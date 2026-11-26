Наблюдатели зафиксировали перелёт ещё одного Ту-160 на аэродром Энгельс для оснащения крылатыми ракетами. Ближайшие ночи будут опасными.

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Россия готовит ракетный удар по Украине / Коллаж: Главред, фото: defence-ua.com, скриншот

Что известно:

Мониторы определили 11 районов вероятных целей

Больше всего отметок - в Киеве, Днепре и Запорожье

Еще один Ту-160 перелетел в Энгельс за крылатыми ракетами

Страна-агрессор Россия может в ближайшие ночи нанести массированный удар по Украине баллистическими ракетами. Карта мониторинга выделяет 11 районов, которые больше всего интересуют врага.

Карту распространил мониторинговый канал "КиберБорошно", передает Insider UA.

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Угроза вражеского удара будет актуальной в течение ближайших трех ночей, по другим данным - в течение двух.

После объявления тревоги из-за баллистических ракет времени на то, чтобы укрыться, останется очень мало.

"При объявлении тревоги по баллистике - у вас есть в среднем до трёх минут, чтобы занять безопасные места. Берегите себя!", - говорится в сообщении.

Какие города отмечены на карте

Районы потенциальных целей отмечены в сетке 1×1 км. Авторы подчеркивают, что информация ориентировочная, а данные взяты из открытых источников.

Больше всего отметок в Киеве (37 объектов), Днепре (восемь) и Запорожье (четыре).

Помимо Киева, Днепра и Запорожья, на карте указаны:

запад Киевской области, Украинка и Белая Церковь - по одному объекту;

Черкассы и Кременчуг - по одному объекту;

Полтава и Харьков - по два объекта;

Затока в Одесской области - один объект.

Вероятные цели оккупантов / КиберБорошно

Зачем РФ перебрасывает Ту-160 в Энгельс

Параллельно Россия сосредотачивает стратегическую авиацию. Как сообщил мониторинговый канал єРадар, с Дальнего Востока на аэродром Энгельс перелетел еще один Ту-160, который должны вооружить крылатыми ракетами.

По данным наблюдателей, удар с привлечением стратегических бомбардировщиков готовят к началу декабря.

"Это уже второй известный вооруженный самолет. Продолжается подготовка к нанесению массированного ракетного удара по территории Украины с применением самолетов стратегической авиации, который ожидается в начале декабря", - говорится в сообщении.

Данные мониторинговых каналов являются неофициальными: Воздушные силы ВСУ такие прогнозы обычно не комментируют до начала атаки.

Искандер-1000 / Инфографика: Главред

Сможет ли ПВО отразить массированный удар баллистическими ракетами: мнение эксперта

Авиационный эксперт Константин Криволап в интервью Главреду еще в сентябре прогнозировал, что с началом отопительного сезона Россия сделает ставку на баллистику, а главной мишенью станет энергетика.

"Балистические ракеты в большом количестве будут нацелены прежде всего на энергетическую инфраструктуру", - подчеркнул специалист.

В то же время эксперт обратил внимание, что оккупанты сохраняют потенциал стратегической авиации, которая запускает крылатые ракеты.

"При этом у них сохраняется способность стратегической авиации поднимать в воздух шесть-восемь самолетов", - пояснил Криволап.

С ним согласен военный эксперт Олег Жданов. Он назвал тревожным сигналом движение бомбардировщиков в сторону Энгельса. По его словам, удар только с помощью баллистических ракет и дронов возможен в любую ночь, а с привлечением стратегической авиации подготовка может затянуться.

"Баллистические ракеты могут быть запущены и сегодня ночью. Если они не будут применять стратегическую авиацию, а нанесут удар только баллистическими ракетами и дронами - несколько сотен дронов, две-три, и, допустим, как обычно, до 20–25 баллистических ракет. Это может произойти и сегодня", - предупредил Жданов.

Массированный удар по Украине - новости

Как сообщал Главред, 24 ноября наблюдатели писали, что Россия подвезла в приграничные области 33 баллистические и семь крылатых ракет для нового удара. Больше всего баллистических ракет, 20, тогда сосредоточили в Брянской области. Среди вероятных целей называли Киев и область, Белую Церковь, Полтаву, Черкассы, Харьков и Днепр.

Пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 16 ноября предупреждал о подготовке новой атаки. По его словам, российские стратегические бомбардировщики способны за полдня перелететь в европейскую часть РФ. Игнат подчеркивал, что Россия не отказалась от планов наносить удары по энергетическим объектам.

Поздно вечером 25 ноября Россия атаковала Киев баллистическими ракетами. В результате ночной атаки на столицу пострадали семь человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Под удар попал Деснянский район, где вспыхнули пожары в нежилых зданиях.

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