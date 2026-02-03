Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

"Одинокая": Лорак сделала намек на свой неудачный брак

Алена Кюпели
3 февраля 2026, 12:12
71
Певица Ани Лорак заговорила об одиночестве со своими подписчиками.
Исаак Виджраку, Ани Лорак
Исаак Виджраку и Ани Лорак в браке не долго / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак

Кратко:

  • О чем заявила Лорак
  • Кому она дала такой ответ

Российская певица Ани Лорак, продолжающая молчать о террористическом нападении РФ на родную Украину, намекнула на то, что в ее браке не все хорошо.

Так, предательница устроила сессию вопросов ответов на своей странице в Instagram. Таким образом Лорак пытается сделать популярным свою новую песню в террористической России. "Что интересно узнать о создании песни и клипа "Одинокая", - решила узнать продажная звезда.

видео дня
Исаак Виджраку и Ани Лорак
Исаак Виджраку и Ани Лорак могут скоро расстаться / фото: instagram.com, Исаак Виджраку

Один из подписчиков Лорак спросил, что привлекло ее в этой песне. На что Лорак ответила, что особенно ей откликнулась фраза "стою на вершине одинокая". "Наверное припев, который мне показался очень эмоциональным и посыл: "одинокая стою на вершине". Мне кажется, что это очень отозвалось, этот месседж, и мне сразу захотелось ее исполнить", - в своей безграмотной манере прокомментировала Лорак.

Лорак заговорила об одиночестве
Лорак заговорила об одиночестве / Скриншот Instagram/anilorak

Между тем, слухи о том, то в браке Лорак и ее йога-инструктора не все хорошо. Пишут, что пластичному мужу Лорак не хватает денег на иждивение. Более того, российские пропагандисты писали, что Исаак Виджраку раздражен тем, что Лорак тратит огромные суммы на свою проблемную дочь Софию.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что в Нигерии стало известно о смерти начинающей певицы, звезды телепроекта "Голос", скончавшейся в субботу после укуса змеи в столице Абудже.

Накануне известный российский актер Николай Ткаченко поплатился за свое решение вступить в российскую оккупационную армию. РосСМИ сообщают, что актер погиб в районе Покровска.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Ани Лорак

Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Ани Лорак новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Сильнейший удар по энергетике в 2026 году: в ДТЭК сказали, что будет со светом

Сильнейший удар по энергетике в 2026 году: в ДТЭК сказали, что будет со светом

13:35Энергетика
В Украину идет потепление, но ненадолго: когда мороз ударит с новой силой

В Украину идет потепление, но ненадолго: когда мороз ударит с новой силой

12:37Синоптик
Минус РЭБ и центр FPV-дронов: ВСУ нанесли удары по ряду военных объектов РФ

Минус РЭБ и центр FPV-дронов: ВСУ нанесли удары по ряду военных объектов РФ

12:34Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Если снится покойный: что на самом деле хочет сказать душа

Если снится покойный: что на самом деле хочет сказать душа

Карта Deep State онлайн за 3 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 3 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

ВСУ ликвидировали звезду популярных российских сериалов — детали

ВСУ ликвидировали звезду популярных российских сериалов — детали

Отключение света в Украине — графики на 3 февраля (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 3 февраля (обновляется)

Доллар внезапно взлетел, а евро пошел на спад: новый курс валют на 3 февраля

Доллар внезапно взлетел, а евро пошел на спад: новый курс валют на 3 февраля

Последние новости

13:50

"Спочатку" или "з початку" - как правильно: ошибка, которую совершают почти все

13:46

"Начинается лучшая глава": Ольга Харлан объявила о беременности

13:35

Сильнейший удар по энергетике в 2026 году: в ДТЭК сказали, что будет со светомВидео

13:33

Ольга Сумская "прошлась" по бывшему мужу - детали

13:04

"Готовим образ": Monokate стала блондинкой перед финалом НацотбораВидео

Верифицировать все Starlink не удастся никогда, процесс будет измеряться годами – КорсунВерифицировать все Starlink не удастся никогда, процесс будет измеряться годами – Корсун
12:58

