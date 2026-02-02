Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ на Донетчине сбросила авиабомбу на дом, где жила семья с детьми: есть погибшие

Инна Ковенько
2 февраля 2026, 16:45
39
Россияне атаковали дом в Алексеево-Дружковке, в котором жила семья с детьми.
РФ сбросила авиабомбу на частный дом в Донецкой области
РФ сбросила авиабомбу на частный дом в Донецкой области / Коллаж: Главред, фото: прокуратура

В поселке Алексеево-Дружковка Донецкой области войска армии РФ сбросили авиабомбу на жилой дом, где находилась семья из 5 человек.

Двое гражданских погибли, еще трое ранены, среди них двое детей. Об этом сообщает прокуратура Донецкой области и глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

"1 февраля 2026 года в 23:30 российские войска сбросили авиабомбу на поселок Алексеево-Дружковка. "ФАБ-250" с модулем УМПК попал в частный дом, в котором проживала семья", - говорится в сообщении.

видео дня

  • РФ на Донеччині скинула авіабомбу на будинок, де була сім'я з 5 людей
    РФ на Донеччині скинула авіабомбу на будинок, де була сім'я з 5 людей Фото: прокуратура
  • РФ на Донеччині скинула авіабомбу на будинок, де була сім'я з 5 людей
    РФ на Донеччині скинула авіабомбу на будинок, де була сім'я з 5 людей Фото: прокуратура
  • РФ на Донеччині скинула авіабомбу на будинок, де була сім'я з 5 людей
    РФ на Донеччині скинула авіабомбу на будинок, де була сім'я з 5 людей Фото: прокуратура
  • РФ на Донеччині скинула авіабомбу на будинок, де була сім'я з 5 людей
    РФ на Донеччині скинула авіабомбу на будинок, де була сім'я з 5 людей Фото: прокуратура

В прокуратуре сообщают, что в результате вражеской атаки погибли 44-летний мужчина и его 23-летний сын. Его 42-летняя мать, 11-летний брат и 16-летняя сестра получили телесные повреждения.

У пострадавших диагностированы переломы, минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Мальчик находится в больнице в тяжелом состоянии.

Отмечается, что пострадавшие госпитализированы. Домовладение разрушено полностью.

Глава ОГА Филашкин подчеркнул, что эта семья в ноябре прошлого года была эвакуирована в Одесскую область, но в декабре самовольно вернулась в прифронтовую Алексеево-Дружковку.

Он в очередной раз призвал родителей эвакуироваться и не подвергать детей опасности.

Россияне стягивают силы в Донецкую область

Спикер 11-го армейского корпуса Дмитрий Запорожец ранее сообщал, что страна-агрессор Россия сосредоточила около 80 тыс. личного состава войск в Донецкой области для активизации наступления на Славянск и Краматорск.

"Есть данные от разведки, что противник будет пытаться усилить давление именно на Славянском направлении. В свое время, после того, как мы были вынуждены отойти от Севера, противник там начал активно накапливать личный состав, постоянно осуществляет туда перемещения, логистику", - подчеркнул он.

Российские атаки на Украину - последние новости

Напомним, Главред писал, что россияне днем 2 февраля ударными беспилотниками обстреляли рынок в Харькове. Предварительно известно о двух пострадавших в результате обстрела.

Кроме того, в ночь на 2 февраля страна-агрессор Россия атаковала Черкасскую область. Под прицелом этой ночью оказались жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. По предварительным данным, есть четверо травмированных.

Напомним, российские оккупационные войска нанесли удар дроном недалеко от служебного автобуса одного из предприятий. Уже известно о более чем десятке погибших.

Читайте также:

О персоне: Вадим Филашкин

Вадим Филашкин — украинский государственный деятель, глава Донецкой областной государственной администрации с 27 декабря 2023 года. В прошлом — заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Донецкой области и заместитель главы Донецкой областной государственной администрации, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Донецка авиабомба
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ пытается прорвать оборону на границе: полковник назвал два направления

РФ пытается прорвать оборону на границе: полковник назвал два направления

17:19Украина
Доллар внезапно взлетел, а евро пошел на спад: новый курс валют на 3 февраля

Доллар внезапно взлетел, а евро пошел на спад: новый курс валют на 3 февраля

17:17Экономика
Кремль согласился - названо место переговоров Путина и Зеленского, чего от них ждать

Кремль согласился - названо место переговоров Путина и Зеленского, чего от них ждать

16:56Война
Реклама

Популярное

Ещё
Почти 270 лет называется в честь внука Екатерины II - что это за город Украины

Почти 270 лет называется в честь внука Екатерины II - что это за город Украины

Карта Deep State онлайн за 2 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 2 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Слова "першит" не существует в украинском языке: как сказать правильно

Слова "першит" не существует в украинском языке: как сказать правильно

Отключение света в Украине — графики на 2 февраля (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 2 февраля (обновляется)

