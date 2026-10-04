Украина и Германия подписали 15 соглашений более чем на €8,5 млрд: Зеленский раскрыл детали

Новые договоренности охватывают сотрудничество в сфере безопасности, производство вооружений, закупки для Украины и совместные проекты.

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Германия готовит Украине помощь на сумму более 1,3 млрд евро / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот

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Украина получит новый пакет поддержки на сумму более 1,3 млрд евро

Стороны укрепят сотрудничество в сфере ПВО, вооружений и энергетики

Всего Украина и Германия подписали 15 соглашений на сумму более 8,5 млрд евро

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о новом пакете поддержки от Германии на сумму более 1,3 млрд евро. Об этом глава государства сообщил после встречи с канцлером Фридрихом Мерцем.

По словам Зеленского, пакет предусматривает поставки оружия для нужд Украины, а также помощь энергетическому сектору в преддверии зимы.

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"Есть новый пакет поддержки для Украины - комплексный пакет на сумму более 1,3 млрд евро. Это оружие, которое поможет сейчас, а также поддержка для нашей энергетики перед зимой - важный энергетический пакет", - говорится в сообщении.

Также стороны обсудили укрепление противовоздушной обороны Украины.

По словам Зеленского, на сегодняшний день у Украины с Германией 15 соглашений и документов, и большинство из них - о взаимодействии в сфере безопасности, производстве, соответствующих закупках, наших заказах для немецкой промышленности, совместных проектах в Украине.

"Общая сумма наших сегодняшних договоренностей – более восьми с половиной миллиардов евро. Была подписана специальная договоренность, которая открывает больше возможностей в нашем совместном противодействии дронам", – сообщил президент.

Помощь Украине - последние новости

Главред ранее писал, что Бельгия до конца года передаст Украине три истребителя F-16. Самолеты Киев должен получить по ускоренной процедуре, а вместе с ними - дополнительные возможности для усиления противовоздушной обороны.

Напомним, премьер-министр Канады Марк Карни объявил о заключении соглашения с Украиной о поставке ракет-перехватчиков в рамках механизма JUMPSTART. Соглашение направлено на укрепление противовоздушной обороны Украины. Сумма пакета в рамках механизма JUMPSTART оценивается в 350 миллионов канадских долларов, согласно сообщениям сторон.

Кроме того, Великобритания передала Украине часть информации, необходимой для производства ракет SCALP и Storm Shadow с использованием британских и французских технологий. Это решение о передаче данных со стороны британской канцелярии направлено на открытие возможностей для производства или создания аналога в Украине посредством сотрудничества с Францией, в частности в рамках проектов, связанных с Brakestop.

PURL / Инфографика: Главред

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О персоне: Фридрих Мерц Фридрих Мерц - немецкий политический деятель, лидер Христианско-демократического союза с 31 января 2022 года. 25 июня 2024 года Мерц выступил с заявлениями в интервью The Times и ZDF о необходимости поиска мирного урегулирования вооруженного конфликта в Украине, прекращения огня и начала мирных переговоров с президентом Путиным, хотя ранее постоянно требовал расширения военной помощи Украине и, в частности, критиковал канцлера Олафа Шольца за отказ предоставить ей крылатые ракеты дальнего радиуса действия Taurus. По итогам досрочных парламентских выборов в Германии, состоявшихся 23 февраля, Христианско-демократический союз занял первое место. Вероятно, Мерц станет следующим немецким канцлером.

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