Не Киев: в Кремле придумали другую "столицу" Руси, где она былаВидео

12:54

Волонтеров приглашают пожить бесплатно на острове в Уэльсе: в чем "подвох"Видео

12:45

Передает тонкое психологическое состояние: что означает украинское слово "обава"

12:37

В Украину идет потепление, но ненадолго: когда мороз ударит с новой силой

Реклама
12:34

Минус РЭБ и центр FPV-дронов: ВСУ нанесли удары по ряду военных объектов РФ

12:29

"Что он с нами делает": Галкин засветил мощный торс на новом фото

12:23

"Я изящно": Дзидзьо впервые прокомментировал слухи о рождении у него ребенка

12:12

"Одинокая": Лорак сделала намек на свой неудачный брак

12:00

Как работала советская эстрада: кого разрешали слушать и почему

11:55

Гороскоп Таро на завтра 4 февраля: Овнам - победа в любви, Рыбам - не спешить

11:43

Много баллистики и Шахедов: Игнат раскрыл главные особенности новой атаки РФ

11:38

Опасная операция в Крыму: 2+2 покажет документальный фильм "Тени на грани"

11:33

Не только приговор за подкуп избирателей: экс-прокурор САП заявил, что директор НАБУ находился в розыске

11:33

Нацотбор на Евровидение 2026: где смотреть и как проголосовать за фаворитаВидео

11:25

Атака по сердцу Киева: РФ повредила музей возле "Родины-матери"Фото

Реклама
11:06

Укусили: умерла молодая и талантливая звезда "Голоса"Видео

10:54

РФ готовит крупное наступление на "крепостной пояс": в ISW назвали направления

10:41

Китайский гороскоп на завтра 4 февраля: Быкам - обида, Змеям - конфликты

10:38

Атлантический циклон надвигается на Житомирскую область: как изменится погода в регионе

10:30

-30° скуют Ровенскую область: когда ожидать спад экстремальных морозов

10:29

Путинист Киркоров обобрал Аллу Пугачеву: "Она вдалеке"

10:21

РФ атаковала юг Одесской области: 50 тысяч людей остались без света

10:09

Почему смартфон выключается на морозе и как этого избежать

09:50

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 3 февраля (обновляется)

09:49

Террор вместо дипломатии: РФ атаковала энергетику Украины десятками ракет и сотнями дроновФото

09:47

РФ атаковала ТЭЦ и ТЭС при -25°C: сотни тысяч семей остались без тепла - Шмыгаль

09:39

Украина и Запад согласовали военный ответ на срыв любого перемирия со стороны РФ - FT

09:37

"Будут хорошие новости": Трамп рассказал о переговорах с Путиным по Украине

09:20

"Кому ты говоришь": известный певец раскрыл правду о Виннике

09:03

После 3 февраля всё изменится: трем знакам зодиака станет заметно легче жить

08:50

Отключение света в Украине — графики на 3 февраля (обновляется)

08:37

РФ готовит повторный удар по Украине, самолеты снаряжены ракетами: что станет цельюФото

08:33

О чем на самом деле свидетельствует приезд Стива Уиткофа на переговоры в Абу-Дабимнение

08:26

Беспрецедентный удар по энергетике: Терехов раскрыл последствия ночной атаки РФ на Харьков

08:22

Карта Deep State онлайн за 3 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Реклама
08:14

Ночная атака РФ по Киеву: трое пострадавших, пожары и разрушения в пяти районах

07:49

Рекорд по запущенной баллистике: РФ била по энергетике сразу нескольких регионов Украины

06:35

Украина - под ударом дронов и ракет: какие области под угрозой

06:10

Гороскоп Таро на февраль 2026: Весам - доход, Скорпионам - перемены, Стрельцам - успех

06:10

РФ готовится к признанию Приднестровья независимым: что это означает для насмнение

06:00

Гороскоп на завтра 4 февраля: Скорпионам - новое знакомство, Рыбам - прибыль

05:31

Зачем в СССР строили круглые дома и почему люди хотели поскорее из них выехать

04:55

7 привычек родителей, которые заставляют взрослых детей переехать подальше

04:22

Что будет с ценами на крупы и масло: эксперт предупредил украинцев о нюансе

04:01

"Я употребляла": Лолиту откачивали от приступа из-за зависимости

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапЕлена ЗеленскаяСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения, кумС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять