РФ вывела ракетоносцы в море и подняла "Тушки": когда ожидать пуск ракет

Страна-агрессор Россия подняла в воздух стратегическую авиацию и вывела в море ракетоноситель, что может свидетельствовать о применении ракетного вооружения.
По данным мониторинговых каналов, по меньшей мере четыре борта Ту-95МС находятся в районе Владимирской области и направляются к потенциальным пусковым рубежам в Саратовской области. До выхода в зону пуска крылатых ракет остается около часа.
Аналитики отмечают, что в акваторию Черного моря был выведен один надводный ракетоноситель с максимально возможным залпом до восьми крылатых ракет морского базирования типа "Калибр". По их словам, есть вероятность дополнительных выходов для боевого применения.
По обновленной информации мониторинга, ожидается прибытие бортов Ту-95МС на первую потенциальную "пусковую" локацию в течение следующих 40 минут. Кроме того, на пусковые рубежи в Брянской области вышли самолеты Ту-22М3. Не исключены дополнительные пуски крылатых ракет Х-32.
"После определенного периода в последнее время борта из Оленья снова проявляют активность", — сообщают источники.
Стабильно отмечаются также коммуникации со стороны бортов Дальнего Востока, что, вероятно, указывает на подход к пусковым зонам.
По состоянию на 04:32 зафиксирован вылет еще как минимум одного борта стратегической авиации с аэродрома "Дягилево". Вероятно, он будет осуществлять пуски крылатых ракет с пусковых рубежей в районе Рязани-Тамбова, параллельно с бортами в акватории Каспийского моря.
Мониторинг отмечает, что в настоящее время в воздухе находится 5 бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" и 1 борт Ту-95МС с аэродрома "Дягилево". Информация о 2 бортах Ту-160 с аэродрома "Украинка" отсутствует.
Новость дополняется.
