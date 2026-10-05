Су-34 и Су-35 превратились в пепелище: появились снимки аэродрома РФ

Спутники зафиксировали последствия удара по аэродрому "Ханская" в Адыгее.

https://glavred.info/war/su-34-i-su-35-prevratilis-v-ruiny-poyavilis-snimki-aerodroma-rf-10801550.html Ссылка скопирована

Последствия удара по аэродрому "Ханская" / Коллаж: Главред, фото: wikipedia.org, t.me/exilenova_plus

Главное:

Спутники показали последствия удара по аэродрому "Ханская"

На кадрах - полностью выгоревшие Су-34 и Су-35

Су-34 и Су-35 являются носителями КАБ

Спутники зафиксировали последствия удара по российскому военному аэродрому "Ханская" в Адыгее. На кадрах видны истребители РФ Су-34 и Су-35, которые полностью выгорели. Спутниковые снимки распространили Telegram-каналы Exilenova+ и AviaVector.

Атака произошла в ночь на 4 октября. Аэродром "Ханская" расположен в Адыгее, примерно в 500 километрах от территории Украины.

видео дня

Последствия удара по аэродрому "Ханская" / Фото: t.me/avivector

Впоследствии СБУ подтвердила поражение двух самолетов и склада боеприпасов на аэродроме.

"Оба самолета - носители управляемых авиационных бомб (УАБ), которые враг массово применяет на линии фронта и по украинским городам", - подчеркнули в СБУ.

Последствия удара по аэродрому "Ханская" / Фото: t.me/exilenova_plus

На обнародованных кадрах видна территория российского военного аэродрома после атаки. Два самолета имеют значительные следы поражения и, судя по спутниковым снимкам, полностью выгорели.

Су-34 и Су-35 относятся к российской тактической авиации. Оба типа самолетов используются РФ для выполнения боевых задач, в частности для применения управляемых авиационных бомб.

Су-34 / Инфографика: Главред

Почему Су-34 и Су-35 были поражены на аэродроме

Поражение российских истребителей Су-34 и Су-35 на военном аэродроме "Ханская" в Адыгее может свидетельствовать о дефиците ракет для российских систем противовоздушной обороны. Такое мнение высказал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный в эфире Radio NV.

По его словам, военные аэродромы в России обычно имеют плотное прикрытие средствами ПВО. Однако ситуация на "Ханской" показала, что защита могла быть недостаточной.

Нарожный отметил, что в случае серьёзной угрозы поражения истребителей российские военные могли бы поднять их в воздух и перебросить на другие аэродромы или хотя бы оставить в полёте на определённое время.

"О дефиците ракет для ЗРК пишут абсолютно все российские военные корреспонденты, в частности, что их системы типа "Панцири" стреляют ракетами четвёртого сорта, которые опасны для самих операторов этих систем, а также о серьёзных проблемах с ремонтом этих "Панцирей", - добавил он.

Удары по российским аэродромам - последние новости

Служба безопасности Украины подтвердила поражение целей на военном аэродроме "Ханская" в Адыгее 4 октября. В сообщении СБУ говорилось о том, что в результате удара были поражены Су-35 и Су-34, а также склад боеприпасов. Общая стоимость пораженной авиатехники оценивается примерно в $150 млн.

Как ранее сообщал Главред, губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о возгорании на территории военного аэродрома в Ростове-на-Дону. Взрывы и пожар произошли в ночь на 17 сентября и затронули участок со стоянкой авиатехники.

OSINT-аналитики опубликовали спутниковые снимки уничтоженной техники на аэродроме в Ростове. Аналитики утверждали, что были поражены вертолеты Ми-8 и самолеты Ан-12 и Ан-26.

Читайте также:

Об источнике: Exilenova+ Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах. Канал работает в Telegram по адресу @exilenova_plus. Аудитория - более 100 тысяч подписчиков. Авторы предлагают присылать новости и материалы через бота. Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются. Канал часто публикует первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред