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Канцлер Германии Мерц неожиданно прибыл в Киев: что он заявил после приезда

Дарья Пшеничник
4 октября 2026, 08:21
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Канцлер Германии впервые с мая 2025 года прибыл в украинскую столицу и объявил о встрече с Владимиром Зеленским.
Канцлер Германии Мерц неожиданно прибыл в Киев: что он заявил после приезда
Канцлер Германии прибыл в Киев / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОП

Кратко:

видео дня
  • Мерц прибыл в Киев утром 4 октября
  • Канцлер заявил об угрозе со стороны России для ФРГ
  • Это первый визит политика в Украину за год

Канцлер Германии Фридрих Мерц утром в воскресенье, 4 октября, прибыл в Киев с неофициальным визитом - в его графике значится встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Deutsche Welle.

Причину, по которой поездка состоялась именно сейчас, политик объяснил сразу после прибытия на поезде - на вокзале в украинской столице.

"Сегодня я приехал в Киев, потому что в ближайшие недели Украина нуждается в нашей поддержке. Если не остановить Россию, её военная машина рано или поздно обернётся против нас", - заявил Мерц.

Отопительный сезон под обстрелами

Отдельно глава немецкого правительства обратил внимание на то, с чем украинцы столкнутся уже через несколько недель: впереди пятый холодный сезон в условиях полномасштабной войны. Российские войска продолжают наносить удары по городам, жилой застройке и теплоэлектростанциям, однако сломить украинцев им не удалось, убежден канцлер.

О содержании предстоящих переговоров с главой государства Мерц также высказался публично: он намерен заверить Зеленского, что позиция Берлина в отношении помощи Киеву остается неизменной.

Совместные технологии и первый визит за год

Сотрудничество двух стран канцлер охарактеризовал не как одностороннюю помощь, а как обмен, приносящий ощутимую выгоду немецкой стороне.

"Наше партнерство - это улица с двусторонним движением. Немецкие и украинские компании совместно разрабатывают технологии, которые приносят пользу обеим странам. Это делает нас более защищенными и сильными", - резюмировал он.

Предыдущая поездка Мерца в Украину состоялась в мае 2025 года - с тех пор глава немецкого правительства лично в Киев не приезжал.

Последние заявления Фридриха Мерца - новости по теме

Как писал Главред, канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что позиция России после встречи представителей двух стран свидетельствует об отсутствии готовности Кремля к серьезным переговорам о прекращении войны против Украины.

По словам Мерца, реакция Москвы на переговоры главы МИД ФРГ Йоханна Вадефуля с главой МИД РФ Сергеем Лавровым показала, что Кремль не заинтересован в реальных переговорах.

Ранее Мерц заявил, что неожиданная победа ультраправой партии "Альтернатива для Германии" на выборах в Саксонии-Анхальт стала переломным моментом не только для региона, но и для всей страны. Во время пресс-конференции в Берлине он признал, что такого результата не ожидали даже в федеральном правительстве, а его последствия могут сказаться как на внутриполитической ситуации, так и на международной арене.

Отдельно Мерц подчеркнул угрозу внешнего влияния на избирательные процессы в Германии и отметил, что в Москве положительно восприняли успех АдН, что, по его мнению, является показательным сигналом.

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Об источнике: Deutsche Welle (DW)

Deutsche Welle (дословно "Немецкая волна") - немецкая государственная радиостанция и телеканал, вещающий за рубеж. Член общественно-правового телерадиоконсорциума ARD. Руководство находится в Бонне, телевизионное подразделение DW-TV расположено в Берлине. "Немецкая волна" транслирует радио- и телепередачи, а также предлагает интернет-контент на тридцати языках, в том числе и на украинском, сообщает Википедия.

"Немецкая волна" основана 3 мая 1953 года. До 2003 года станция базировалась в Кёльне, однако к 50-летию центр вещания переместился в Бонн, в немецкий Schürmann-Bau ("Здание Шюрманна"), в Боннском международном деловом квартале (торжества состоялись 27 июля).

Во времена существования СССР и "холодной войны" "Немецкая волна" была одним из ведущих западных радиоСМИ, передававших свободную информацию на языках народов СССР о жизни в "Стране Советов" и в свободном мире, которая подавлялась советской цензурой. На территории Советского Союза передачи "Немецкой волны" "заглушались" средствами активной радиоэлектронной борьбы ("шумотрон"), а саму радиостанцию советская пропаганда причисляла к так называемым "вражеским голосам".

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война в Украине Германия Фридрих Мерц
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