Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Научные факты

"Ледник Судного дня" трещит по швам: угроза катастрофы прибрежных мегаполисов

Алексей Тесля
3 февраля 2026, 02:45
28
Гигантский ледник в Западной Антарктиде — один из самых нестабильных на планете.
Антарктида, ледник
Названы риски, связанные с "ледником Судного дня" / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/AJS1, Pixabay/Janvanbizar

Вы узнаете:

  • Учёные начали уникальное исследование в Антарктиде
  • "Ледник Судного дня" может стать причиной подъема уровня мирового океана

Ледник Туэйтс в Антарктике, прозванный "ледником Судного дня", может стать причиной подъема уровня мирового океана на 65 см, что приведет к затоплению прибрежных территорий.

Чтобы понять, как быстро он тает из-за теплых океанских вод, учёные начали уникальное исследование в Антарктиде, пишет Daily Mail.

видео дня

Этот гигантский ледник в Западной Антарктиде — один из самых нестабильных на планете, и его обрушение может иметь катастрофические последствия для мировых побережий. Однако, несмотря на его важность, данные о происходящих в нем процессах ограничены. Ученые особенно интересуются тем, как тёплая океанская вода воздействует на основание ледника, ускоряя его разрушение.

Ранее исследования проводились только на периферии ледника, из-за его трещин и труднодоступности центральной части. Однако, благодаря совместной экспедиции Британской антарктической службы и Корейского полярного исследовательского института, учёные добились прорыва. Они пробурили скважину глубиной 1000 метров в зоне, где ледник теряет связь с морским дном — ключевой области, где процессы таяния наиболее активны.

Используя уникальную технологию горячего бурения, учёные пробили канал в льду, через который опустили приборы для измерения температуры воды и течений подо льдом. Эти данные помогут понять, как океанские воды разрушают ледник и как быстро этот процесс может привести к его коллапсу.

Кроме того, команда собирает образцы донных осадков, чтобы проследить историю изменений ледника и спрогнозировать его будущее поведение. Эти исследования помогут улучшить климатические модели и дадут прибрежным странам время для подготовки к росту уровня моря.

Опасность деградации ледников: оценка специалистов

По словам ученых, гигантский ледяной массив Западной Антарктиды, занимающий около 760 тысяч квадратных миль, рискует утратить устойчивость. Увеличение концентрации углекислого газа в атмосфере подрывает прочность ледяного щита и заметно усиливает вероятность его крупномасштабного разрушения.

Ранее ученые показали, что будет с Украиной после таяния ледников. После того, как в мире растают все ледники, Одесса перестанет существовать, а Крым станет островом.

Главред ранее писал о том, что названа дата исчезновения африканских ледников. Африка находится на грани климатической катастрофы. Глобальное потепление уничтожит континент.

Больше новостей:

Об источнике: Daily Mail

Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

наука Антарктида
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ вывела ракетоносцы в море и подняла "Тушки": когда ожидать пуск ракет

РФ вывела ракетоносцы в море и подняла "Тушки": когда ожидать пуск ракет

02:57Война
Громкие взрывы в Киеве: оккупанты атакуют столицу баллистикой, первые подробности

Громкие взрывы в Киеве: оккупанты атакуют столицу баллистикой, первые подробности

01:25Война
В городах прогремела серия громких взрывов: враг атакует Украину БПЛА, что известно

В городах прогремела серия громких взрывов: враг атакует Украину БПЛА, что известно

00:52Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 2 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 2 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Если снится покойный: что на самом деле хочет сказать душа

Если снится покойный: что на самом деле хочет сказать душа

Отключение света в Украине — графики на 2 февраля (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 2 февраля (обновляется)

ВСУ ликвидировали звезду популярных российских сериалов — детали

ВСУ ликвидировали звезду популярных российских сериалов — детали

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 2 февраля (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 2 февраля (обновляется)

Последние новости

04:22

Что будет с ценами на крупы и масло: эксперт предупредил украинцев о нюансе

04:01

"Я употребляла": Лолиту откачивали от приступа из-за зависимости

03:32

Должны ли кошки выходить на улицу – ветеринар удивила признаниемВидео

02:57

РФ вывела ракетоносцы в море и подняла "Тушки": когда ожидать пуск ракет

02:45

"Ледник Судного дня" трещит по швам: угроза катастрофы прибрежных мегаполисов

Полный отказ от горячего водоснабжения неэффективен, это вынужденный шаг - ЛитвинПолный отказ от горячего водоснабжения неэффективен, это вынужденный шаг - Литвин
01:25

