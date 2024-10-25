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Паника в РФ: Урал, Сибирь и Дальний Восток готовят к атакам украинских дронов - СМИ

Анна Косик
25 октября 2024, 20:00
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Государственные и частные структуры РФ массово закупают антидроновое оборудование.
дрон, взрыв
Украинские дроны могут снова атаковать РФ, однако уже на большие расстояния / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Главное:

  • Власти РФ ожидают, что украинские дроны скоро будут атаковать Дальний Восток
  • Россияне потратили уже более 800 миллионов рублей на антидроновое оборудование

В пятницу, 25 октября, появилась информация об усиленной подготовке властей страны-агрессора России к будущим атакам Украины дронами вглубь РФ. Как сообщают росСМИ, государственные структуры тратят на это огромные суммы.

Судя по данным на сайте государственных закупок, в России уже не рассчитывают, что Украина обойдется атаками на приграничные регионы РФ. Враг готовится к дроновым ударам даже по объектам на Дальнем Востоке, Урале и Сибири.

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По состоянию на сейчас россияне потратили уже 841 миллион рублей на антидроновое оборудование, из них 411 миллионов на Урале, 90 миллионов на Сибири и 340 миллионов на Дальнем Востоке. Суммарно это в 22 раза больше, чем в прошлом году.

Что интересно - больше всего ударов украинских дронов боятся руководители аэропортов, нефтебаз и предприятий нефтяного и энергетического секторов. Они тратят большие суммы на аппаратуру против дронов даже для предприятий за полярным кругом.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
НПЗ в России / Инфографика: Главред

"В округах, которые находятся в непосредственной близости от границ с Украиной, расходы, наоборот, сократились", - говорится в сообщении.

Удары по России

Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.

Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков.

Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны".

"Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

Атаки украинских дронов вглубь России - последние новости

Напомним, что украинские воины в ночь на 23 октября во второй раз атаковали Новошахтинский НПЗ в Ростовской области РФ. Также Силы обороны испытали на прочность противовоздушную оборону временно оккупированного Крыма.

Накануне, как сообщал Главред, в ночь на 22 октября дроны атаковали четыре российских завода, три из которых официально занимаются изготовлением спирта. Хотя на самом деле РФ использует эти объекты и для изготовления топлива для военных нужд и взрывчатых веществ.

Ранее в результате атаки украинских дронов на завод имени Свердлова в российском Дзержинске, который производит взрывчатые вещества, был поврежден один из цехов предприятия.

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