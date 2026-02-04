"Губища накачала": что с собой сделала предательница Ани Лорак

Ани Лорак попала в немилость поклонников не только из-за неудачной песни.

Ани Лорак нарвалась на критику / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак

Российская певица Ани Лорак, которая родом из Украины, но предала родную страну и продолжает развлекать жителей страны-террористки РФ, презентовала новую песню.

На своей странице в соцсетях запроданка опубликовала видео, в котором предстала в открытом черном платье с разрезами, дополнив образ массивными золотыми серьгами. Также Лорак выбрала сдержанную прическу и яркий макияж.

Но поклонники певицы не оценили ни ее новую песню, ни ее внешний вид, написав негативные комментарии.

"Все песни как под копирку, я уже перестала их различать";

"Кошмар, губища накачала";

"Кто её визажист?";

"Теперь не только за клипы платить надо, а еще и за ботоферму с комплиментами", - отметили подписчики Лорак.

Отношения Ани Лорак с дочерью

Предательница Лорак часто жалеется на трудный переходной возраст дочери Софии, которую она родила от украинского бизнесмена турецкого происхождения Мурата Налчаджиоглу. Сейчас артистка состоит в браке с испанцем Исааком Виджраку, но, поговаривают, что София не нашла с ним общий язык и даже не была на свадьбе мамы с новым мужем на Мальдивах.

Ани Лорак с дочерью Софией / фото: instagram.com, Ани Лорак

О персоне: Ани Лорак Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

