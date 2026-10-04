22 тысячи человек остались без света: дрон РФ попал в энергообъект на Полтавщине

По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате удара нет.

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В Полтавской области дрон попал в энергетический объект / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, ДТЭК

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БПЛА попал в объект энергетической инфраструктуры в Полтавской области

Из-за атаки без электричества остались около 22 тысяч потребителей

Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения

В Полтавской области в результате атаки российского беспилотника зафиксировано попадание в объект энергетической инфраструктуры. Из-за повреждений без электроснабжения временно остались около 22 тысяч потребителей.

Об этом сообщил глава Полтавской ОГА Виталий Дякивнич.

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"Зафиксировано попадание БПЛА по объекту энергетической инфраструктуры. В результате атаки временно без света остались около 22 тысяч абонентов", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ОГА, специалисты АО "Полтаваоблэнерго" уже работают над восстановлением электроснабжения.

По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал.

Каков план РФ по ударам по энергетике

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что Россия уже подготовила подробные планы новой кампании ударов по украинской энергетике на зимний период.

По его словам, украинская сторона получила от спецслужб материалы, добытые с российской стороны, и они свидетельствуют о комплексной подготовке врага к атакам не только на электростанции, но и на системы тепло-, водоснабжения и водоотведения.

Он добавил, что отдельные сценарии разработаны для Киева, Харькова, Одессы и других украинских городов с населением более 500 тысяч человек.

"Стратегия действий российских террористов на эту зиму поразила партнеров, как и нас, своим цинизмом, своим холодным террористическим расчетом того, как уничтожить нашу энергетику", - подчеркнул Шмыгаль.

Генерация электроэнергии / Инфографика: Главред

Удары по энергетике - последние новости по теме

"Главред" писал, что Россия сместила фокус атак на украинскую энергетику и пытается изолировать Киевский энергетический регион от общей энергосистемы. В то же время говорить о начале принципиально нового этапа ударов или критической ситуации пока нет оснований. Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью Главреду.

Напомним, 30 сентября РФ нанесла ракетные и дронные удары по крупной теплоэлектроцентрали и другим энергообъектам Киева, начав новую зимнюю кампанию против энергосистемы Украины раньше, чем прогнозировали украинские чиновники. Несколько районов столицы остались без электричества и воды, а перехваченный российский план предусматривает до 1000 ракет, дронов и бомб для ударов по энергетике и водоснабжению.

Ранее, 24 сентября, в компании "Укрэнерго" сообщили об отключении электроэнергии в восьми областях Украины, где специалисты уже приступили к аварийно-восстановительным работам. В ведомстве уточнили, что ремонтные бригады работают исключительно в районах с безопасной обстановкой, а утренняя нагрузка на сеть выросла на 1,8% по сравнению с предыдущим днем.

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Об источнике: Полтаваоблэнерго "Полтаваоблэнерго" - осуществляет производство, передачу и поставку электрической и тепловой энергии в Полтавском регионе. Компания обслуживает 43 628 км электросетей и 10 137 подстанций. АО "Полтаваоблэнерго" обеспечивает энергоснабжение 746 тыс. потребителей, пишет Википедия.

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