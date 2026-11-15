Мощные удары ВСУ: поражен российский военный аэродром и дронопорт РФ

Важной целью стал аэродром "Ахтубинск" в Астраханской области, расположенный примерно в 650 километрах от ЛБС.

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Нанесены удары по важным целям РФ / Коллаж: Главред, фото: Pixabay, скриншот

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Важной целью для ударов стал аэродром "Ахтубинск"

Поражено место хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА РФ

В ночь на 15 ноября Силы обороны Украины нанесли удары по двум объектам, с которых войска РФ запускают в небо самолеты и ударные дроны.

Важной целью стал аэродром "Ахтубинск" в Астраханской области, расположенный примерно в 650 километрах от линии боевого столкновения, говорится в сообщении пресс-центра Генштаба.

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"Это не обычный аэродром: здесь базируется 929-й государственный летно-испытательный центр Минобороны РФ - один из основных российских центров испытания новой военной авиационной техники и вооружения. Именно здесь "обкатывают" новейшие самолеты и ракеты, прежде чем отправить их на войну против Украины. Кроме того, "Ахтубинск" используется для базирования Су-34, которые сбрасывают управляемые авиабомбы на украинские города и позиции. После поражения на аэродроме зафиксирована мощная вторичная детонация на складе с комплектами к авиационным управляемым ракетам", - пояснили в Генштабе.

Также наши воины поразили подвижный радиовысотомер ПРВ-13. Этот важный для аэродрома комплекс предназначен для измерения высоты полета воздушных объектов и определения их координат.

Удар по центру БПЛА

В Орловской области, в районе населенного пункта Цимбулова, поражено место хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА - так называемый дронопорт "Цимбулова". Отсюда россияне запускают беспилотники по украинским городам, энергетическим объектам и гражданской инфраструктуре Украины, поэтому каждая такая пораженная площадка - это меньше ночных атак на наши дома.

"Работа по ключевым военным объектам противника будет продолжаться до тех пор, пока Россия полностью не прекратит вооруженную агрессию против Украины", - добавили в Генштабе.

/ Генштаб

Атаки на российские объекты: что известно о результатах ударов

Украина осуществила несколько ударов по объектам на территории России. О проведении скоординированной операции сообщил президент Владимир Зеленский.

По его словам, одной из целей стал нефтеперерабатывающий завод в Ярославле. Кроме того, сотрудники СБУ нанесли удар по военному аэродрому в Ростовской области.

/ Инфографика: Главред

Ранее Главред сообщал, что в Краснодарском крае России прогремела серия взрывов на фоне массированной атаки беспилотников. О пролете БПЛА и работе российской ПВО сообщали местные жители и мониторинговые каналы.

Напомним, серия взрывов прогремела в российском Нижнекамске в Татарстане утром 13 сентября - местные жители фиксировали пролет волны беспилотников и активную работу противовоздушной обороны.

Как сообщалось, Силы обороны Украины атаковали Волгоград крылатыми ракетами FP-5 "Фламинго". Зафиксировано попадание ракет в российское предприятие "Волгоградпромпроект", в результате чего возник пожар.

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