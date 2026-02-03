Певица Ани Лорак заговорила об одиночестве со своими подписчиками.

Исаак Виджраку и Ани Лорак в браке не долго / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак

Российская певица Ани Лорак, продолжающая молчать о террористическом нападении РФ на родную Украину, намекнула на то, что в ее браке не все хорошо.

Так, предательница устроила сессию вопросов ответов на своей странице в Instagram. Таким образом Лорак пытается сделать популярным свою новую песню в террористической России. "Что интересно узнать о создании песни и клипа "Одинокая", - решила узнать продажная звезда.

Исаак Виджраку и Ани Лорак могут скоро расстаться / фото: instagram.com, Исаак Виджраку

Один из подписчиков Лорак спросил, что привлекло ее в этой песне. На что Лорак ответила, что особенно ей откликнулась фраза "стою на вершине одинокая". "Наверное припев, который мне показался очень эмоциональным и посыл: "одинокая стою на вершине". Мне кажется, что это очень отозвалось, этот месседж, и мне сразу захотелось ее исполнить", - в своей безграмотной манере прокомментировала Лорак.

Лорак заговорила об одиночестве / Скриншот Instagram/anilorak

Между тем, слухи о том, то в браке Лорак и ее йога-инструктора не все хорошо. Пишут, что пластичному мужу Лорак не хватает денег на иждивение. Более того, российские пропагандисты писали, что Исаак Виджраку раздражен тем, что Лорак тратит огромные суммы на свою проблемную дочь Софию.

О персоне: Ани Лорак Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