Четыре знака зодиака станут любимцами фортуны: большая удача уже рядом

Четыре знака зодиака станут любимцами фортуны: большая удача уже рядом

Последние новости

17:32

В НАБУ показали россиянам, как влиять на госорганы без единого выстрела, – эксперт о конкурсе на руководителя таможни

17:19

РФ пытается прорвать оборону на границе: полковник назвал два направления

17:17

Доллар внезапно взлетел, а евро пошел на спад: новый курс валют на 3 февраля

16:58

Ученые назвали продукты, которые незаметно повышают давление: что стоит убрать из рациона

16:56

Кремль согласился - названо место переговоров Путина и Зеленского, чего от них ждатьВидео

Полный отказ от горячего водоснабжения неэффективен, это вынужденный шаг - ЛитвинПолный отказ от горячего водоснабжения неэффективен, это вынужденный шаг - Литвин
16:48

Свадьба победительницы "Холостяка" сорвалась: Инну Белень довели до слез

16:45

РФ на Донетчине сбросила авиабомбу на дом, где жила семья с детьми: есть погибшиеФото

16:28

Работа мечты на краю света: в Антарктиде открыли набор за солидную зарплату

16:05

Ударят морозы под -30°C: синоптик назвала дату экстремального похолодания

Реклама
16:03

Человечество могло навсегда исчезнуть с лица Земли: что произошло 900 тысяч лет назад

15:47

СМИ выяснили доходы ЦПК Шабунина: более 8 млн долларов и всего один аудит за 14 лет

15:17

РФ почти готова к массированному удару, названа вероятная дата - угроза высокая

15:17

В Харькове россияне обстреляли рынок с людьми: есть попадания и пострадавшие

15:10

ВСУ ликвидировали звезду популярных российских сериалов — детали

14:59

Как по приметам на Сретение понять, когда придет весна

14:42

В Полтавской области держится лютый холод: когда мороз пойдет на спад

14:23

Электрик рассказал, как правильно подключать генератор к дому

14:16

Энергетики восстановили состояние энергосистемы после аварии - Зеленский

14:11

Удары "Цирконом" и "Орешником" направлены не на фронт: Игнат назвал истинную цель

14:00

Если снится покойный: что на самом деле хочет сказать душа

Реклама
13:58

"Особенно не хватает": Могилевская трогательно обратилась к погибшему СкрябинуВидео

13:57

"Альоша" - не украинское имя: как звучит правильная форма и откуда она происходит

13:21

Ситуация сложная: оккупанты пытаются окружить стратегический город - Трегубов

13:15

Вкусно, сытно и дешево: рецепт идеального супа за 20 минут

12:54

Переговоры Зеленского и Путина возможны: в Кремле назвали ультимативное условие

12:46

Более полувека назывался в честь Красной армии - что это за город Украины

12:46

"Встретились на болотах": Осадчая прошлась по Елке и ее украинском муже

12:35

Стильно, бюджетно и уникально: какие вещи нужно всегда покупать в секонд-хэнде

12:34

Начались массовые отключения света: где введены ограничения

12:18

Как спасти продукты во время отключений света: секретный трюк от Клопотенко

12:00

Миф или реальная угроза: откуда взялся страх перед пятницей 13-го

11:52

Семья Степана Гиги ответила на нападки: "Важно сказать прямо"

11:45

В Украине ввели "белый список" Starlink: кому отключат терминалы

11:44

Энергетическое перемирие завершилось: в Минэнерго сообщили о новой волне атак

11:05

Покоряют сердца мгновенно: три самых притягательных знака зодиака

10:41

Китайский гороскоп на завтра 3 февраля: Крысам - проблема, Тиграм - решение

10:37

РФ готовит новые удары по Украине: политолог объяснил, кто может остановить врага

10:30

Не семья, а биоматериал: Максакова раскрыла, зачем Путину дети от КабаевойВидео

10:18

Jerry Heil и Кажанна поставили окончательную точку в скандале — что произошло

09:47

В Одессу идут сильные морозы и ветер: когда наконец потеплеет

Реклама
09:42

Силы обороны осуществили контрнаступление: в ISW оценили ход боев на фронте

09:19

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 2 февраля (обновляется)

09:07

Самый удачный день месяца для каждого знака зодиака в феврале 2026

08:36

РФ захватила 245 кв. км в январе и продвинулась на Запорожье - DeepState

08:35

РФ массированно атаковала Черкассы и область: есть пострадавшие, вспыхнули пожары

08:15

Отключение света в Украине — графики на 2 февраля (обновляется)

08:10

Почему самое большое зло – это именно неудачник Путин, а не его свитамнение

08:10

Карта Deep State онлайн за 2 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

07:36

Европе нужен контакт с Кремлем: во Франции сделали громкое заявление

07:03

Трамп сказал, кто будет останавливать войны в мире после него: неожиданное заявление

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапЕлена ЗеленскаяСофия Ротару
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения, кумС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять