей Украины без света - где введены аварийные отключения

11:37Энергетика
Быстрого завершения войны точно не будет: политолог озвучил самый реалистичный сценарий

Быстрого завершения войны точно не будет: политолог озвучил самый реалистичный сценарий

09:34Война
РФ неожиданно изменила тон на переговорах: эта неделя станет решающей - Politico

РФ неожиданно изменила тон на переговорах: эта неделя станет решающей - Politico

08:27Война
Реклама

Популярное

Ещё
Кота оставили у приюта с запиской, которая чуть не довела персонал до слез

Кота оставили у приюта с запиской, которая чуть не довела персонал до слез

Карта Deep State онлайн за 4 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

РФ неожиданно изменила тон на переговорах: эта неделя станет решающей - Politico

РФ неожиданно изменила тон на переговорах: эта неделя станет решающей - Politico

Доллар и евро уверенно ползут вверх: новый курс валют на 4 февраля

Доллар и евро уверенно ползут вверх: новый курс валют на 4 февраля

Отключение света в Украине — графики на 4 февраля (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 4 февраля (обновляется)

Последние новости

11:34

Китайский гороскоп на завтра 5 февраля: Тиграм - переживания, Драконам - тревога

11:23

Долина пошла на новую аферу с квартирой: "Обрабатывается схема"

10:49

Кремль перехватил основные спутники Европы в космосе - FT

10:44

Гороскоп на завтра 5 февраля: Львам - большой успех, Рыбам - срыв планов

10:41

Всего одна ложка — и листья зазеленеют: как приготовить эффективную подкормкуВидео

Верифицировать все Starlink не удастся никогда, процесс будет измеряться годами – КорсунВерифицировать все Starlink не удастся никогда, процесс будет измеряться годами – Корсун
10:31

"Губища накачала": что с собой сделала предательница Ани Лорак

10:11

Больше не Белень: победительница "Холостяка" вышла замуж и сменила фамилию

10:00

Лучшие черты каждого знака зодиака: за что их действительно ценят

09:51

На Солнце произошла рекордная вспышка: магнитная буря ударит по Земле

Реклама
09:34

Быстрого завершения войны точно не будет: политолог озвучил самый реалистичный сценарий

09:19

"Нервничаем страшно": дизайнер Зеленской рассказала правду о первой леди

09:09

Исчезнет и не вернется: что залить в раковину, чтобы избавиться от запаха

09:02

Гололед, ветер и морозы: какой будет погода в Одессе и области 4 февраля

08:35

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 4 февраля (обновляется)

08:27

РФ неожиданно изменила тон на переговорах: эта неделя станет решающей - Politico

08:22

Карта Deep State онлайн за 4 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Отказ Индии от российской нефти: как работают файлы Эпштейнамнение

08:09

Отключение света в Украине — графики на 4 февраля (обновляется)

08:02

Украина готовит план "Б" на случай ненадежного мира: на что делает ставку Киев - Politico

06:52

Удар дронов по Одессе: есть "прилёты", вспыхнули пожары - что известноФото

Реклама
06:30

Сметут вмиг: шикарный рецепт голубцов по-закарпатскиВидео

06:10

Путинские войска будут продолжать террор Украины?мнение

06:01

"Надругательство": Артема Пивоварова разнесли за выходку в оперном театреВидео

05:50

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девушки, пьющей кофе за 19 с

05:30

Вселенная откроет тайные двери: какие знаки зодиака сделают большой шаг вперед

05:04

Большинство ошибается годами: как правильно жарить рыбу

04:41

Секрет постельного белья в СССР: почему пододеяльники шили с дыркой в виде ромба

04:03

Гороскоп Таро на февраль 2026: Рыбам - триумф, Водолеям - прибыль, Козерогам - важные сделки

03:43

Какова на самом деле разница между казаками и чумаками - украинцы ошибались векамиВидео

03:12

"Убьют" и одежду, и технику: 7 вещей, которые запрещено класть в стиральную машину

01:33

"Путин сдержал слово": Трамп впервые прокомментировал удар по энергетике Украины

01:03

Масштабы удивляют: где в Украине находится село, больше столицы ЕвропыВидео

00:01

Стартуют первые гонки: когда и где смотреть биатлон на Олимпиаде-2026 - расписание

03 февраля, вторник
23:47

Мирные переговоры: Белый дом определился со своими представителями в ОАЭ

22:56

Самый влиятельный после своего отца: в Ливии убили сына Муаммара Каддафи

22:27

"Ремонт займет значительное время": стратегическая ТЭЦ сильно повреждена после обстрелаФото

21:50

"Приехала скорая": что происходит с предательницей Лолитой Милявской

21:42

Графики изменены – как будут отключать свет в Днепре и области в среду, 4 февраляФото

21:27

3 ошибки в уходе за кожей, от которых нужно срочно отказаться

21:26

Трамп впервые отреагировал на нарушение Россией перемирия - что сказалВидео

Реклама
21:22

"Снова российский обман": Зеленский ожидает реакции США на удары оккупантов

21:11

Света не будет волнами: графики отключений для Запорожской области на 4 февраля

20:48

Черкасскую область накроют жесткие графики отключений - когда не будет света 4 февраля

20:38

Вышел трейлер фильма о Майкле Джексоне: в главной роли – племянник поп-короляВидео

20:27

Рассада больше не вытягивается: домашний "коктейль" сделает ее толстой и крепкойВидео

20:03

Можно ли не включать режим полета на телефоне в самолете: ответ стюардессы

19:33

Украинцам автоматически продлили 90% отсрочек онлайн - Минобороны

19:30

Доллар на распутье: как может измениться курс в ближайшее время, прогноз банкира

19:30

Тяжелая потеря: сын Грубича показался на могиле своей сестры

19:10

РФ применили рекордное количество баллистических средств поражения по Украинемнение

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сына
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт Миддлтон
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости Ровно
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять