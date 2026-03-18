Ударили по заводам и самолетам, есть прилеты - Генштаб раскрыл детали атаки на Россию

Силы обороны Украины нанесли удары по объектам российского авиационного комплекса, повредив самолеты и ангары; масштабы ущерба в настоящее время уточняются.

https://glavred.info/war/udarili-po-zavodam-i-samoletam-est-prilety-genshtab-raskryl-detali-ataki-na-rossiyu-10749974.html Ссылка скопирована

Генеральный штаб раскрыл подробности массированной атаки на Россию

О чем идет речь в материале:

Силы обороны нанесли удар по авиастроительным и авиаремонтным заводам России

Самолеты получили повреждения различной степени тяжести

Последствия атак уточняются

Силы обороны Украины нанесли удары по авиационным предприятиям на территории России. Речь идет об авиастроительном заводе "Авиастар" в Ульяновской области и авиаремонтном заводе в Новгородской области. О результатах ударов 16 и 17 марта сообщил Генштаб ВСУ.

Не пропустите важное - присоединяйтесь к нам в WhatsApp. видео дня

Отмечается, что 16 марта украинские подразделения поразили инфраструктуру предприятия "Авиастар" в районе Ульяновска с целью снижения возможностей российского военно-промышленного комплекса.

Завод входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации, входящей в структуру "Ростех", и занимается производством военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А, самолетов-заправщиков Ил-78М-90А, а также обслуживанием тяжелых транспортных самолетов Ан-124 "Руслан".

"По предварительной информации, поражены климатическое укрытие и места стоянки самолетов. Часть воздушных судов на территории предприятия получила повреждения различной степени. Масштабы нанесенного ущерба уточняются", — говорится в сообщении.

Кроме того, 17 марта были поражены объекты 123-го авиаремонтного завода в городе Старая Русса Новгородской области. Это предприятие специализируется на полном цикле ремонта и модернизации самолетов военно-транспортной авиации и их комплектующих и имеет собственную взлетно-посадочную полосу, что позволяет принимать тяжелые самолеты непосредственно на своей территории.

"По имеющейся информации, поражен ангар для обслуживания самолетов типа Ил-76 и Л-410. Масштабы нанесенного ущерба уточняются. Силы обороны Украины продолжат наносить удары по важным объектам ВПК оккупантов до полного прекращения вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины", — резюмировали в Генштабе.

Ил-76 / Инфографика: Главред

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина наращивает удары по территории страны-агрессора. В то же время их эффективность настолько высока, что даже российские чиновники не могут скрыть последствия атак дронов и ракет. Об этом свидетельствует заявление секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу во время выездного совещания в Уральском федеральном округе, где он выразил обеспокоенность ситуацией с безопасностью в регионе.

В период с 14 по 16 марта 2026 года Москва и Московская область подверглись одной из самых масштабных атак беспилотников с начала года. По данным российских властей, только за сутки по территории РФ было запущено около 300 дронов, часть из которых направлялась непосредственно в столицу.

В то же время высокоточный удар Украины по заводу "Кремний Эл" в Брянске 10 марта вызвал значительный резонанс в российской военной среде. Как отмечается в отчете Института изучения войны, повреждения оказались настолько серьезными, что восстановление одного из ключевых корпусов предприятия без полной реконструкции практически невозможно.

Другие новости:

Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины — главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими созданными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред