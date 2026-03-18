Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Ударили по заводам и самолетам, есть прилеты - Генштаб раскрыл детали атаки на Россию

Юрий Берендий
18 марта 2026, 17:59обновлено 18 марта, 18:39
Силы обороны Украины нанесли удары по объектам российского авиационного комплекса, повредив самолеты и ангары; масштабы ущерба в настоящее время уточняются.
Ударили по заводам и самолетам, есть прилеты - Генштаб раскрыл детали атаки на Россию
Генеральный штаб раскрыл подробности массированной атаки на Россию / Коллаж: Главред, фото: Генеральный штаб ВСУ, скриншот из видео

О чем идет речь в материале:

  • Силы обороны нанесли удар по авиастроительным и авиаремонтным заводам России
  • Самолеты получили повреждения различной степени тяжести
  • Последствия атак уточняются

Силы обороны Украины нанесли удары по авиационным предприятиям на территории России. Речь идет об авиастроительном заводе "Авиастар" в Ульяновской области и авиаремонтном заводе в Новгородской области. О результатах ударов 16 и 17 марта сообщил Генштаб ВСУ.

Не пропустите важное - присоединяйтесь к нам в WhatsApp.

видео дня

Отмечается, что 16 марта украинские подразделения поразили инфраструктуру предприятия "Авиастар" в районе Ульяновска с целью снижения возможностей российского военно-промышленного комплекса.

Завод входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации, входящей в структуру "Ростех", и занимается производством военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А, самолетов-заправщиков Ил-78М-90А, а также обслуживанием тяжелых транспортных самолетов Ан-124 "Руслан".

"По предварительной информации, поражены климатическое укрытие и места стоянки самолетов. Часть воздушных судов на территории предприятия получила повреждения различной степени. Масштабы нанесенного ущерба уточняются", — говорится в сообщении.

Кроме того, 17 марта были поражены объекты 123-го авиаремонтного завода в городе Старая Русса Новгородской области. Это предприятие специализируется на полном цикле ремонта и модернизации самолетов военно-транспортной авиации и их комплектующих и имеет собственную взлетно-посадочную полосу, что позволяет принимать тяжелые самолеты непосредственно на своей территории.

"По имеющейся информации, поражен ангар для обслуживания самолетов типа Ил-76 и Л-410. Масштабы нанесенного ущерба уточняются. Силы обороны Украины продолжат наносить удары по важным объектам ВПК оккупантов до полного прекращения вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины", — резюмировали в Генштабе.

Ил-76
Ил-76 / Инфографика: Главред

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина наращивает удары по территории страны-агрессора. В то же время их эффективность настолько высока, что даже российские чиновники не могут скрыть последствия атак дронов и ракет. Об этом свидетельствует заявление секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу во время выездного совещания в Уральском федеральном округе, где он выразил обеспокоенность ситуацией с безопасностью в регионе.

В период с 14 по 16 марта 2026 года Москва и Московская область подверглись одной из самых масштабных атак беспилотников с начала года. По данным российских властей, только за сутки по территории РФ было запущено около 300 дронов, часть из которых направлялась непосредственно в столицу.

В то же время высокоточный удар Украины по заводу "Кремний Эл" в Брянске 10 марта вызвал значительный резонанс в российской военной среде. Как отмечается в отчете Института изучения войны, повреждения оказались настолько серьезными, что восстановление одного из ключевых корпусов предприятия без полной реконструкции практически невозможно.

Другие новости:

Об источнике: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины — главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими созданными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война в Украине Генштаб ВСУ новости Украины Удары вглубь РФ
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Регионы
Новости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости Харькова
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения подруге
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять