Су-34 и Су-35 превратились в пепелище: появились снимки аэродрома РФ

Главное:
- Спутники показали последствия удара по аэродрому "Ханская"
- На кадрах - полностью выгоревшие Су-34 и Су-35
- Су-34 и Су-35 являются носителями КАБ
Спутники зафиксировали последствия удара по российскому военному аэродрому "Ханская" в Адыгее. На кадрах видны истребители РФ Су-34 и Су-35, которые полностью выгорели. Спутниковые снимки распространили Telegram-каналы Exilenova+ и AviaVector.
Атака произошла в ночь на 4 октября. Аэродром "Ханская" расположен в Адыгее, примерно в 500 километрах от территории Украины.
Впоследствии СБУ подтвердила поражение двух самолетов и склада боеприпасов на аэродроме.
"Оба самолета - носители управляемых авиационных бомб (УАБ), которые враг массово применяет на линии фронта и по украинским городам", - подчеркнули в СБУ.
На обнародованных кадрах видна территория российского военного аэродрома после атаки. Два самолета имеют значительные следы поражения и, судя по спутниковым снимкам, полностью выгорели.
Су-34 и Су-35 относятся к российской тактической авиации. Оба типа самолетов используются РФ для выполнения боевых задач, в частности для применения управляемых авиационных бомб.
Почему Су-34 и Су-35 были поражены на аэродроме
Поражение российских истребителей Су-34 и Су-35 на военном аэродроме "Ханская" в Адыгее может свидетельствовать о дефиците ракет для российских систем противовоздушной обороны. Такое мнение высказал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный в эфире Radio NV.
По его словам, военные аэродромы в России обычно имеют плотное прикрытие средствами ПВО. Однако ситуация на "Ханской" показала, что защита могла быть недостаточной.
Нарожный отметил, что в случае серьёзной угрозы поражения истребителей российские военные могли бы поднять их в воздух и перебросить на другие аэродромы или хотя бы оставить в полёте на определённое время.
"О дефиците ракет для ЗРК пишут абсолютно все российские военные корреспонденты, в частности, что их системы типа "Панцири" стреляют ракетами четвёртого сорта, которые опасны для самих операторов этих систем, а также о серьёзных проблемах с ремонтом этих "Панцирей", - добавил он.
Удары по российским аэродромам - последние новости
Служба безопасности Украины подтвердила поражение целей на военном аэродроме "Ханская" в Адыгее 4 октября. В сообщении СБУ говорилось о том, что в результате удара были поражены Су-35 и Су-34, а также склад боеприпасов. Общая стоимость пораженной авиатехники оценивается примерно в $150 млн.
Как ранее сообщал Главред, губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о возгорании на территории военного аэродрома в Ростове-на-Дону. Взрывы и пожар произошли в ночь на 17 сентября и затронули участок со стоянкой авиатехники.
OSINT-аналитики опубликовали спутниковые снимки уничтоженной техники на аэродроме в Ростове. Аналитики утверждали, что были поражены вертолеты Ми-8 и самолеты Ан-12 и Ан-26.
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Об источнике: Exilenova+
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