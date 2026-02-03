Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

РФ вывела ракетоносцы в море и подняла "Тушки": когда ожидать пуск ракет

Руслан Иваненко
3 февраля 2026, 02:57обновлено 3 февраля, 04:41
338
ТУ, Корабль, Ракетный удар
/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Страна-агрессор Россия подняла в воздух стратегическую авиацию и вывела в море ракетоноситель, что может свидетельствовать о применении ракетного вооружения.

По данным мониторинговых каналов, по меньшей мере четыре борта Ту-95МС находятся в районе Владимирской области и направляются к потенциальным пусковым рубежам в Саратовской области. До выхода в зону пуска крылатых ракет остается около часа.

Аналитики отмечают, что в акваторию Черного моря был выведен один надводный ракетоноситель с максимально возможным залпом до восьми крылатых ракет морского базирования типа "Калибр". По их словам, есть вероятность дополнительных выходов для боевого применения.

видео дня

По обновленной информации мониторинга, ожидается прибытие бортов Ту-95МС на первую потенциальную "пусковую" локацию в течение следующих 40 минут. Кроме того, на пусковые рубежи в Брянской области вышли самолеты Ту-22М3. Не исключены дополнительные пуски крылатых ракет Х-32.

"После определенного периода в последнее время борта из Оленья снова проявляют активность", — сообщают источники.

Стабильно отмечаются также коммуникации со стороны бортов Дальнего Востока, что, вероятно, указывает на подход к пусковым зонам.

По состоянию на 04:32 зафиксирован вылет еще как минимум одного борта стратегической авиации с аэродрома "Дягилево". Вероятно, он будет осуществлять пуски крылатых ракет с пусковых рубежей в районе Рязани-Тамбова, параллельно с бортами в акватории Каспийского моря.

Мониторинг отмечает, что в настоящее время в воздухе находится 5 бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" и 1 борт Ту-95МС с аэродрома "Дягилево". Информация о 2 бортах Ту-160 с аэродрома "Украинка" отсутствует.

Новость дополняется. . . . . .

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ вывела ракетоносцы в море и подняла "Тушки": когда ожидать пуск ракет

РФ вывела ракетоносцы в море и подняла "Тушки": когда ожидать пуск ракет

02:57Война
Громкие взрывы в Киеве: оккупанты атакуют столицу баллистикой, первые подробности

Громкие взрывы в Киеве: оккупанты атакуют столицу баллистикой, первые подробности

01:25Война
В городах прогремела серия громких взрывов: враг атакует Украину БПЛА, что известно

В городах прогремела серия громких взрывов: враг атакует Украину БПЛА, что известно

00:52Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 2 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 2 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Если снится покойный: что на самом деле хочет сказать душа

Если снится покойный: что на самом деле хочет сказать душа

Отключение света в Украине — графики на 2 февраля (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 2 февраля (обновляется)

ВСУ ликвидировали звезду популярных российских сериалов — детали

ВСУ ликвидировали звезду популярных российских сериалов — детали

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 2 февраля (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 2 февраля (обновляется)

Последние новости

04:22

Что будет с ценами на крупы и масло: эксперт предупредил украинцев о нюансе

04:01

"Я употребляла": Лолиту откачивали от приступа из-за зависимости

03:32

Должны ли кошки выходить на улицу – ветеринар удивила признаниемВидео

02:57

РФ вывела ракетоносцы в море и подняла "Тушки": когда ожидать пуск ракет

02:45

"Ледник Судного дня" трещит по швам: угроза катастрофы прибрежных мегаполисов

Полный отказ от горячего водоснабжения неэффективен, это вынужденный шаг - ЛитвинПолный отказ от горячего водоснабжения неэффективен, это вынужденный шаг - Литвин
01:25

Громкие взрывы в Киеве: оккупанты атакуют столицу баллистикой, первые подробности

00:52

В городах прогремела серия громких взрывов: враг атакует Украину БПЛА, что известно

00:39

Часть пенсионеров может остаться без выплат на несколько месяцев – в чем причина

02 февраля, понедельник
23:54

Рассада без ошибок: благоприятные даты февраля-марта по лунному календарю 2026Видео

