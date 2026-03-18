Днепр и область вновь переходят на графики: как будут отключать свет 19 марта

Кратко:
- 19 марта в Днепре и области будут отключать свет
- Графики будут действовать с 08:00 до 21:00 в большинстве районов
- Отключения обеспечивают операторы ДТЭК и ЦЭК
В четверг, 19 марта, в Днепре и области вновь вводятся графики стабилизационных отключений электроэнергии. Они будут действовать с 08:00 до 21:00. Свет будут отключать в подавляющем большинстве районов.
В Днепропетровской области реализацию графиков отключений обеспечивают операторы систем распределения — ДТЭК и ЦЭК.
Графики отключений для абонентов ДТЭК
1.1 очередь: 09:00 – 12:30, 19:30 – 21:00
1.2 очередь: 19:30 – 21:00
2.1 очередь: 09:00 – 12:30
2.2 очередь: 09:00 – 12:30
3.1 очередь: 12:30 – 16:00
3.2 очередь: 12:30 – 16:00
4.1 очередь: 12:30 – 16:00
4.2 очередь: Свет будет весь день
5.1 очередь: 08:00 – 09:00, 16:00 – 19:30
5.2 очередь: 16:00 – 17:00
6.1 очередь: 08:00 – 09:00, 16:00 – 19:30
6.2 очередь: 08:00 – 09:00
Узнать точное время отключения для конкретного адреса можно через онлайн-сервисы на официальном сайте ДТЭК.
Графики отключений для абонентов ЦЭК
1.1 очередь: 12:30 – 16:00
1.2 очередь: 12:30 – 16:00
2.1 очередь: Свет будет весь день
2.2 очередь: 12:30 – 16:00
3.1 очередь: 08:00 – 09:00, 16:00 – 17:00
3.2 очередь: 08:00 – 09:00
4.1 очередь: 16:00 – 19:30
4.2 очередь: 08:00 – 09:00, 16:00 – 19:30
5.1 очередь: 09:00 – 12:30, 19:30 – 21:00
5.2 очередь: 09:00 – 12:30
6.1 очередь: 19:30 – 21:00
6.2 очередь: 09:00 – 12:30
Энергетики советуют жителям экономно использовать электроэнергию, особенно в часы пиковой нагрузки. Кроме того, график может меняться в течение суток по распоряжению НЭК "Укрэнерго".
Расположение "Пункт несокрушимости"
Во время плановых отключений электроэнергии жители Днепропетровской области могут посетить "Пункты несокрушимости". Они работают в помещениях районных военных администраций, старостатов и городских советов в рабочее время.
В пунктах можно согреться, воспользоваться электричеством и водой, подзарядить гаджеты, выпить горячий чай и отдохнуть.
Актуальный перечень адресов и график работы пунктов можно найти на официальном сайте Днепропетровской областной военной администрации.
Другие новости Днепра
Как ранее писал Главред, в Днепропетровской области, несмотря на войну, продолжает работать транспортная система. Сейчас в регионе функционирует 239 внутриобластных автобусных маршрутов.
Также в Днепре в течение недели ожидается переменчивая мартовская погода с умеренными температурами, периодической облачностью и отдельными осадками. По прогнозу метеорологического сервиса Sinoptik, температура днем будет колебаться примерно от +7 до +10 градусов, а ночью опускаться до +2…+4 градусов.
Напомним, что в ночь на 10 марта страна-агрессор РФ атаковала Днепр. Ближе к полуночи были слышны взрывы. В результате атаки пострадали многоэтажка и банк. Есть раненые, среди них — ребенок. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.
Об источнике: ДТЭК
ДТЭК (ранее — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.
Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.
