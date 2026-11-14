Условий пока нет: в Раде дали тревожный прогноз по срокам окончания войны

По словам Романа Костенко, Москва продолжает рассчитывать на достижение своих целей посредством военного давления.

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Появился новый прогноз по срокам завершения войны / коллаж: Главред, фото: 4 ОТБр, 53 ОМБр

Важное из заявлений Костенко:

Москва продолжает рассчитывать на достижение своих целей военным путем

Украинским защитникам удалось существенно замедлить продвижение РФ

Оснований ожидать скорого прекращения российской военной агрессии против Украины на сегодняшний день нет.

Такую оценку озвучил народный депутат от партии "Голос", секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

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По мнению политика, Москва продолжает рассчитывать на достижение своих целей посредством военного давления. Российские войска не прекращают атаковать украинскую территорию, а удары беспилотниками и угрозы энергетической инфраструктуре рассматриваются Кремлем как инструменты воздействия на украинское руководство и население.

"Сейчас на поле боя не созданы условия для того, чтобы Россия закончила войну. Они обстреливают нас, они видят, что их дроны все-таки долетают, они терроризируют наших граждан. И, по крайней мере, на зиму они понимают, что у них есть некоторое преимущество. По крайней мере, это шантаж тем, что они могут остановить инфраструктуру, остановить газоснабжение, водоснабжение. И они рассчитывают, что под этим давлением мы пойдем на переговоры и согласимся на условия, выгодные им. И поэтому условий для того, чтобы что-то заканчивать, я не вижу", – отметил Костенко.

Что происходит на линии фронта

Говоря о ситуации на передовой, парламентарий обратил внимание на то, что украинским защитникам удалось существенно замедлить продвижение российских подразделений. Однако стабилизация обстановки пока не означает, что Вооруженные силы Украины получили возможность диктовать ход боевых действий и полностью перехватили инициативу.

Костенко напомнил, что одной из важнейших задач украинской армии было остановить наступление противника, удержать оборонительные рубежи и максимально истощать его военный потенциал. По его оценке, сейчас эту стратегию удается реализовывать.

"Важно то, что мы остановили быстрое продвижение врага. Еще год назад это было одной из стратегических задач – даже не отвоевать на данный момент территорию, а остановить врага на тех позициях, на которых мы его остановим, и наносить ему максимальные потери. Это то, что мы сейчас и делаем", – пояснил Костенко.

Армия РФ продолжает нести большие потери

Отдельно народный депутат отметил масштаб потерь российских войск. По его словам, украинские Силы обороны наносят противнику значительный ущерб в живой силе, однако это пока не лишило Россию возможности продолжать боевые действия. У страны по-прежнему остаются людские и материальные ресурсы для ведения затяжной войны.

При этом интенсивные атаки по украинским тылам, инфраструктуре и гражданским объектам Костенко связывает в том числе с трудностями российских войск на поле боя. В ответ Украина использует нестандартные военные решения, современные технологии и тактические приемы, позволяющие добиваться результатов даже в сложных условиях.

"И враг не просто так наносит удары по нашим тылам. Потому что видит, что ему сложно что-то сделать именно на поле боя. И здесь наши Силы обороны проводят асимметричные действия, чтобы то обманом, то с помощью технологий добиваться хотя бы небольших тактических побед. Это приносит свой результат в долгосрочной перспективе. Самое главное, что мы знаем: одной обороной победу не одержать. И это факт, это военная аксиома", – подчеркнул Костенко.

/ Инфографика: Главред

При каком условии Кремль может завершить войну - эксперт

Российское руководство пока не показывает готовности искать даже промежуточный вариант урегулирования конфликта с Украиной. Дипломат Владимир Огрызко полагает, что такая позиция Москвы обусловлена не только военными задачами и возможными результатами переговоров.

По мнению бывшего дипломата, продолжение войны напрямую связано с вопросом сохранения действующей власти в России. Для Кремля прекращение боевых действий может оказаться политически рискованным шагом, поскольку потребует учитывать его последствия для положения Владимира Путина и устойчивости всей системы управления страной.

Таким образом, Москва может рассмотреть возможность остановки войны лишь при условии, что российский лидер будет уверен в сохранении собственного политического влияния, а завершение боевых действий не создаст угрозы для существующего режима.

Как ранее сообщал Главред, ранее Зеленский заявил о готовности к личной встрече с Владимиром Путиным, если это поможет достичь реального результата для прекращения войны. Президент подчеркнул, что это не является его личным желанием, однако Украина нуждается в четких гарантиях безопасности в случае проведения таких переговоров, в частности в рамках саммита G20.

Напомним, Путин ранее в очередной раз отрицал наличие агрессивных намерений в отношении Европы, одновременно пригрозив "ответом" на потенциальные угрозы и возложив вину за отсутствие диалога на Украину.

Ранее в Берлине сделали важное заявление о завершении войны в Украине. Германия сосредоточится на поддержке Украины в противодействии полномасштабной агрессии России, заявили в Берлине.

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