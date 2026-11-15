Шторы не придется гладить после стирки: испанский секрет с двумя резинками

Прежде чем положить штору в стиральную машину, достаточно неплотно свернуть её в рулон и зафиксировать.

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Как правильно стирать шторы / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Как испанцы стирают шторы без глажки

Как часто стоит стирать шторы

На первый взгляд шторы могут казаться чистыми, но они собирают пыль, пыльцу и шерсть животных, поэтому их обязательно нужно стирать. В частности, чтобы избежать глажки, можно воспользоваться популярным испанским методом.

Главред решил разобраться, как стирать шторы, чтобы потом их не гладить.

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Как работает испанский метод стирки штор

Чтобы длинные шторы не запутывались в барабане и не требовали глажки, перед стиркой их стоит неплотно свернуть в рулон и закрепить двумя резинками для волос. Этот способ распространен в испанских домах и позволяет обойтись без утюга, пишет Deccoria.

Во время обычной стирки длинные полотна сбиваются в клубок и сильно мнутся. Из-за этого их обычно приходится долго гладить. В то же время рулон удерживает ткань в одном положении на протяжении всего цикла.

Как правильно сложить шторы перед стиркой

Шторку снимают с карниза и расправляют настолько, насколько позволяет место. Затем ткань собирают вдоль в свободный рулон. Скручивать её туго или силой не нужно.

Первую резинку надевают вверху, возле места, где штора крепится к карнизу. Вторую ставят на самом нижнем крае материала. Резинки не должны стягивать ткань: их задача лишь удержать форму рулона.

Стирать шторы следует в деликатном режиме при низкой температуре, как указано на этикетке. Как только цикл закончится, штору нужно вынуть, снять резинки и повесить на карниз, пока она ещё немного влажная. Высыхая, ткань постепенно распрямится под собственным весом.

Как отбелить тюль / Инфографика: Главред

Что проверить перед стиркой

Сначала стоит посмотреть на этикетку производителя. Некоторые ткани можно чистить только химически, другим нужен деликатный режим. С штор, которые можно стирать в машине, снимают крючки, застежки и другие металлические детали: они могут повредить ткань или поцарапать барабан. Также нужно стряхнуть пыль и вывести крупные пятна.

Стиральную машину нельзя перегружать, ведь ткань должна свободно двигаться в барабане. Лучше выбрать программу с низкой температурой и мягким отжимом. Средство для стирки не стоит насыпать слишком много, так как оно может оставить следы на ткани.

Как часто стирать шторы

Шторы следует стирать не реже двух раз в год. В ткани легко оседают пыль, пыльца, шерсть домашних животных и загрязнения, которые попадают в дом через открытые окна. В волокнах также остаются кухонные запахи и сигаретный дым, даже если грязи не видно.

Как стирать тюли и шторы – видео:

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