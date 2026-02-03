Украина - под ударом дронов и ракет: какие области под угрозой

Утром в воздушном пространстве Украины фиксируются БПЛА и скоростные цели.

РФ осуществляет ракетно-дроновый удар по Украине с ночи 3 февраля / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

РФ запустила по Украине дроны и ракеты

Воздушные цели фиксируются в разных регионах Украины

Утром 3 февраля в Украине продолжается воздушная тревога. В воздушном пространстве Украины зафиксированы дроны, а также крылатые ракеты.

О том, что армия РФ осуществила пуски крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, в Воздушных силах сообщили в 05:27. С ночи продолжается атака БПЛА.

Как сообщает мониторинговый канал Розвідка України, по состояниюна 06:03 на территории страны зафиксированы около 20 БПЛА:

Ситуация по дронам в воздушном пространстве Украины по состоянию на 6:03. / t.me/Ukrainian_Intelligence

Тем временем в ВС ВСУ сообщили о скоростной цели в Сумской области курсом на Полтавщину.

В 06:19 в Воздушных силах сообщили о ракетах:

на границе Сумщины и Полтавщины, курс западный;

на Николаевщине, через Снегиревку северо-западным курсом;

на Сумщине - мимо Тростянца, Лебедин - курс западный.

Мониторинговый канал monitor пишет, что красная зона ракетной опасности распространяется вместе с движением крылатых ракет. Все группы ракет следуют западному курсу.

Курс движения крылатых ракет / t.me/war_monitor

Новые группы крылатых ракеты зафиксировали через Конотопский район Сумской области - курс западный.

В ВС ВСУ сообщают о ракетах на Полтавщине, Николаевщине (через Новую Одессу), Черниговщине (в направлении Лосиновки, Бобровицы).

Также сообщается о скоростной цели на Черниговщине - курс на Киевщину. Существует угроза применения баллистического вооружения из Брянска.

"Киев - в укрытие", - говорится с сообщении в 06:50.

Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

06:57 Ракеты в Киевской области - курсом на Триполье.

Известно о ракетпх на западе Кировоградщины – курс северо-западный. Ракеты также движутся мимо Умани, курс северо-западный. Скоростная цель замечена в Черниговской области, курс юго-западный.

07:03 Ракета мимо Яготина на Киевщине, курс южный.

В Винницкой области:

ракеты мимо Немиров - курс северо-западный;

ракеты мимо Гайсина, курс западный.

07:13 Доразведка по крылатым ракетам.

Атака на Украину - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 3 февраля в Киеве прогремела серия громких взрывов: оккупанты нанесли удар баллистическими ракетами, которые летели из Брянска. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что медики выезжают на вызовы в Днепровском и Деснянском районах. В Деснянском районе зафиксировано повреждение хозяйственных построек.

Позже стало известно, что Россия подняла в воздух стратегическую авиацию и вывела в море ракетоноситель. По меньшей мере четыре борта Ту-95МС находятся в районе Владимирской области и направляются к потенциальным пусковым рубежам в Саратовской области. До выхода в зону пуска крылатых ракет остается около часа.

Мониторинговые каналы анонсировали массированный удар в ближайшее время. Сообщалось, что враг может задействовать до 10 бомбардировщиков Ту-95МС, 7 самолетов МиГ-31К, 3 ракетоносца из порта Новороссийск и 3 стратегических бомбардировщика Ту-160 с авиабазы Украинка. Кроме того, в воздухе могут появиться многочисленные ударные дроны различных типов.

Удары РФ по Украине: эксперт сказал, кто может остановить оккупантов

Политолог Александр Леонов отметил, что Россию перед нанесением очередных ударов по энергообъектам в Украине не останавливает даже то, что впереди еще одна встреча сторон в Абу-Даби для установления мира.

Леонов отметил в эфире Киев24, что сегодня Украина уже четко знает, что доверять словам РФ нельзя. И такой же должна быть позиция Соединенных Штатов Америки, которые заявляют, что заинтересованы в окончании войны.

"Давление на теневой танкерный флот очень эффективно. И Россия этого боится, потому что именно таким образом она получает деньги. И в переговорном треке не хватает главного, чтобы США не только подталкивали стороны, в первую очередь Россию, к переговорам, а говорили: "у вас есть дедлайн, если не будут выполнены условия — усиление санкций", - подчеркнул политолог.

