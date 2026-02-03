"Ледник Судного дня" трещит по швам: угроза катастрофы прибрежных мегаполисов

Гигантский ледник в Западной Антарктиде — один из самых нестабильных на планете.

https://glavred.info/nauka/lednik-sudnogo-dnya-treshchit-po-shvam-ugroza-katastrofy-pribrezhnyh-megapolisov-10737497.html Ссылка скопирована

Названы риски, связанные с "ледником Судного дня" / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/AJS1, Pixabay/Janvanbizar

Вы узнаете:

Учёные начали уникальное исследование в Антарктиде

"Ледник Судного дня" может стать причиной подъема уровня мирового океана

Ледник Туэйтс в Антарктике, прозванный "ледником Судного дня", может стать причиной подъема уровня мирового океана на 65 см, что приведет к затоплению прибрежных территорий.

Чтобы понять, как быстро он тает из-за теплых океанских вод, учёные начали уникальное исследование в Антарктиде, пишет Daily Mail.

видео дня

Этот гигантский ледник в Западной Антарктиде — один из самых нестабильных на планете, и его обрушение может иметь катастрофические последствия для мировых побережий. Однако, несмотря на его важность, данные о происходящих в нем процессах ограничены. Ученые особенно интересуются тем, как тёплая океанская вода воздействует на основание ледника, ускоряя его разрушение.

Ранее исследования проводились только на периферии ледника, из-за его трещин и труднодоступности центральной части. Однако, благодаря совместной экспедиции Британской антарктической службы и Корейского полярного исследовательского института, учёные добились прорыва. Они пробурили скважину глубиной 1000 метров в зоне, где ледник теряет связь с морским дном — ключевой области, где процессы таяния наиболее активны.

Используя уникальную технологию горячего бурения, учёные пробили канал в льду, через который опустили приборы для измерения температуры воды и течений подо льдом. Эти данные помогут понять, как океанские воды разрушают ледник и как быстро этот процесс может привести к его коллапсу.

Кроме того, команда собирает образцы донных осадков, чтобы проследить историю изменений ледника и спрогнозировать его будущее поведение. Эти исследования помогут улучшить климатические модели и дадут прибрежным странам время для подготовки к росту уровня моря.

Опасность деградации ледников: оценка специалистов

По словам ученых, гигантский ледяной массив Западной Антарктиды, занимающий около 760 тысяч квадратных миль, рискует утратить устойчивость. Увеличение концентрации углекислого газа в атмосфере подрывает прочность ледяного щита и заметно усиливает вероятность его крупномасштабного разрушения.

Ранее ученые показали, что будет с Украиной после таяния ледников. После того, как в мире растают все ледники, Одесса перестанет существовать, а Крым станет островом.

Главред ранее писал о том, что названа дата исчезновения африканских ледников. Африка находится на грани климатической катастрофы. Глобальное потепление уничтожит континент.

Больше новостей:

Об источнике: Daily Mail Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред