Днепр и область вновь переходят на графики: как будут отключать свет 19 марта

Следите за обновлениями графика в течение суток, так как отключения могут меняться.

ДТЭК и ЦЭК обеспечивают выполнение графиков отключений / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

В четверг, 19 марта, в Днепре и области вновь вводятся графики стабилизационных отключений электроэнергии. Они будут действовать с 08:00 до 21:00. Свет будут отключать в подавляющем большинстве районов.

В Днепропетровской области реализацию графиков отключений обеспечивают операторы систем распределения — ДТЭК и ЦЭК.

Графики отключений для абонентов ДТЭК

1.1 очередь: 09:00 – 12:30, 19:30 – 21:00

1.2 очередь: 19:30 – 21:00

2.1 очередь: 09:00 – 12:30

2.2 очередь: 09:00 – 12:30

3.1 очередь: 12:30 – 16:00

3.2 очередь: 12:30 – 16:00

4.1 очередь: 12:30 – 16:00

4.2 очередь: Свет будет весь день

5.1 очередь: 08:00 – 09:00, 16:00 – 19:30

5.2 очередь: 16:00 – 17:00

6.1 очередь: 08:00 – 09:00, 16:00 – 19:30

6.2 очередь: 08:00 – 09:00

Узнать точное время отключения для конкретного адреса можно через онлайн-сервисы на официальном сайте ДТЭК.

Графики отключений для абонентов ЦЭК

1.1 очередь: 12:30 – 16:00

1.2 очередь: 12:30 – 16:00

2.1 очередь: Свет будет весь день

2.2 очередь: 12:30 – 16:00

3.1 очередь: 08:00 – 09:00, 16:00 – 17:00

3.2 очередь: 08:00 – 09:00

4.1 очередь: 16:00 – 19:30

4.2 очередь: 08:00 – 09:00, 16:00 – 19:30

5.1 очередь: 09:00 – 12:30, 19:30 – 21:00

5.2 очередь: 09:00 – 12:30

6.1 очередь: 19:30 – 21:00

6.2 очередь: 09:00 – 12:30

Энергетики советуют жителям экономно использовать электроэнергию, особенно в часы пиковой нагрузки. Кроме того, график может меняться в течение суток по распоряжению НЭК "Укрэнерго".

Очереди отключений света / Инфографика: Главред

Расположение "Пункт несокрушимости"

Во время плановых отключений электроэнергии жители Днепропетровской области могут посетить "Пункты несокрушимости". Они работают в помещениях районных военных администраций, старостатов и городских советов в рабочее время.

В пунктах можно согреться, воспользоваться электричеством и водой, подзарядить гаджеты, выпить горячий чай и отдохнуть.

Актуальный перечень адресов и график работы пунктов можно найти на официальном сайте Днепропетровской областной военной администрации.

Как ранее писал Главред, в Днепропетровской области, несмотря на войну, продолжает работать транспортная система. Сейчас в регионе функционирует 239 внутриобластных автобусных маршрутов.

Также в Днепре в течение недели ожидается переменчивая мартовская погода с умеренными температурами, периодической облачностью и отдельными осадками. По прогнозу метеорологического сервиса Sinoptik, температура днем будет колебаться примерно от +7 до +10 градусов, а ночью опускаться до +2…+4 градусов.

Напомним, что в ночь на 10 марта страна-агрессор РФ атаковала Днепр. Ближе к полуночи были слышны взрывы. В результате атаки пострадали многоэтажка и банк. Есть раненые, среди них — ребенок. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

Об источнике: ДТЭК ДТЭК (ранее — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины. Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

