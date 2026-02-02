РФ на Донетчине сбросила авиабомбу на дом, где жила семья с детьми: есть погибшие

Россияне атаковали дом в Алексеево-Дружковке, в котором жила семья с детьми.

РФ сбросила авиабомбу на частный дом в Донецкой области / Коллаж: Главред, фото: прокуратура

В поселке Алексеево-Дружковка Донецкой области войска армии РФ сбросили авиабомбу на жилой дом, где находилась семья из 5 человек.

Двое гражданских погибли, еще трое ранены, среди них двое детей. Об этом сообщает прокуратура Донецкой области и глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

"1 февраля 2026 года в 23:30 российские войска сбросили авиабомбу на поселок Алексеево-Дружковка. "ФАБ-250" с модулем УМПК попал в частный дом, в котором проживала семья", - говорится в сообщении.

В прокуратуре сообщают, что в результате вражеской атаки погибли 44-летний мужчина и его 23-летний сын. Его 42-летняя мать, 11-летний брат и 16-летняя сестра получили телесные повреждения.

У пострадавших диагностированы переломы, минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Мальчик находится в больнице в тяжелом состоянии.

Отмечается, что пострадавшие госпитализированы. Домовладение разрушено полностью.

Глава ОГА Филашкин подчеркнул, что эта семья в ноябре прошлого года была эвакуирована в Одесскую область, но в декабре самовольно вернулась в прифронтовую Алексеево-Дружковку.

Он в очередной раз призвал родителей эвакуироваться и не подвергать детей опасности.

Россияне стягивают силы в Донецкую область

Спикер 11-го армейского корпуса Дмитрий Запорожец ранее сообщал, что страна-агрессор Россия сосредоточила около 80 тыс. личного состава войск в Донецкой области для активизации наступления на Славянск и Краматорск.

"Есть данные от разведки, что противник будет пытаться усилить давление именно на Славянском направлении. В свое время, после того, как мы были вынуждены отойти от Севера, противник там начал активно накапливать личный состав, постоянно осуществляет туда перемещения, логистику", - подчеркнул он.

Российские атаки на Украину - последние новости

Напомним, Главред писал, что россияне днем 2 февраля ударными беспилотниками обстреляли рынок в Харькове. Предварительно известно о двух пострадавших в результате обстрела.

Кроме того, в ночь на 2 февраля страна-агрессор Россия атаковала Черкасскую область. Под прицелом этой ночью оказались жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. По предварительным данным, есть четверо травмированных.

Напомним, российские оккупационные войска нанесли удар дроном недалеко от служебного автобуса одного из предприятий. Уже известно о более чем десятке погибших.

О персоне: Вадим Филашкин Вадим Филашкин — украинский государственный деятель, глава Донецкой областной государственной администрации с 27 декабря 2023 года. В прошлом — заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Донецкой области и заместитель главы Донецкой областной государственной администрации, пишет Википедия.

