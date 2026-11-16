О затхлом запахе можно забыть: что сделать с полотенцами после стирки

Даже после тщательной стирки полотенца могут быстро потерять свежесть, если хранить их в неподходящем месте.

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Почему полотенца пахнут затхлостью / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему чистые полотенца начинают пахнуть затхлостью

Где лучше всего хранить полотенца после стирки

Как снизить влажность в шкафу

Даже после стирки полотенца могут иметь неприятный запах. Причина не всегда кроется в стиральном средстве или режиме стирки. Иногда проблема заключается в том, где именно хранится чистое белье. Из-за чрезмерной влажности ткань постепенно впитывает посторонние запахи, поэтому свежевыстиранные полотенца со временем начинают пахнуть затхлостью.

Главред расскажет, где лучше всего хранить полотенца после стирки, чтобы они дольше оставались свежими.

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Где лучше всего хранить чистые полотенца

После стирки полотенца следует хранить в сухом и хорошо проветриваемом месте, пишет Interia Kobieta. Оптимальным вариантом станет шкаф в спальне, коридоре или отдельная гардеробная. В таких помещениях обычно меньше влаги, чем в ванной комнате, поэтому ткань дольше остается свежей.

Ванная комната тоже может служить местом для хранения полотенец, но при определенных условиях. Если помещение просторное, имеет окно или эффективную вентиляцию, проблем с влажностью обычно не возникает. Зато в маленьких ванных комнатах, где после душа скапливается пар, чистые полотенца могут впитывать влагу и посторонние запахи. Поэтому закрытые шкафчики в таких помещениях - не лучший выбор для длительного хранения текстиля.

Где хранить полотенца, если в шкафу нет места

Если в шкафу нет свободных полок, можно воспользоваться другими вариантами. Например, полотенца удобно хранить на открытых полках. Их можно сложить обычными прямоугольниками или свернуть в рулоны. Главное - не размещать полки непосредственно возле источников влаги.

Еще один вариант - плетеные или металлические корзины. Они подходят для хранения сложенных полотенец и обеспечивают лучшую циркуляцию воздуха, чем герметичные пластиковые контейнеры. При этом важно следить, чтобы текстиль не был плотно утрамбован: между полотенцами должно оставаться немного свободного пространства.

Как сделать полотенца снова мягкими / Инфографика: Главред

Как удалить лишнюю влагу в шкафу

Если в доме повышенная влажность, стоит позаботиться о дополнительной защите мест хранения текстиля. Самое эффективное решение - специальные поглотители влаги, которые помогают уменьшить её количество в закрытом пространстве.

Также можно воспользоваться несколькими простыми домашними средствами. Пищевую соду или соль насыпают в небольшую открытую емкость и ставят на полку шкафа. Они способны поглощать часть влаги, однако требуют регулярной замены. Еще один вариант - рис, который можно насыпать в небольшой тканевый мешочек и положить между вещами.

В то же время такие средства не заменяют проветривание и устранение источника сырости. Чтобы полотенца оставались свежими, важно хранить их полностью сухими, не складывать сразу после глажки или сушки, если ткань еще теплая и влажная, и периодически проветривать шкаф.

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