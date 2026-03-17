Шойгу бьет тревогу из-за прямой угрозы для Урала со стороны Украины

Россияне начали понимать, что Украина может нанести удар по важным объектам РФ даже с большого расстояния.

Шойгу заявил об угрозе для Урала

Что сказал Шойгу:

Украина может атаковать с воздуха отдаленные регионы РФ

Урал оказался в зоне прямой угрозы

Украина усиливает атаки вглубь территории страны-агрессора России. Они настолько эффективны, что скрыть последствия ударов дронов и ракет не могут даже официальные лица РФ.

Об этом свидетельствует заявление секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу на выездном совещании в Уральском федеральном округе. Как пишут российские СМИ, он выразил обеспокоенность безопасностью региона.

Шойгу сказал, что Урал, который еще недавно был недосягаем для воздушных ударов из Украины, теперь "находится в зоне прямой угрозы".

Отметим, что накануне Силы обороны Украины действительно атаковали Воткинский завод, где россияне производят ракеты "Искандер", "Тополь-М", "Орешник", "Ярс" и другие.

Ярс / Инфографика: Главред

Напомним, Главред писал, что в период с 14 по 16 марта 2026 года Москва и Московская область оказались под одной из самых масштабных атак беспилотников с начала года.

Накануне также в результате атаки украинских дронов в пригороде Тихорецка в Краснодарском крае произошло возгорание на территории нефтебазы из-за падения обломков БПЛА.

Ранее по предприятию в Брянске был нанесен удар крылатыми ракетами Storm Shadow. Повреждения оказались настолько значительными, что восстановление одного из главных корпусов завода без полной реконструкции практически невозможно.

О личности: Сергей Шойгу Сергей Шойгу — государственный деятель и политик страны-агрессора России. Министр обороны Российской Федерации с 6 ноября 2012 года по 12 мая 2024 года. Секретарь Совета безопасности РФ с 12 мая 2024 года. Подозревается в совершении особо тяжких преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира и международного правопорядка. Находится в международном розыске с июня 2024 года, пишет Википедия.

