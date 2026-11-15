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Шторы не придется гладить после стирки: испанский секрет с двумя резинками

Мария Николишин
15 ноября 2026, 09:59
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Прежде чем положить штору в стиральную машину, достаточно неплотно свернуть её в рулон и зафиксировать.
Шторы не придется гладить после стирки: испанский секрет с двумя резинками
Как правильно стирать шторы / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как испанцы стирают шторы без глажки
  • Как часто стоит стирать шторы

На первый взгляд шторы могут казаться чистыми, но они собирают пыль, пыльцу и шерсть животных, поэтому их обязательно нужно стирать. В частности, чтобы избежать глажки, можно воспользоваться популярным испанским методом.

Главред решил разобраться, как стирать шторы, чтобы потом их не гладить.

видео дня

Как работает испанский метод стирки штор

Чтобы длинные шторы не запутывались в барабане и не требовали глажки, перед стиркой их стоит неплотно свернуть в рулон и закрепить двумя резинками для волос. Этот способ распространен в испанских домах и позволяет обойтись без утюга, пишет Deccoria.

Во время обычной стирки длинные полотна сбиваются в клубок и сильно мнутся. Из-за этого их обычно приходится долго гладить. В то же время рулон удерживает ткань в одном положении на протяжении всего цикла.

Как правильно сложить шторы перед стиркой

Шторку снимают с карниза и расправляют настолько, насколько позволяет место. Затем ткань собирают вдоль в свободный рулон. Скручивать её туго или силой не нужно.

Первую резинку надевают вверху, возле места, где штора крепится к карнизу. Вторую ставят на самом нижнем крае материала. Резинки не должны стягивать ткань: их задача лишь удержать форму рулона.

Стирать шторы следует в деликатном режиме при низкой температуре, как указано на этикетке. Как только цикл закончится, штору нужно вынуть, снять резинки и повесить на карниз, пока она ещё немного влажная. Высыхая, ткань постепенно распрямится под собственным весом.

Как отбелить тюль
Как отбелить тюль / Инфографика: Главред

Что проверить перед стиркой

Сначала стоит посмотреть на этикетку производителя. Некоторые ткани можно чистить только химически, другим нужен деликатный режим. С штор, которые можно стирать в машине, снимают крючки, застежки и другие металлические детали: они могут повредить ткань или поцарапать барабан. Также нужно стряхнуть пыль и вывести крупные пятна.

Стиральную машину нельзя перегружать, ведь ткань должна свободно двигаться в барабане. Лучше выбрать программу с низкой температурой и мягким отжимом. Средство для стирки не стоит насыпать слишком много, так как оно может оставить следы на ткани.

Как часто стирать шторы

Шторы следует стирать не реже двух раз в год. В ткани легко оседают пыль, пыльца, шерсть домашних животных и загрязнения, которые попадают в дом через открытые окна. В волокнах также остаются кухонные запахи и сигаретный дым, даже если грязи не видно.

Как стирать тюли и шторы – видео:

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