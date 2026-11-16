Готовится новая массированная атака: куда РФ попытается нанести удар

Оккупанты не отказались от планов наносить удары по энергетическим объектам, поэтому Силы обороны готовятся к возможной атаке.

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В Военно-воздушных силах предупредили украинцев о возможном ударе оккупантов / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Википедия

Кратко:

Удар готовят уже несколько дней, цель - энергетика

Боевые самолеты РФ могут перелететь на позиции за полдня

Украина ждет от партнеров ракет и боеприпасов для ПВО

Страна-агрессор Россия готовит новый массированный удар по Украине, а среди вероятных целей остаются энергетика и критическая инфраструктура. Российские стратегические бомбардировщики могут за полдня перелететь в европейскую часть РФ, откуда оккупанты способны нанести следующий удар. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Укринформ.

По его словам, информация о подготовке новой атаки поступает уже несколько дней, поэтому для украинских военных она не является неожиданной.

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Игнат подчеркнул, что Россия не отказалась от планов наносить удары по энергетическим объектам, поэтому Силы обороны готовятся к возможной атаке.

"Мы уже несколько дней получаем информацию о том, что враг планирует очередной удар", - сказал пресс-секретарь.

Зачем РФ перебрасывает стратегическую авиацию

Игнат также пояснил, что Россия, вероятно, перебрасывает стратегическую авиацию после ударов по своим аэродромам, чтобы уберечь самолеты. Отказываться от бомбардировщиков враг не собирается, пока у него есть дальнобойные ракеты.

"Пока есть бомбы, пока есть ракеты, которые летят далеко, я имею в виду Х-101, которые применяют, конечно, никто их списывать не будет", - отметил Игнат.

Ракета Х-101 / Инфографика: Главред

Какую помощь Украина ожидает от партнеров?

В то же время Украина рассчитывает на усиление военной помощи со стороны партнеров. Речь идет, в частности, о боеприпасах для зенитных орудий и самолетов, а также о ракетах малой и средней дальности.

Сможет ли ПВО отразить массированный удар по энергетике

Авиационный эксперт Константин Криволап в интервью Главреду еще в сентябре прогнозировал, что с началом отопительного сезона Россия сделает ставку на баллистику. По его словам, главной мишенью станет именно энергетика.

"Балистические ракеты в большом количестве будут нацелены прежде всего на энергетическую инфраструктуру", - подчеркнул специалист.

Эксперт обратил внимание, что оккупанты сохраняют потенциал стратегической авиации, которая запускает крылатые ракеты.

"В то же время у них сохраняется способность стратегической авиации поднимать в воздух шесть-восемь самолетов", - пояснил Криволап.

Оценивая работу украинской ПВО, эксперт назвал ее результативность достаточно высокой.

"Сейчас уровень сбиваемости достаточно высок - около 80%", - отметил он.

Массированный удар по Украине - новости

Как сообщал Главред, предупреждения о возможных массированных атаках появляются примерно каждые двое суток. 13 ноября мониторинговые каналы со ссылкой на разведку США предупредили о возможном ударе по энергетике в течение 48 часов. Тогда речь шла о 28 баллистических ракетах, семи самолетах стратегической авиации и 15 крылатых ракетах "Калибр".

8 ноября мониторы также фиксировали угрозу комбинированного удара с использованием баллистических ракет и реактивных дронов. По их данным, под угрозой могли оказаться энергетическая и газовая инфраструктура, логистика "Укрзализныци" и аэродромы. На пусковых установках тогда якобы находились 20 ракет "Искандер-М" или KN-23, 16 ракет С-400 и две гиперзвуковые ракеты "Циркон".

Ранее о планах врага предупреждал и глава государства. 6 ноября Владимир Зеленский заявил, что под прицелом РФ могут оказаться мосты через Днепр. Президент также призвал партнеров ускорить поставки ракет-перехватчиков для систем Patriot.

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