Реклама
23:23

"Моральные дегенераты": Сибига о предложении FIFA насчет отмены бойкота РФ

22:20

Отключение электроэнергии в Киеве и области 3 февраля: опубликованы графики

21:41

"В день смерти Кузьмы": Могилевская попала в серьезное ДТП, что известноВидео

21:38

Свет будет с перерывами: ДТЭК и ЦЭК обновили графики на вторник, 3 февраляФото

21:35

Фирташ, соратник Медведчука и не только: Зеленский сообщил о санкционных решениях

21:32

Как согреться в доме без отопления: названы неожиданные способы обогреть жильё

21:32

Как быстро очистить унитаз от стойкого налета: простое решение, которое стоит попробовать

21:01

РФ готовит массированный удар в ближайшее время: названы цели и города под угрозой

20:44

Часов со светом стало больше - когда не будет света в Черкасской области 3 февраля

20:27

Сантехник раскрыл главный секрет: простой трюк мгновенно убирает засор в трубеВидео

20:21

Когда не будет света в Запорожье и области - новые графики на 3 февраля

Реклама
20:03

Если авто долго простаивает: эксперты рассказали, как правильно заряжать аккумулятор

19:47

Днепр встретит февраль по-особенному: что готовит погода в ближайшие дни

19:39

"Поможет закончить войну в Украине": Индия останавливает покупку нефти РФ - Трамп

19:31

Не кот и не пёс: девушка завела необычного питомца и ее выбор взорвал Сеть

19:10

Борьба с баллистикой может стать одним из главных вызовов для Украинымнение

19:07

"Войну нужно заканчивать": Зеленский заявил о готовности к реальным шагамФото

19:04

Морозы начнут отступать: названа дата потепления

18:58

Ветеринары назвали 8 признаков того, что кот рад возвращению хозяина домой

18:57

Исторический удар: ВСУ впервые уничтожили "Солнцепёк" на территории РФ

18:49

Стратегическая отрасль РФ под угрозой: ЕС готовит жесткий пакет санкций

18:43

Пес во время прогулки сделал открытие века: какое сокровище он нашел и гдеВидео

18:36

Обыски не помешали: Uvape расширяет сеть по продаже нелегальных электронных сигарет

18:24

Важные объекты россиян взлетели на воздух: детали мощных ударов ВСУ по целям РФ

18:05

Демографический гигант: назван город, где живет больше людей, чем во всей Украине

18:03

Сразу несколько регионов сотрясало: в Украине произошло сильное землетрясение

17:52

Почему нельзя сушить одежду на батареях: привычка, которая вредит здоровью

17:47

Графики отключения света станут более жесткими - украинцам назвали причину

17:46

Эпоха Ярмоленко может завершиться: Костюк готовит неожиданного кандидата на фланг

17:32

В НАБУ показали россиянам, как влиять на госорганы без единого выстрела, – эксперт о конкурсе на руководителя таможни

17:19

РФ пытается прорвать оборону на границе: полковник назвал два направления

Реклама
17:17

Доллар внезапно взлетел, а евро пошел на спад: новый курс валют на 3 февраля

16:58

Ученые назвали продукты, которые незаметно повышают давление: что стоит убрать из рациона

16:56

Кремль согласился - названо место переговоров Путина и Зеленского, чего от них ждатьВидео

16:48

Свадьба победительницы "Холостяка" сорвалась: Инну Белень довели до слез

16:45

РФ на Донетчине сбросила авиабомбу на дом, где жила семья с детьми: есть погибшиеФото

16:28

Работа мечты на краю света: в Антарктиде открыли набор за солидную зарплату

16:05

Ударят морозы под -30°C: синоптик назвала дату экстремального похолодания

16:03

Человечество могло навсегда исчезнуть с лица Земли: что произошло 900 тысяч лет назад

15:47

СМИ выяснили доходы ЦПК Шабунина: более 8 млн долларов и всего один аудит за 14 лет

15:17

РФ почти готова к массированному удару, названа вероятная дата - угроза высокая

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Регионы
Новости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Сум
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять