Большинство киевлян может остаться без горячей воды: кому грозит отключение

Особенно уязвимыми окажутся дома, которые не получают тепло от автономных котельных, предупредил Станислав Игнатьев.

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Большая часть Киева может остаться без горячей воды / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Важное из заявлений Игнатьева:

Жители Киева могут одновременно лишаться электричества и водоснабжения

Уязвимыми окажутся дома, которые не получают тепло от автономных котельных

Инфраструктура Киева оказалась недостаточно подготовленной к холодному сезону, особенно в вопросах стабильного обеспечения населения теплом.

Об этом заявил эксперт по вопросам энергетики Станислав Игнатьев. При этом он обратил внимание на различия в подготовке Киева и Харькова к возможным перебоям с электричеством.

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По ео словам, Харьков обеспечен газопоршневыми установками, благодаря которым важные объекты городской инфраструктуры могут продолжать работать даже при отключении централизованного электроснабжения. В Киеве, по словам специалиста, сопоставимых резервных мощностей недостаточно.

Отсутствие таких решений создает дополнительные риски для работы коммунальных систем. В частности, во время обесточивания жители столицы могут одновременно лишаться не только электричества, но и водоснабжения.

Отдельную тревогу вызывает ситуация с горячей водой. Как пояснил Игнатьев, особенно уязвимыми окажутся дома, которые не получают тепло от автономных котельных. Для значительной части населения перебои могут стать продолжительными.

"Две трети столицы точно останутся без горячего водоснабжения, а в отношении системы теплоснабжения есть серьезные сомнения", - предупредил он.

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Украине необходимо рассчитывать на продолжительное противостояние с Россией, поскольку Москва продолжает наращивать выпуск ракетного вооружения и беспилотных летательных аппаратов. На это обратила внимание заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук. По ее оценке, нынешняя ситуация не дает оснований ожидать завершения войны в ближайшее время, поэтому стране следует учитывать вероятность затяжного конфликта.

/ Главред

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Ранее Главред писал, что Киев этой зимой может оказаться в более сложном положении, чем в прошлом году. Из-за ударов страны-агрессора России три столичные ТЭЦ прекратили производство электроэнергии, а энергоинфраструктура города получила значительно больше повреждений, чем перед предыдущим отопительным сезоном.

Как сообщалось, страна-агрессор Россия атаковала "шахедами" ТЭЦ в Киеве. В Днепровской области только за эту ночь были нанесены удары по четырём электроподстанциям. Под утро в Шостке российский дрон нанёс удар по ТЭЦ.

Напомним, ранее враг вновь нанес удары по объектам энергетики Днепровской области, Киева и Киевской области. Повторные атаки существенно затруднили восстановительные работы, поэтому тысячи украинцев остались без света.

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