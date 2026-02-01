Укр
Новый раунд переговоров с участием РФ: Зеленский назвал место и дату встречи

Алексей Тесля
1 февраля 2026, 20:45
Украинская делегация отправится для участия в трехсторонних переговорах о мире.
Владимир Зеленский прокомментировал предстоящий новый раунд переговоров / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ОП

Главное:

  • Украинская делегация отправится в ОАЭ для участия в трехсторонних переговорах
  • Состоится новая встреча на следующей неделе, в среду и четверг

Украинская переговорная команда завтра проведет подготовительное совещание для согласования рамок будущих переговоров и всех организационных деталей, заявил президент Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что 2 февраля украинская делегация отправится в Объединенные Арабские Эмираты для участия в трехсторонних переговорах, запланированных на среду и четверг предстоящей недели.

"Был доклад нашей переговорной команды. Уже есть договоренность о встрече - трехсторонней - на должном уровне. Состоится эта встреча на следующей неделе, как планируем, в среду и четверг. В Эмиратах, как и в прошлый раз", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский добавил, что на понедельник назначено совещание для согласования рамок разговора и подготовки к переговорам, а команда уже вечером понедельника отправится в путь.

"Многие лидеры, разные страны с нами в этом процессе, поддерживают Украину, и фактически ежедневно мы координируемся. В феврале будет достаточно серьезная наша внешнеполитическая активность, и уже со завтрашнего дня - контакты и встречи", - говорится в заявлении президента.

Мирный план США из 20 пунктов
Перспективы мирных переговоров: мнение аналитика

Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач отмечает, что нынешние контакты между Украиной, Россией и США остаются скорее протокольными и не приводят к ощутимым результатам. По его оценке, эффективность диалога сдерживают как формат встреч, так и уровень представительства сторон.

Эксперт считает, что переход к содержательным переговорам возможен лишь при совпадении нескольких факторов — в частности, при ослаблении позиций России, усилении международного давления и готовности сторон к компромиссам. В таком случае первые реальные подвижки в сторону мирного урегулирования могут начаться не ранее весны 2026 года.

Ранее сообщалось о том, что Кремль не видит реальных шансов на прорыв в мирных переговорах. Источники издания сообщают, что территориальный вопрос остается основным камнем преткновения.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что западные союзники смогут предоставить гарантии безопасности Украине, но только после того, как на это даст согласие страна-агрессор Россия.

Как ранее сообщал Главред, представители российской делегации на переговорах демонстрируют более прагматичный подход к поиску путей завершения войны, чем это следует из публичных заявлений Кремля.

О персоне: Владимир Горбач

Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины.

Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