Громкие взрывы в Киеве: оккупанты атакуют столицу баллистикой, первые подробности

00:52

В городах прогремела серия громких взрывов: враг атакует Украину БПЛА, что известно

00:39

Часть пенсионеров может остаться без выплат на несколько месяцев – в чем причина

02 февраля, понедельник
23:54

Рассада без ошибок: благоприятные даты февраля-марта по лунному календарю 2026Видео

Реклама
23:23

"Моральные дегенераты": Сибига о предложении FIFA насчет отмены бойкота РФ

22:20

Отключение электроэнергии в Киеве и области 3 февраля: опубликованы графики

21:41

"В день смерти Кузьмы": Могилевская попала в серьезное ДТП, что известноВидео

21:38

Свет будет с перерывами: ДТЭК и ЦЭК обновили графики на вторник, 3 февраляФото

21:35

Фирташ, соратник Медведчука и не только: Зеленский сообщил о санкционных решениях

21:32

Как согреться в доме без отопления: названы неожиданные способы обогреть жильё

21:32

Как быстро очистить унитаз от стойкого налета: простое решение, которое стоит попробовать

21:01

РФ готовит массированный удар в ближайшее время: названы цели и города под угрозой

20:44

Часов со светом стало больше - когда не будет света в Черкасской области 3 февраля

20:27

Сантехник раскрыл главный секрет: простой трюк мгновенно убирает засор в трубеВидео

20:21

Когда не будет света в Запорожье и области - новые графики на 3 февраля

Реклама
20:03

Если авто долго простаивает: эксперты рассказали, как правильно заряжать аккумулятор

19:47

Днепр встретит февраль по-особенному: что готовит погода в ближайшие дни

19:39

"Поможет закончить войну в Украине": Индия останавливает покупку нефти РФ - Трамп

19:31

Не кот и не пёс: девушка завела необычного питомца и ее выбор взорвал Сеть

19:10

Борьба с баллистикой может стать одним из главных вызовов для Украинымнение

19:07

"Войну нужно заканчивать": Зеленский заявил о готовности к реальным шагамФото

19:04

Морозы начнут отступать: названа дата потепления

18:58

Ветеринары назвали 8 признаков того, что кот рад возвращению хозяина домой

18:57

Исторический удар: ВСУ впервые уничтожили "Солнцепёк" на территории РФ

18:49

Стратегическая отрасль РФ под угрозой: ЕС готовит жесткий пакет санкций

18:43

Пес во время прогулки сделал открытие века: какое сокровище он нашел и гдеВидео

18:36

Обыски не помешали: Uvape расширяет сеть по продаже нелегальных электронных сигарет

18:24

Важные объекты россиян взлетели на воздух: детали мощных ударов ВСУ по целям РФ

18:05

Демографический гигант: назван город, где живет больше людей, чем во всей Украине

18:03

Сразу несколько регионов сотрясало: в Украине произошло сильное землетрясение

17:52

Почему нельзя сушить одежду на батареях: привычка, которая вредит здоровью

17:47

Графики отключения света станут более жесткими - украинцам назвали причину

17:46

Эпоха Ярмоленко может завершиться: Костюк готовит неожиданного кандидата на фланг

17:32

В НАБУ показали россиянам, как влиять на госорганы без единого выстрела, – эксперт о конкурсе на руководителя таможни

17:19

РФ пытается прорвать оборону на границе: полковник назвал два направления

Реклама
17:17

Доллар внезапно взлетел, а евро пошел на спад: новый курс валют на 3 февраля

16:58

Ученые назвали продукты, которые незаметно повышают давление: что стоит убрать из рациона

16:56

Кремль согласился - названо место переговоров Путина и Зеленского, чего от них ждатьВидео

16:48

Свадьба победительницы "Холостяка" сорвалась: Инну Белень довели до слез

16:45

РФ на Донетчине сбросила авиабомбу на дом, где жила семья с детьми: есть погибшиеФото

16:28

Работа мечты на краю света: в Антарктиде открыли набор за солидную зарплату

16:05

Ударят морозы под -30°C: синоптик назвала дату экстремального похолодания

16:03

Человечество могло навсегда исчезнуть с лица Земли: что произошло 900 тысяч лет назад

15:47

СМИ выяснили доходы ЦПК Шабунина: более 8 млн долларов и всего один аудит за 14 лет

15:17

РФ почти готова к массированному удару, названа вероятная дата - угроза высокая

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Регионы
Новости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Сум
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять