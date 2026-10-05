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Россия в спешке усиливает обстрелы Украины: ISW рассказал о новом плане Москвы

Анна Косик
5 октября 2026, 08:34
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Враг начал атаковать энергетику Украины раньше не просто так. Аналитики узнали причину.
Россия в спешке усиливает обстрелы Украины: ISW рассказал о новом плане Москвы
Россия начала кампанию энергетического террора против Украины / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, wikipedia.org, УНИАН

Что сообщили аналитики:

  • Россия раньше начала кампанию энергетического террора против Украины
  • Путин вынужденно изменил тактику ведения войны
  • РФ хочет уничтожить энергообъекты до того, как Украина найдет средства противодействия

Министерство обороны страны-агрессора России 4 октября объявило об усилении атак по Киеву, Киевской области и территории Украины в целом, представив эскалацию как реакцию на якобы украинские удары по российским гражданским объектам с июня 2026 года.

Эти претензии, по мнению аналитиков американского Института изучения войны (ISW), являются безосновательными. Москва таким образом пытается легитимизировать перед российской аудиторией и международным сообществом новые волны обстрелов и без того поврежденной энергетической и другой критической инфраструктуры.

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Фактически кампания по усилению ударов по Украине стартовала ещё до официальных заявлений. Российские войска начали наносить удары по украинской энергетике в конце сентября 2026 года - непосредственно накануне начала отопительного сезона.

Почему Кремль изменил стратегию

Переоценка подходов в Москве связана с ситуацией на фронте. Успехи Украины на поле боя в 2026 году, очевидно, заставили кремлевского диктатора и военного преступника Владимира Путина отказаться от первоначального сценария победы и сосредоточиться на кампании дальних ударов в течение зимы 2026–2027 годов.

"Цель этой кампании - сделать жизнь гражданского населения в Украине невыносимой, чтобы заставить страну принять требования России", - отметили аналитики.

Почему атаки начались раньше обычного

Удары по украинской энергетике и сетям Россия повторяет каждую зиму, начиная с сезона 2022–2023 годов. Отличие этого года - энергетический террор начался раньше.

Причина, вероятно, в технологическом окне. Москва стремится успеть до того, как Украина разработает эффективные средства противодействия российским баллистическим ракетам и реактивным беспилотникам, которые уже нанесли значительные разрушения.

Реактивный "Шахед"
Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Где и когда могут начаться отключения света из-за террора РФ

Главред писал, что, по словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, масштабные отключения электроэнергии этой зимой возможны в Киеве, Одессе, Кривом Роге и Харькове, однако сценария с многонедельными отключениями электроэнергии для большей части страны нет.

Ключевым условием стабильного прохождения отопительного сезона остается погода. В то же время сценарии, при которых украинцы якобы могут длительное время оставаться без электричества, эксперт не рассматривает как базовые.

Удары РФ по энергетике Украины - последние новости

Напомним, Главред писал, что 4 октября в Полтавской области в результате атаки российского беспилотника было зафиксировано попадание в объект энергетической инфраструктуры. Из-за повреждений без электроснабжения временно остались около 22 тысяч потребителей.

Ранее сообщалось, что Россия сместила фокус атак на украинскую энергетику и пытается изолировать Киевский энергетический регион от общей энергосистемы. В то же время говорить о начале принципиально нового этапа ударов или о критической ситуации пока нет оснований.

Накануне стало известно, что российские удары по линиям электропередачи могут вызывать краткосрочные аварийные отключения, однако восстановление поврежденных ЛЭП не является столь сложным и длительным процессом, как ремонт высоковольтных подстанций с трансформаторным оборудованием.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, сообщает Википедия.

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